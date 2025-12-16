Betrugsmasche am Bahnhof – Vorsicht bei ahnungslosen Touristen

An Bahnhöfen versuchen angeblich hilflose Touristen ihre Opfer auszutricksen. Gemini @blue News

An Knotenpunkten der Mobilität wie Bahnhöfen und Flughäfen macht derzeit eine neue Betrugsmasche die Runde. Gutmütigkeit wird dabei gnadenlos bestraft.

Die aktuelle Warnung der deutschen Polizei basiert auf einer Zunahme der Fallzahlen, deren Tragweite sich am jüngsten Beispiel des Nürnberger Hauptbahnhofs manifestiert. Eine 19-jährige Reisende wurde dort im November Opfer der neuen Masche. Ein ihr Unbekannter täuschte eine akute Notlage vor. Er habe Geld und Ausweise verloren.

Er überredete die junge Frau, ihm 1000 Euro in bar an einem Automaten auszuhändigen, nachdem er ihr versicherte, vor ihren Augen die Summe auf seinem Handy an sie zu überweisen. Der entscheidende Mechanismus des Betrugs liegt in der anschliessenden Inszenierung der Rückzahlung. Die Täter führen die Transaktion vor den Augen der Geschädigten aus und präsentieren eine digitale Buchungsbestätigung.

Diese Bestätigung ist jedoch Fiktion. Sie stammt aus einer manipulierten Banking-App, die auf dem Smartphone lediglich den Anschein einer echten Überweisung erzeugt. Die Bundespolizei bestätigt, dass der Fall in Nürnberg kein Einzelfall ist, sondern Teil einer Serie des sogenannten «Stranded Traveller Scams».

Dringlich und freundlich

Der Begriff «Stranded Traveller Scam» oder «Stranded Tourist Scam» beschreibt eine Betrugsform, die primär an Orten hoher Frequenz und Mobilität auftritt: Bahnhöfe, Flughäfen und zentrale Touristengebiete. Die Vorgehensweise ist psychologisch geschickt. Die Täter treten meist seriös, freundlich und unauffällig auf. Ihre Notlage wird glaubwürdig inszeniert, um eine emotionale und hilfsbereite Reaktion zu triggern.

Ziel ist stets die Erbeutung von drei- bis vierstelligen Bargeldbeträgen. Sobald das Opfer das Geld übergeben hat, wird die vermeintliche Online-Rücküberweisung mit der Fake-App simuliert, um die Transaktion zu besiegeln. Unter dem Vorwand von Zeitdruck oder der Dringlichkeit ihrer Situation verabschieden sich die Betrüger anschliessend hastig. Das versprochene Geld wird selbstverständlich niemals auf dem Konto der Opfer eingehen. Die Erkenntnis des Betrugs tritt oft erst mit einer zeitlichen Verzögerung ein.

So warnen die Behörden

Die Polizei in mehreren Bundesländern Deutschlands hat eindringlich vor der perfiden Masche gewarnt. Die zentrale Präventionsempfehlung der Ermittler lautet, niemals grosse Bargeldsummen an unbekannte Personen in Notsituationen zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte stets unverzüglich die Polizei hinzugezogen werden, um die Authentizität einer Notlage zu überprüfen.

Die geografische Ausdehnung des Phänomens unterstreicht seine Relevanz. Auch in Österreich sind bereits Fälle dokumentiert worden. Aus Wien wurde über ähnliche Vorkommnisse berichtet, bei denen sich ein Betrüger in der Innenstadt als ausgeraubter Tourist ausgab und hohe Geldbeträge für seine angebliche Heimreise ergaunerte. Aus der Schweiz sind bisher noch keine Fälle bekannt.