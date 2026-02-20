Die Tochter nutzte das Handy für TikTok-Videos. Elisa Schu/dpa

Ein Familienurlaub in Marokko endete für eine britische Familie im finanziellen Schock: Durch exzessives TikTok-Streaming im Ausland häufte sich eine Mobile-Rechnung von umgerechnet über 45’000 Franken an.

Was als entspannter Familienurlaub in Marrakesch begann, entwickelte sich für eine britische Familie zu einem finanziellen Albtraum. Nach der Reise erhielten sie plötzlich Mobile-Rechnungen von insgesamt rund 42’000 Pfund, was umgerechnet mehr als 45’000 Franken entspricht. Der Grund: stundenlanges TikTok-Streaming im Ausland ohne Kostenlimit.

Wie der Vater der Familie gegenüber britischen Medien schilderte, erhielt er zunächst eine Rechnung über rund 22’000 Pfund. Er ging zunächst von einem technischen Fehler oder einem Hackerangriff aus, da die Summe völlig unrealistisch erschien. Erst nach der Rückkehr nach Grossbritannien folgte eine zweite Rechnung von rund 20’000 Pfund – und damit die Erklärung für die extremen Kosten.

Demnach hatte seine Tochter während der Ferien über mehrere Stunden Videos auf TikTok geschaut. Insgesamt soll die Nutzung etwa acht Stunden betragen haben. Da sich das Smartphone ausserhalb Europas in ein ausländisches Mobilfunknetz einwählte, entstanden enorme Roaminggebühren. Laut den Abrechnungen beliefen sich die Kosten auf mehr als 5000 Pfund pro Nutzungsstunde.

Vertragsklausel war entscheidend

Entscheidend war eine Vertragsklausel im Business-Abo des Vaters. Der Vertrag, der über einen Elektronikhändler abgeschlossen und vom Mobilfunkanbieter bereitgestellt wurde, enthielt offenbar ein Opt-out bei der Datenkostenbegrenzung ausserhalb Europas. Dadurch konnten sich die Gebühren ungebremst anhäufen, ohne automatische Sperre oder Warnlimit.

Der betroffene Unternehmer kritisierte insbesondere die fehlenden Hinweise auf die eskalierenden Kosten. Er habe mehrfach versucht, den Kundendienst zu erreichen, jedoch keine schnelle Lösung erhalten. Die Situation habe über Wochen erheblichen Druck auf ihn und sein kleines Unternehmen ausgeübt, da eine solche Summe existenzbedrohend sein könne.

Nach Beschwerden und einer internen Überprüfung entschieden sich der Händler und der Anbieter schliesslich, die gesamten Gebühren zu erlassen. Wie berichtet wird, wurde der Fall als aussergewöhnlich eingestuft, insbesondere wegen der Vertragsgestaltung und der Höhe der angefallenen Kosten.