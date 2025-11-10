Die Anrufenden geben vor, im Auftrag von Apple zu handeln, und warnen vor einem angeblichen Sicherheitsproblem mit der Apple-ID. Persönliche Angaben wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse stammen möglicherweise aus früheren Datenlecks oder vorangegangenen Betrugsversuchen. Um Seriosität vorzutäuschen, wird zeitgleich über Apples internationale Hilfeseiten eine echte Support-E-Mail ausgelöst, die einen angeblichen Rückruf bestätigt. Diese E-Mail kann tatsächlich von einer offiziellen Apple-Absenderadresse stammen, da die Betrüger den Support-Kanal selbst missbrauchen.
Während des Gesprächs drängen die Täter darauf, sensible Informationen preiszugeben. Dabei geht es nicht nur um das Passwort zur Apple-ID, sondern oft auch um Kreditkartendaten oder den Fernzugriff auf das Gerät. Erhalten die Täter Zugriff, können sie persönliche Daten auslesen, Schadsoftware installieren oder die vollständige Kontrolle über das Konto übernehmen.
Was muss ich tun?
Leite potenzielle Betrugs-E-Mails an cybercrimepolice.ch weiter.
Ignoriere die E-Mail und lösche oder verschiebe sie in deinen Junk- bzw. Spam-Ordner.
Beende den Anruf, wenn du unsicher bist.
Nenne niemals deine Passwörter am Telefon.
Gib niemals sensible Daten preis, ohne vorgängig gründliche Abklärungen zu treffen.
Kontaktiere im Zweifelsfall direkt den offiziellen Apple-Support über die Apple-Website oder die Apple-Support-App.