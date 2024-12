In der SBB-App geht aktuell nichts mehr. SBB

Keine Fahrplanabfrage, keine Ticketkäufe: Nutzer der SBB-App sehen am Mittwochnachmittag vor allem Störungsmeldungen.

Sven Ziegler Sven Ziegler

In der SBB-App geht am Mittwochmittag nichts mehr. Eine grössere Störung scheint die App komplett lahmgelegt zu haben, wie Nutzer in den sozialen Medien berichten.

So ist eine Fahrplanabfrage nicht mehr möglich. Auch der Ticketkauf ist nicht mehr auf dem Handy verfügbar.

Mittlerweile konnte die Störung behoben werden.