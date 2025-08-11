Augen auf bei Shopwebseiten. Sonst kann es schnell teuer werden. Gemini @blue News

Derzeit versuchen Betrüger ihr Glück wieder vermehrt mit Online-Fakeshops bekannter Marken. Worauf du achten solltest.

Gefälschte Online-Shops sehen auf den ersten Blick täuschend echt aus: Bekannte Logos, vertrautes Design und ein ansprechender Produktkatalog – oft mit auffällig tiefen Preisen. Das gilt auch für aktuelle Beispiele, bei denen Cyberkriminelle gezielt Werbung über Suchmaschinen schalten, Banner auf Drittwebseiten platzieren oder mit betrügerischen Mails ahnungslose Konsumente in ihre Fake-Shops locken.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Wie die Fakeshops aussehen

Angeboten werden Produkte zu stark reduzierten Preisen – meist ohne nachvollziehbare Erklärung für den Rabatt. Nach dem Kauf erhalten Betroffene entweder gar keine Lieferung oder qualitativ minderwertige Ware, oft über Dropshipping aus dem Ausland. In einigen Fällen wird zwar eine Zahlung abgewickelt, der Online-Shop verschwindet jedoch nach wenigen Tagen oder Wochen spurlos aus dem Netz.

Die Fake-Shops sehen teils täuschend echt aus. cybercrimepolice

Neben dem finanziellen Schaden sind häufig auch persönliche Daten betroffen. So etwa Kreditkarteninformationen, E-Mail-Adressen oder Wohnadressen. Diese können anschliessend für weitere Betrugsversuche missbraucht werden.

Was muss ich tun? Hüte dich vor Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein.

Vergewissere dich, dass die Internetseite echt und sicher ist – achte besonders auf täuschend ähnliche Webadressen, bevor du persönliche oder finanzielle Daten eingibst.

Informierte dich über das Unternehmen, bei dem du einkaufst.

Sieh dir die Meinungen und Empfehlungen anderer Käuferinnen und Käufer an. Mehr anzeigen