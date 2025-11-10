Angebliche Apple-Mitarbeiter versuchen an die Daten von unvorsichtigen Telefon-Opfern ranzukommen. Gemini @blue News

Betrüger geben sich am Telefon als Apple-Mitarbeitende aus, sprechen teils Schweizerdeutsch und verweisen auf angebliche Hackerangriffe auf die Apple-ID.

Die Anrufenden geben vor, im Auftrag von Apple zu handeln, und warnen vor einem angeblichen Sicherheitsproblem mit der Apple-ID. Persönliche Angaben wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse stammen möglicherweise aus früheren Datenlecks oder vorangegangenen Betrugsversuchen. Um Seriosität vorzutäuschen, wird zeitgleich über Apples internationale Hilfeseiten eine echte Support-E-Mail ausgelöst, die einen angeblichen Rückruf bestätigt. Diese E-Mail kann tatsächlich von einer offiziellen Apple-Absenderadresse stammen, da die Betrüger den Support-Kanal selbst missbrauchen.

Während des Gesprächs drängen die Täter darauf, sensible Informationen preiszugeben. Dabei geht es nicht nur um das Passwort zur Apple-ID, sondern oft auch um Kreditkartendaten oder den Fernzugriff auf das Gerät. Erhalten die Täter Zugriff, können sie persönliche Daten auslesen, Schadsoftware installieren oder die vollständige Kontrolle über das Konto übernehmen.

Was muss ich tun? Leite potenzielle Betrugs-E-Mails an cybercrimepolice.ch weiter.

Ignoriere die E-Mail und lösche oder verschiebe sie in deinen Junk- bzw. Spam-Ordner.

Beende den Anruf, wenn du unsicher bist.

Nenne niemals deine Passwörter am Telefon.

Gib niemals sensible Daten preis, ohne vorgängig gründliche Abklärungen zu treffen.

Kontaktiere im Zweifelsfall direkt den offiziellen Apple-Support über die Apple-Website oder die Apple-Support-App. Mehr anzeigen

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz Trainer Marcel gibt dir in diesem Video 10 nützliche Tipps wie du noch sicherer im Internet unterwegs sein kannst. 16.09.2025

Ich habe meine Daten preisgegeben Informiere umgehend dein Finanzinstitut und lasse betroffene Bank- oder Kreditkarten sperren.

Ändere sofort das Passwort deiner Apple-ID sowie anderer Konten, bei denen du dasselbe Passwort verwendest.

Lasse dein Gerät von einer Fachperson auf Schadsoftware oder unbefugten Zugriff überprüfen.

Begib dich nach telefonischer Voranmeldung zu deiner örtlichen Kantonspolizei und erstatte Anzeige. Mehr anzeigen