Das Bezahlen mit dem Handy bietet eine praktische Lösung für den Alltag. dpa

Egal ob an der Supermarkt- oder Kioskkasse – immer mehr Leute in der Schweiz zücken Handy statt Portemonnaie, um kontaktlos zu bezahlen. Wie kommt deine Bankkarte jedoch aufs Handy? blue news zeigt es dir in sechs einfachen Schritten.

Bank-App herunterladen

Geh auf die Website deiner Bank oder in den App Store und lade die passende App herunter. Apple Pay, Google Wallet oder Samsung Wallet wird beim Bezahlen oftmals auch unterstützt.

NFC aktivieren

Damit das Bezahlen funktioniert, muss dein Handy NFC-fähig sein – das ist die Technik, mit der du kontaktlos zahlst. Bei Android aktivierst du NFC in den Einstellungen. Suche nach «NFC», oft unter «Verbindungen» oder «Drahtlos & Netzwerke». Beim iPhone (ab Modell 6) ist es automatisch dabei.

Karte hinzufügen

In der App loggst du dich mit deinen Bankdaten ein. Dann wählst du deine Karte aus und lädst sie ins Wallet. Entweder per Kamera scannen oder Kartennummer eintippen – je nachdem, was deine Bank anbietet.

Sicherheit zuerst

Du musst deine Karte noch bestätigen – zum Beispiel mit einem SMS-Code, Face ID, Fingerabdruck oder über deine E-Banking-App. So wird sichergestellt, dass nur du mit deinem Handy bezahlen kannst.

Jetzt kannst du loslegen

Zum Zahlen einfach Handy entsperren und ans Terminal halten. Wenn’s piepst oder summt, war die Zahlung erfolgreich. Beträge über 40 Franken musst du je nach Bank manchmal zusätzlich freigeben.

Auch mit Smartwatch möglich

Hast du eine Apple Watch oder eine andere Smartwatch? Super! Damit klappt’s genauso – Karte in der Wallet hinzufügen und mit der Uhr an der Kasse zahlen. Praktisch, wenn du dein Handy gerade nicht zur Hand hast.

Übrigens: Du brauchst für das Bezahlen keine aktive Internetverbindung – aber dein Handy (oder deine Uhr) darf natürlich nicht leer sein. Es ist immer gut, eine Ersatzkarte oder etwas Bargeld dabeizuhaben, falls die Technik streikt.