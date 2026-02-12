  1. Privatkunden
Zwei Betroffene verlieren 188'000 Franken Telefonbetrüger versuchen es jetzt auch auf Schweizerdeutsch – Polizei warnt

Dominik Müller

12.2.2026

Immer wieder werden Menschen Opfer von Kriminelle am Telefon.
Immer wieder werden Menschen Opfer von Kriminelle am Telefon.
Symbolbild: Roland Weihrauch/dpa

Die Kantonspolizei Bern warnt vor einer starken Zunahme an Telefonbetrugsversuchen. In zwei Fällen gelang es den Tätern, einen Betrag von insgesamt 188'000 Franken zu erbeuten.

Dominik Müller

12.02.2026, 11:31

12.02.2026, 11:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Anfang Februar verzeichnet die Kantonspolizei Bern eine starke Zunahme betrügerischer Telefonanrufe in mehreren Sprachen.
  • Die Täter geben sich als Polizei, Behörden oder Banken aus und täuschen etwa gehackte Konten vor, um Opfer zu Geldabhebungen oder Software-Installationen zu bewegen.
  • In zwei Fällen erbeuteten die Betrüger durch Bargelddeponierung rund 127'000 Franken sowie durch Fernzugriff und Überweisungen weitere rund 61'000 Franken.
Mehr anzeigen

Seit Anfang Februar stellt die Kantonspolizei Bern eine starke Zunahme von Meldungen über betrügerische Telefonanrufe fest. Die Meldungen betreffen den ganzen Kanton Bern, wobei die Anrufe sowohl in Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch als auch in Englisch getätigt wurden, heisst es in einer Mitteilung.

Bei den aktuell gemeldeten Betrugsversuchen kontaktieren die Täterinnen und Täter die Opfer demnach stets telefonisch und geben sich als Vertretung der Polizei, einer Behörde oder einer Schweizer Bank aus. Da es sich um mehrere Tätergruppen handelt, seien die anschliessenden Vorgehensweisen jeweils unterschiedlich.

In einem Fall vom 3. Februar gab sich die Täterschaft als Vertretung einer Bundesbehörde aus. Sie machte geltend, dass das Bankkonto der Geschädigten im Begriff sei, gehackt zu werden. Im Anschluss hob die Geschädigte mehrmals Geld ab und deponierte dieses an einem vorgegebenen Standort. Mit diesem Vorgehen erbeutete die Täterschaft Bargeld von insgesamt rund 127'000 Franken.

In einem anderen Fall vom 7. Februar erklärte ein Betrüger, dass ein Problem mit dem Bankkonto bestehe und der Download einer Software notwendig sei. Diese Software ermöglicht der Täterschaft den Fernzugriff auf einen fremden Computer. Nachdem die Geschädigte die Software installiert hatte, wurde sie dazu aufgefordert, sich im E-Banking ihrer Bank einzuloggen. Über den Fernzugriff konnte die Täterschaft anschliessend mehrere Banküberweisungen von insgesamt rund 61'000 Franken veranlassen.

Das empfiehlt die Polizei

  • Nicht auf Telefonanrufe eingehen, in denen Unbekannte dazu auffordern, eine Software zu installieren, Bargeld abzuheben, zu zahlen oder Geld, Bankkarten oder Wertsachen zu übergeben oder zu hinterlegen.
  • Ein solches Telefongespräch beenden und den verdächtigen Anruf der Polizei melden.
  • Weder am Telefon noch persönlich Passwörter, Angaben zu finanziellen Verhältnissen sowie Daten von Bankkonten und Kreditkarennummern an fremde Personen weitergeben.
  • Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Behörden und Banken fragen nie nach Bankkarten und/oder PIN-Codes.
  • Mit älteren Personen im Umfeld über die Betrugsmaschen sprechen.
Mehr anzeigen

