Die sozialen Medien sind ausgerechnet bei der jüngeren Zielgruppe nicht mehr so beliebt wie auch schon. Getty Images

Rund zwei Dekaden lang schien der Vormarsch der sozialen Medien unaufhaltsam. Nun kehrt sich der Trend. Erstmals verbringen Menschen weltweit weniger Zeit auf Facebook, TikTok und Instagram. Und das ausgerechnet in der Generation, die sie gross gemacht hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nutzung sozialer Medien kühlt spürbar ab, besonders bei der jüngeren Zielgruppe.

Plattformen entfernen sich vom ursprünglichen Zweck der sozialen Verbindung: Algorithmen und KI-Inhalte dominieren, Austausch und Selbstausdruck treten in den Hintergrund.

Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach digitaler Selbstbegrenzung. Mehr anzeigen

Zwei Drittel der Schweizer nutzen soziale Medien täglich. Doch hinter dieser Zahl verbirgt sich ein bemerkenswerter Wandel. Laut einer globalen Erhebung des Analyseunternehmens GWI im Auftrag der Financial Times ist die tägliche Social-Media-Nutzungszeit seit 2022 um fast zehn Prozent gesunken. Ende 2024 lag sie bei durchschnittlich zwei Stunden und 20 Minuten. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei Menschen unter 30 Jahren aus, also jener Altersgruppe, die soziale Netzwerke einst zu einem zentralen Bestandteil ihres Lebens gemacht hatte.

Was früher als Ort des Austauschs, der Kreativität und der Selbstinszenierung galt, hat offenbar an Reiz verloren. «Social Media ist nicht mehr das, was es einmal war», sagt die österreichische Medienwissenschaftlerin Dr. Katharina Lutz gegenüber dem Standard. «Die Plattformen überfrachten ihre Nutzer zunehmend mit Werbung, KI-Inhalten und algorithmisch gesteuerten Ablenkungen. Das erschöpft – und entfremdet.»

Vom Austausch zum Algorithmus

Tatsächlich hat sich der Charakter sozialer Netzwerke in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Immer mehr Inhalte werden nicht mehr von Menschen, sondern von Maschinen erzeugt. OpenAI arbeitet an einer eigenen Social-Media-Plattform rund um ChatGPT und hat bereits einen TikTok-Klon mit KI-generierten Videos vorgestellt. Damit wächst der Anteil an künstlichen Stimmen, Gesichtern und Geschichten – und die soziale Dimension tritt in den Hintergrund.

Das belegen auch die Daten: Laut GWI ist der Anteil der Nutzer, die Social Media vor allem verwenden, um «mit Freunden in Kontakt zu bleiben, sich auszudrücken oder neue Leute kennenzulernen», seit 2014 um über 25 Prozent gesunken. Stattdessen dienen Facebook, Instagram und Co. immer häufiger als blosse Unterhaltungs- oder Informationsquellen.

Kommunikation verliert, Konsum gewinnt

Eine von der Zeit beauftragte Befragung von 41'000 Menschen in Deutschland zeigt ein ähnliches Bild. Nur noch 45 Prozent der Befragten geben an, soziale Medien primär zur Pflege persönlicher Kontakte zu nutzen. Eine Zahl, die noch geringer ausfallen könnte, wenn man Messenger-Dienste wie WhatsApp ausklammerte.

Gleichzeitig steigt die allgemeine Handynutzung weiter an. Immer mehr alltägliche Dienstleistungen – von Behördengängen bis zum Einkauf – verlagern sich ins Netz. Das Smartphone bleibt damit zentraler Lebensbegleiter, auch wenn die sozialen Netzwerke an Bedeutung verlieren.

Digitale Selbstbegrenzung als neue Tugend

Die digitale Ernüchterung scheint kein Zufall zu sein, sondern Ausdruck eines wachsenden Bewusstseins. Laut der Postbank Digitalstudie 2025 wollen 72 Prozent der Befragten ihre private Internetnutzung künftig nicht weiter ausbauen. Unter den 18- bis 39-Jährigen planen sogar 36 Prozent, weniger Zeit online zu verbringen.

Medienpsychologen sehen darin einen Mentalitätswandel. «Wir beobachten einen Trend zur digitalen Selbstregulierung», erklärt Prof. Stefan Kübler von der Universität Hamburg. «Viele junge Menschen erkennen, dass ständige Erreichbarkeit und algorithmischer Dauerkonsum nicht mit ihrem Wohlbefinden vereinbar sind.»

Ein globaler Trend mit einem markanten Ausreisser: In den USA nimmt der Social-Media-Konsum weiter zu. Dort liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer laut Financial Times inzwischen 15 Prozent über dem europäischen Niveau – ein Anstieg, der mit der zunehmenden Polarisierung der politischen Debatte in Zusammenhang gebracht wird. Plattformen fungieren dort längst nicht mehr nur als Kommunikationsräume, sondern als Schlachtfelder ideologischer Auseinandersetzung.