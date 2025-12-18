  1. Privatkunden
Nicht nur für Nerds 10 Gadgets für Weihnachten, die nicht nur Tech-Fans erfreuen

Martin Abgottspon

18.12.2025

Tastaturen, Kaffebecher, Sackmesser. Ein paar Ideen für coole Gadgets unter dem Weihnachtsbaum.
Tastaturen, Kaffebecher, Sackmesser. Ein paar Ideen für coole Gadgets unter dem Weihnachtsbaum.
Gemini @blue News

Bist du noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Mit diesen Geräten machst du garantiert nicht viel falsch und hast ausserdem etwas wirklich Originelles unter dem Weihnachtsbaum.

Martin Abgottspon

18.12.2025, 17:18

18.12.2025, 17:20

Der Becher, der nie kalt wird

Der Ember Smart Mug 2 ist ein Paradebeispiel für digitale Alltagsoptimierung. Bis zu 80 Minuten hält er Getränke auf exakt eingestellter Temperatur, gesteuert per App oder automatisch. Braucht man das? Für langsame Kaffeetrinker lautet die ehrliche Antwort auf jeden Fall ja. Der Becher illustriert, wie sich selbst banale Gewohnheiten technisch veredeln lassen.

Verloren war gestern

Apple AirTags nutzen das «Find My»-Netzwerk, um verlorene Gegenstände schnell wiederzufinden. Über anonyme Bluetooth-Signale wird der Standort eines AirTags über nahe Apple-Geräte ermittelt und in der App angezeigt. Die Möglichkeit, Ortungsinformationen mit bis zu fünf Personen zu teilen, macht AirTags besonders praktisch für Familien oder gemeinsam genutzte Gegenstände.

Entlastung für Augen und Schläfen

Lange Bildschirmzeiten belasten Augen und Kopfbereich. Die Therabody SmartGoggles kombinieren Wärme, Massage und Audioinhalte zur Entspannung. Ein integrierter Sensor passt die Programme an den Nutzer an, die Steuerung erfolgt per App. Das Produkt richtet sich an Menschen, die gezielt Regeneration in ihren Arbeitsalltag integrieren möchten.

Das Werkzeug für die digitale Welt

Das Cyber Tool L überträgt das klassische Schweizer Taschenmesser in die IT-Welt. Mit 39 Funktionen, darunter zahlreiche Schraubendreher, Bits und Werkzeuge für feine Arbeiten, ist es auf Reparaturen und Anpassungen an elektronischen Geräten ausgelegt. Besonders im technischen Umfeld geniesst es einen hohen Stellenwert als kompaktes Allzweckwerkzeug.

Technik als Bau- und Designobjekt

Das Lego Retro Radio verbindet Bauvergnügen mit nostalgischem Design. Soundeffekte, bewegliche Elemente und ein integrierter Smartphone-Halter verleihen dem Modell praktische Akzente. Es richtet sich an Erwachsene, die Technik nicht nur nutzen, sondern auch inszenieren möchten.

Kompakter Einstieg in die Drohnenwelt

Mit weniger als 250 Gramm Gewicht bleibt die DJI Mini 3 unter vielen regulatorischen Schwellen. Sie bietet stabile Videoübertragung, vertikale Aufnahmeformate und solide Flugleistung. Damit eignet sie sich besonders für Einsteiger, die Luftaufnahmen erstellen oder erste Erfahrungen mit Drohnentechnik sammeln möchten.

Erinnerungen im digitalen Format

Digitale Bilderrahmen ersetzen klassische Fotoalben durch flexible Präsentation. Der Dragon Touch Frame bietet ausreichend Speicher für umfangreiche Fotobibliotheken, lässt sich individuell konfigurieren und flexibel aufstellen oder montieren. Für Haushalte, in denen Fotos regelmässig aktualisiert werden, ist er eine zeitgemässe Lösung.

Accessoire für Apple-Enthusiasten

Das iPhone Pocket ist weniger Schutzlösung als modisches Statement. Die gestrickte Tasche umschliesst das Smartphone vollständig und lässt sich flexibel tragen oder befestigen. Mit verschiedenen Farben und zwei Tragevarianten spricht das Produkt Nutzer an, für die Design und Markenästhetik Teil des Nutzungserlebnisses sind.

Struktur im digitalen Chaos

Mit wachsender Zahl an Geräten steigt auch der Bedarf an Ordnung. Die Chouky Cable Management Box setzt auf Funktionalität mit wohnraumtauglichem Design. Zwei unterschiedlich grosse Boxen bieten Platz für Mehrfachsteckdosen und Netzteile, Kabeldurchführungen sorgen für saubere Wege. Der Bambusdeckel verleiht dem Produkt eine dezente, hochwertige Optik. Gedacht für Arbeitsplätze, an denen Technik sichtbar bleibt.

Präzision für Vielschreiber und Power-User

Mechanische Tastaturen haben sich vom Nischenprodukt zum Standardwerkzeug für produktives Arbeiten entwickelt. Die Keychron V3 Max kombiniert kabellose Flexibilität mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit. Dank 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth 5.1 und Unterstützung für bis zu drei Geräte richtet sich das Modell an Nutzer, die zwischen mehreren Systemen wechseln. Einfach ein angenehmes Tippgefühl, ob beim Arbeiten oder Gamen.

