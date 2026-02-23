  1. Privatkunden
Wachsende Bedrohung KI-generierte Gesichter tricksen sogar Experten aus

dpa

23.2.2026 - 22:54

Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren deutliche Entwicklungssprünge gemacht.
Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren deutliche Entwicklungssprünge gemacht.
dpa

Selbst Experten für Gesichtserkennung können KI-generierte Gesichter kaum von echten unterscheiden: Super Recognizer können ihre speziellen Fähigkeiten bei KI-Bildern nicht anwenden.

DPA, Redaktion blue News

23.02.2026, 22:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • KI-generierte Gesichter sind selbst für sogenannte Super Recognizer schwer zu erkennen.
  • In einer Studie lag die Trefferquote der Experten bei knapp über 50 Prozent – und war damit nur leicht besser als die einer Kontrollgruppe
  • Die Erkennung von KI-Gesichtern wird zunehmend wichtiger, da solche Bilder häufig für illegale Aktivitäten eingesetzt werden.
Mehr anzeigen

Von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bilder und Videos wirken mittlerweile oft täuschend real. Sie sind eine wachsende reale Bedrohung, da sie zunehmend zur Unterstützung illegaler Aktivitäten eingesetzt werden. Sogar sogenannte Super Recognizer haben Probleme damit, echte Gesichter von solchen zu unterscheiden, die mit KI generiert wurden.

Obwohl Super Recognizer eine besondere Begabung haben, Gesichter wiederzuerkennen und dadurch Personen zu identifizieren, schnitten sie in einer im «British Journal of Psychology» veröffentlichten Studie nur leicht besser als eine Kontrollgruppe ohne solche Fähigkeiten. Psychologen der Universität von New South Wales in Sydney und der Australischen Nationaluniversität haben dazu 125 Menschen, darunter 36 sogenannte Super Recognizer, einen entsprechenden Onlinetest absolvieren lassen. 

Super Recognizer nicht sehr viel besser im Test

Darin bekamen die Teilnehmer Bilder von Gesichtern gezeigt und wurden gefragt, ob diese echt oder KI-generiert sind. Wie die Forscher angeben, lag die Genauigkeit der sogenannten Super Recognizer bei der Erkennung KI-generierter Gesichter im Durchschnitt bei 57 Prozent, also nur knapp über dem Niveau von 50 Prozent, das die Kontrollgruppe erreichte.

Zum Vergleich: Bei der Identifikation menschlicher Gesichter erreichen sie häufig eine Genauigkeit von über 90 Prozent. Das deute darauf hin, dass für die Erkennung von KI-Gesichtern andere Fähigkeiten notwendig seien, als bei der Erkennung von realen Gesichtern, so die Forscher. 

Super Recognizer werden aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten häufig in der Kriminalistik eingesetzt. Oft geht es demnach darum, Videoaufnahmen von Straftaten auszuwerten und Menschen zu identifizieren.

