Für Skype ist die Zeit gekommen den Platz anderen Kommunikations-Tools zu überlassen. Gemini @blue News

Skype ist bald Geschichte. Der einstige König der Videotelefonie verabschiedet sich am 5. Mai für immer. Ein wehmütiger Rückblick mit vielen guten Momenten.

Für viele war es der erste Kontakt mit digitaler Kommunikation – und für manche auch der erste Frustmoment mit ruckelnden Bildern und verzerrtem Ton. Doch trotz aller Unzulänglichkeiten bleibt eine gewisse Nostalgie. Hier sind fünf Dinge, die wir an Skype wirklich vermissen werden.

Der legendäre Klingelton

«Dü-di-dü, di-dü-di.» Wer diese Tonfolge hört, wird sofort in eine Zeit zurückkatapultiert, in der Videocalls noch etwas Magisches hatten. Der sanft blubbernde Ton klang wie eine Mischung aus einem Sci-Fi-Kommunikator und einem Waschmaschinen-Fehlalarm. Heute haben wir sterile Benachrichtigungen – aber nichts, das so schön nach «Tante Ruth ruft aus Australien an» klang.

«Kannst du mich hören?»

Nichts brachte Menschen auf der ganzen Welt so zuverlässig zusammen wie dieser Satz. Und tatsächlich hält er sich bis heute, daran haben auch Microsoft Teams oder Zoom nichts verändert.

Ob Uni-Seminare, Bewerbungsgespräche oder Dates – jedes Skype-Gespräch startete mit hektischem Mikrofongefummel und einem lauten «Hallo? Hörst du mich? Ich seh dich, aber du bist stumm!» Erst wenn beide Seiten es irgendwie geschafft hatten, sich gegenseitig zu hören, begann das eigentliche Gespräch. Meistens mit einem Lachen – oder einem genervten Seufzen. Im Business-Alltag heute eher mit zweiterem.

Der kostenlose Draht in die Ferne

In einer Zeit, in der internationale Anrufe ein kleines Vermögen kosteten, war Skype der Retter für Fernbeziehungen, Auslandsstudenten und Geschäftsleute. Stundenlange Gespräche mit der besten Freundin in Kanada oder dem Austauschpartner in Argentinien? Kein Problem. Bis auf die WLAN-Verbindung, die genau dann abbrach, wenn es spannend wurde.

Internationale Telefongespräche wurden mit Skype erschwinglich. Skype

Die überoptimistische Verbindungsqualität

Skype zeigte sich immer optimistisch, wenn es um die Qualität der Verbindung ging. «Sehr gute Verbindung», stand da – während das Bild aussah wie ein Daumenkino aus den 90ern und die Stimme des Gegenübers klang, als würde er aus einem tiefen Schacht senden. Doch irgendwie machte genau das den Charme aus.

Der Anfang aller legendären Gruppenchats

Man kann es sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, aber Skype ist tatsächlich sechs Jahre älter als Whatsapp. Und so kamen auch Gruppenchats schon lange vorher auf und sind heute Archive schönster Erinnerungen. Mit Bürokollegen hat man gemeinsam darin gelacht, geweint, gefeiert, rumgealbert und sich passende Gifs geschickt. Unvergessen und bis heute ein Kanal für weniger ernste Themen. Umso bitterer müssen wir uns nun für immer von Skype verabschieden.