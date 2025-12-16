Betrugsmasche am Bahnhof – Vorsicht bei ahnungslosen Touristen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gefakte Bank-Apps Betrugsmasche am Bahnhof – Vorsicht bei ahnungslosen Touristen

Martin Abgottspon

16.12.2025

An Bahnhöfen versuchen angeblich hilflose Touristen ihre Opfer auszutricksen.
An Bahnhöfen versuchen angeblich hilflose Touristen ihre Opfer auszutricksen.
Gemini @blue News

An Knotenpunkten der Mobilität wie Bahnhöfen und Flughäfen macht derzeit eine neue Betrugsmasche die Runde. Gutmütigkeit wird dabei gnadenlos bestraft.

Martin Abgottspon

16.12.2025, 11:35

16.12.2025, 13:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der «Stranded Traveller Scam» nutzt die Hilfsbereitschaft von Reisenden an Bahnhöfen und Flughäfen aus, indem Täter eine finanzielle Notlage vortäuschen und Bargeld fordern.
  • Die Rückzahlung wird mittels einer manipulierten Banking-App simuliert, die lediglich eine erfolgreiche Überweisungsbestätigung anzeigt, während das Geld tatsächlich nie überwiesen wird.
  • Die Opfer verlieren oft drei- bis vierstellige Beträge. Die Polizei warnt eindringlich davor, Unbekannten Bargeld auszuhändigen.
Mehr anzeigen

Die aktuelle Warnung der deutschen Polizei basiert auf einer Zunahme der Fallzahlen, deren Tragweite sich am jüngsten Beispiel des Nürnberger Hauptbahnhofs manifestiert. Eine 19-jährige Reisende wurde dort im November Opfer der neuen Masche. Ein ihr Unbekannter täuschte eine akute Notlage vor. Er habe Geld und Ausweise verloren.

Was kostet eine Bot-Armee?. Mit dieser fiesen SIM-Karten-Masche wird im Netz gezielt manipuliert

Was kostet eine Bot-Armee?Mit dieser fiesen SIM-Karten-Masche wird im Netz gezielt manipuliert

Er überredete die junge Frau, ihm 1000 Euro in bar an einem Automaten auszuhändigen, nachdem er ihr versicherte, vor ihren Augen die Summe auf seinem Handy an sie zu überweisen. Der entscheidende Mechanismus des Betrugs liegt in der anschliessenden Inszenierung der Rückzahlung. Die Täter führen die Transaktion vor den Augen der Geschädigten aus und präsentieren eine digitale Buchungsbestätigung.

Diese Bestätigung ist jedoch Fiktion. Sie stammt aus einer manipulierten Banking-App, die auf dem Smartphone lediglich den Anschein einer echten Überweisung erzeugt. Die Bundespolizei bestätigt, dass der Fall in Nürnberg kein Einzelfall ist, sondern Teil einer Serie des sogenannten «Stranded Traveller Scams».

Dringlich und freundlich

Der Begriff «Stranded Traveller Scam» oder «Stranded Tourist Scam» beschreibt eine Betrugsform, die primär an Orten hoher Frequenz und Mobilität auftritt: Bahnhöfe, Flughäfen und zentrale Touristengebiete. Die Vorgehensweise ist psychologisch geschickt. Die Täter treten meist seriös, freundlich und unauffällig auf. Ihre Notlage wird glaubwürdig inszeniert, um eine emotionale und hilfsbereite Reaktion zu triggern.

Fünf perfide Tricks. Diese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Fünf perfide TricksDiese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Ziel ist stets die Erbeutung von drei- bis vierstelligen Bargeldbeträgen. Sobald das Opfer das Geld übergeben hat, wird die vermeintliche Online-Rücküberweisung mit der Fake-App simuliert, um die Transaktion zu besiegeln. Unter dem Vorwand von Zeitdruck oder der Dringlichkeit ihrer Situation verabschieden sich die Betrüger anschliessend hastig. Das versprochene Geld wird selbstverständlich niemals auf dem Konto der Opfer eingehen. Die Erkenntnis des Betrugs tritt oft erst mit einer zeitlichen Verzögerung ein.

So warnen die Behörden

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Die Polizei in mehreren Bundesländern Deutschlands hat eindringlich vor der perfiden Masche gewarnt. Die zentrale Präventionsempfehlung der Ermittler lautet, niemals grosse Bargeldsummen an unbekannte Personen in Notsituationen zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte stets unverzüglich die Polizei hinzugezogen werden, um die Authentizität einer Notlage zu überprüfen.

Die geografische Ausdehnung des Phänomens unterstreicht seine Relevanz. Auch in Österreich sind bereits Fälle dokumentiert worden. Aus Wien wurde über ähnliche Vorkommnisse berichtet, bei denen sich ein Betrüger in der Innenstadt als ausgeraubter Tourist ausgab und hohe Geldbeträge für seine angebliche Heimreise ergaunerte. Aus der Schweiz sind bisher noch keine Fälle bekannt.

Meistgelesen

Er empörte als «Hitler-Redner» – jetzt bricht Alexander Eichwald sein Schweigen
«Dieses verkrustete Hirn»: Jimmy Kimmel geisselt Trumps Aussagen zu totem Rob Reiner
«Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»
Mann greift Joggerin zwischen die Beine – sie nimmt ihn fest
Betrugsmasche am Bahnhof – Vorsicht bei ahnungslosen Touristen

Mehr von MyTech

iOS-Update 26.2. Diese neun Verbesserungen für dein iPhone musst du jetzt kennen

iOS-Update 26.2Diese neun Verbesserungen für dein iPhone musst du jetzt kennen

Neue Hochrechnung. «Forbes» sieht Musks Vermögen bei über 600 Milliarden Dollar

Neue Hochrechnung«Forbes» sieht Musks Vermögen bei über 600 Milliarden Dollar

Deutschland. Cyberangriff: Berlin bestellt Russlands Botschafter ein

DeutschlandCyberangriff: Berlin bestellt Russlands Botschafter ein

«Schrecklichste Zeit des Jahres». McDonald's wird mit schlimmer KI-Werbung zur Lachnummer

«Schrecklichste Zeit des Jahres»McDonald's wird mit schlimmer KI-Werbung zur Lachnummer

Wegen KI-Inhalten. Trumps ungeliebte EU leitet erneut Ermittlungen gegen den US-Riesen Google ein

Wegen KI-InhaltenTrumps ungeliebte EU leitet erneut Ermittlungen gegen den US-Riesen Google ein