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Gefährliche Kettenreaktion Achtung! Das kann passieren, wenn du immer das gleiche Passwort benutzt

Martin Abgottspon

22.4.2026

Starke Passwörter sind im Zeitalter von KI wichtiger als je zuvor.
Starke Passwörter sind im Zeitalter von KI wichtiger als je zuvor.
Reddit

Wer dasselbe Passwort für verschiedene Dienste verwendet, ermöglicht es Cyberkriminellen, mit einem einzigen Treffer eine ganze Kettenreaktion auszulösen. So verhinderst du schlimmeren Schaden.

Martin Abgottspon

22.04.2026, 20:36

22.04.2026, 21:47

Im Internet kursieren Millionen von gestohlenen Zugangsdaten aus früheren Datenlecks, oft frei zugänglich in Foren oder im Darknet. Cyberkriminelle nutzen diese Daten gezielt für sogenannte «Credential-Stuffing-Angriffe». Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff?

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Wie das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) schreibt, werden grosse Mengen bekannter Benutzername-Passwort-Kombinationen automatisiert bei verschiedenen Plattformen ausprobiert. Der Aufwand ist gering, da eine Software, beziehungsweise ein Bot, diese Arbeit übernimmt. Wer dasselbe Passwort bei mehreren Diensten verwendet, riskiert eine Kettenreaktion und läuft Gefahr, dass gleich mehrere Konten auf diese Weise übernommen werden.

Warum das E-Mail-Konto besonders kritisch ist

Die Folgen sind besonders weitreichend, wenn die Angreifer Zugriff auf das E-Mail-Konto haben. Da die meisten Plattformen eine Passwortrücksetzung per Link an die hinterlegte E-Mail ermöglichen, können so auch alle anderen Konten übernommen werden. Mit einem einzigen übernommenen E-Mail-Konto können Cyberkriminelle so nach und nach sämtliche damit verknüpften Konten einer Person übernehmen, von sozialen Netzwerken bis hin zu Online-Shops.

Empehlungen

  • Nutze einzigartige Passwörter: Verwende für jeden Online-Dienst ein eigenes, starkes Passwort. Ein Passwort, das du nur einmal verwendest, kann im Ernstfall auch nur einmal kompromittiert werden.
  • Verwende einen Passwort-Manager: Diese Tools erstellen und speichern komplexe, einzigartige Passwörter für dich. So musst du dir nur noch ein einziges Masterpasswort merken.
  • Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA): Schalte sie überall dort ein, wo es möglich ist. Selbst wenn dein Passwort in fremde Hände gerät, verhindert der zweite Sicherheitsfaktor den unbefugten Zugriff.
  • Prüfe auf Datenlecks: Überprüfe regelmässig, ob deine E-Mail-Adresse in einem Datenleck aufgetaucht ist – zum Beispiel über Have I Been Pwned oder den Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts.
  • Reagiere schnell: Ändere deine Passwörter umgehend, wenn du erfährst, dass ein von dir genutzter Dienst Opfer eines Datenlecks geworden ist.
  • Schütze dein E-Mail-Konto besonders gut: Dein E-Mail-Account ist der Schlüssel zu fast allen anderen Konten. Sichere ihn daher unbedingt mit einem einzigartigen, starken Passwort und einer Zwei-Faktor-Authentisierung ab.
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Die Tricks der Angreifer

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Damit die betroffene Person möglichst lange nichts davon bemerkt, gehen die Cyberkriminellen dabei besonders hinterlistig vor. In einigen Fällen richten sie im übernommenen E-Mail-Konto eine stille Weiterleitungsregel ein. Dadurch werden eingehende Nachrichten automatisch an eine Adresse der Kriminellen weitergeleitet, ohne dass das Opfer dies bemerkt. In anderen Fällen wird das Postfach gezielt mit einer Flut von Spam-E-Mails überschwemmt. Dadurch gehen wichtige Benachrichtigungen, wie etwa Bestätigungs-E-Mails über Passwortänderungen oder Kontoübernahmen bei anderen Diensten in der Masse unter und bleiben dem Opfer verborgen. Bis die betroffene Person erkennt, was geschehen ist, haben die Cyberkriminellen bereits mehrere Konten übernommen.

Cyber Security. Hacker ausgesperrt – der Schlüssel zu deinem Online-Zuhause

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Nach Datenlecks werden gestohlene Zugangsdaten oft in grossen Mengen veröffentlicht oder verkauft. Dienste wie «Have I Been Pwned» ermöglichen es, die eigene E-Mail-Adresse zu überprüfen und herauszufinden, ob sie in einem bekannten Datenleck aufgetaucht ist. Oftmals wissen Betroffene nicht, dass ihre Daten bereits seit Jahren im Umlauf sind und dass ihr Passwort längst in den Händen von Cyberkriminellen liegt.

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