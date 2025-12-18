  1. Privatkunden
Zollamt warnt vor Betrugsmasche Vorsicht, wenn du dieses Mail vom Bund im Postfach findest

Martin Abgottspon

18.12.2025

So einfach gibt es kein Geld vom Zoll zurück.
So einfach gibt es kein Geld vom Zoll zurück.
Gemini @blue News

Betrügerische E-Mails im Namen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) versprechen eine angebliche Rückerstattung der Schweizer Mehrwertsteuer. Mit dieser Masche versuchen die Täter, an persönliche Daten sowie Kreditkartendaten der Empfänger zu gelangen.

Martin Abgottspon

18.12.2025, 10:09

18.12.2025, 11:21

Die Täter geben sich in ihren E-Mails als das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) aus und informieren zahlreiche Personen über einen angeblichen Rückzahlungsanspruch. Gemäss der Mitteilung bestehe die Möglichkeit, dass ein kürzlich getätigter Einkauf für eine Mehrwertsteuer-Rückerstattung von mehreren hundert Franken berechtigt sei.

Ein Screenshot der betrügerischen E-Mail.
Ein Screenshot der betrügerischen E-Mail.
BAZG
MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Zur angeblichen Überprüfung eines Rückerstattungsanspruchs werden die Empfänger mittels Link auf eine Website weitergeleitet. Diese wirkt auf den ersten Blick vertrauenswürdig, da sie im Corporate Design der Schweizerischen Eidgenossenschaft gestaltet ist. Unter anderem werden der offizielle Header sowie das Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Dreiecksschild missbräuchlich verwendet. Dadurch soll ein authentischer Internetauftritt vorgetäuscht und das Vertrauen der potenziellen Opfer erschlichen werden.

Fünf perfide Tricks. Diese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Fünf perfide TricksDiese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Im weiteren Verlauf werden die Betroffenen aufgefordert, persönliche Angaben sowie Kreditkartendaten einzugeben. Nach der Übermittlung können die Täter diese Informationen für unbefugte Transaktionen missbrauchen. Zusätzlich wird der sechsstellige Verifikationscode abgefragt, welcher zur Umgehung von Sicherheitsmechanismen wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet wird.

So sieht die Fake-Webseite aus.
So sieht die Fake-Webseite aus.
BAZG

Was muss ich tun?

  • Leite potenzielle Betrugs-E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiter.
  • Ignoriere die E-Mail und lösche sie oder verschiebe sie in deinen Junk- bzw. Spam-Ordner.
  • Folge niemals Links aus E-Mails, SMS, etc. oder von anderen Websites, da diese optisch verändert sein können.
  • Gib nie sensible Daten von dir preis, wenn du vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt hast.
  • Im Zweifelsfall ist es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität der E-Mail zu klären.
Mehr anzeigen

Ich habe meine Daten schon preis gegeben

  • Informiere umgehend deinFinanzinstitut und lass die involvierten Bank-/Debitkarten sperren.
  • Begib dich nach telefonischer Voranmeldung zu deiner örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatte Anzeige.
Mehr anzeigen

