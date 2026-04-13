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Nie mehr Ticket lösen? Neue App revolutioniert Schweizer ÖV-System

SDA

13.4.2026 - 09:43

Neu soll auch ohne Ein- und Auschecken das richtige ÖV-Billett berechnet werden. (Symbolbild)
Neu soll auch ohne Ein- und Auschecken das richtige ÖV-Billett berechnet werden. (Symbolbild)
Keystone

Kein Ticket mehr kaufen, kein Check-in: Ein neues System soll das Reisen im öffentlichen Verkehr revolutionieren. Die App erkennt automatisch, wann du unterwegs bist – und verrechnet die Fahrt im Nachhinein.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

13.04.2026, 09:43

13.04.2026, 13:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die neue ÖV-App «Bibo» erkennt automatisch, wenn jemand mit Bus, Zug oder Tram unterwegs ist.
  • Der Fahrpreis wird erst nach der Fahrt berechnet, ohne dass ein Ticket gelöst werden muss.
  • Ein Test mit rund 3000 Personen startet Ende April, eine Einführung ist noch offen.
Mehr anzeigen

Ein neues System namens «Bibo» soll das Reisen im öffentlichen Verkehr in der Schweiz vereinfachen. Die App erkennt automatisch, wenn sich jemand in einem Bus, Zug oder Tram befindet und rechnet den entsprechenden Preis nach der Fahrt ab.

Die Branchenorganisation Alliance Swisspass bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag einen entsprechenden Bericht von SRF. «Man hat also automatisch ein gültiges Billett», erklärte Mediensprecherin Michaela Ruoss gegenüber Keystone-SDA.

Ab Ende April wird das System «Be in – Be out» (kurz Bibo) mit rund 3000 Personen erprobt. Mit dem Versuch will die Branche herausfinden, wie zuverlässig die Reiseerfassung und die Preisberechnung funktionieren und wie das System bei den Reisenden ankommt. Die App erkennt über Bluetooth, wann jemand ein- und aussteigt.

Wann und ob «Bibo» eingeführt wird, ist laut der Allianz Swisspass zur Zeit noch unklar.

Die Daten würden zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben und gemäss den schweizerischen Datenschutzbestimmungen aufbewahrt, so Alliance Swisspass.

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