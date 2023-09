Podcaster können jetzt jede Menge Sprachen reden. Bild: Imago

Deine Lieblings-Podcaster sind bald multilingual. Streaming-Dienst Spotify nutzt künstliche Intelligenz, um die Stimmen der Moderator*innen in ihnen fremden Sprachen zu imitieren.

Spotify lässt populäre Podcasts durch künstliche Intelligenz übersetzen.

Dabei erscheint es so, als würden die Moderator*innen selbst in ihnen unbekannten Sprachen reden.

Spotify bietet einen neuen Service für auf seinem Streaming-Dienst verfügbare Podcasts an. Dies lassen sich nun durch künstliche Intelligenz in eine andere Sprache übersetzen. Der Clou: Dabei werden synthetische Stimmen der Moderator*innen verwendet, was es so erscheinen lässt, als ob die fliessend eine fremde Sprache sprechen.

Zunächst werden Podcasts vom Englischen ins Spanische übersetzt, aber in wenigen Wochen soll auch die Übersetzung ins Französische und Deutsche möglich sein. Als erste Demonstration wurde etwa eine Folge des populären «Lex Friedman Podcast» übersetzt. Friedman und sein Gast können sich dabei dank KI auf Spanisch unterhalten.

In Kooperation mit OpenAI

Für das Feature ist Spotify eine Partnerschaft mit OpenAI, dem KI-Unternehmen hinter ChatGPT, eingegangen. Dieses bietet auch das Sprachübersetzungs-Tool Whisper an. Zunächst wird die Übersetzung per KI auf Spotify nur für einige ausgewählte Podcasts verfügbar sein.

Das Nachahmen einer Stimme durch künstliche Intelligenz wird auch Voice Cloning genannt. Das Klonen in der Muttersprache eines Menschen ist inzwischen schon ziemlich weit verbreitet, teils wurden auch schon die Stimmen von Musikstars nachgemacht. Aber auch das Klonen in einer fremden Sprache wurde schon mehrfach demonstriert. Jüngst sorgte hier ein Dienst des Start-ups HeyGen für Aufregung.