Cyberangriff auf Brack.ch? Was du jetzt tun solltest

Brack bat am Montag seine Kunden, ihr Passwort zu ändern. Gemini @blue News

Brack.ch wurde möglicherweise Opfer eines Cyberangriffs, bei dem Daten von über zwei Millionen Nutzer betroffen sein könnten. Gehörst auch du dazu? Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du Klarheit bekommst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brack.ch prüft einen möglichen Datenklau nach Hinweisen in Hackerforen.

Wir zeigen dir, wie du am besten vorgehst und deine Daten schützt.

Eine der besten Methoden, um sich zu wappnen, ist die Aktivierung der Zwei-Weg-Authentifizierung. Mehr anzeigen

Der Schweizer Online-Händler Brack.ch hat am Montag seine Kund*innen per E-Mail informiert. Anlass war ein im Internet kursierender Hinweis auf einen möglichen Diebstahl von Nutzerdaten auf verschiedenen Online-Plattformen (blue News berichtete).

In einem Hackerforum ist von einem angeblichen Datenabgriff bei über 2,4 Millionen Personen die Rede. Ob diese Angaben tatsächlich stimmen, ist bislang unklar.

Auf Anfrage von blue News bestätigt Brack.ch, von den kursierenden Behauptungen zu wissen. Das Problem bei solchen Berichten: Sie lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen – oft wäre dafür eine Zahlung an die mutmasslichen Hacker nötig. Lukas Keller, Mediensprecher von Brack.ch, sagt dazu: «Unsere IT-Expert*innen gehen der Sache nach und prüfen derzeit, ob an den Vorwürfen etwas dran ist.»

Während Brack.ch die Vorfälle nun untersucht, fragen sich viele Nutzer wie sie rausfinden, ob sie betroffen sind und was sie tun können. Deshalb an dieser Stelle einige Tipps.

Offizielle Kanäle prüfen

Der erste und wichtigste Schritt: Achte auf direkte Kommunikation von Brack.ch. Schau in dein E-Mail-Postfach, das du für dein Brack.ch-Konto verwendest und unbedingt auch in den Spam-Ordner. Seriöse Unternehmen informieren betroffene Kunden direkt, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Besuche zudem die offizielle Website von Brack.ch und halte Ausschau nach Pressemitteilungen, Bannern oder FAQ-Bereichen zum Sicherheitsvorfall. So findest du verlässliche Informationen aus erster Hand.

Passwörter ändern

Ändere am besten sowieso das Passwort für dein Brack-Konto. Verwende ein starkes, einzigartiges Passwort, das du nirgendwo sonst nutzt. Falls du dasselbe oder ein ähnliches Passwort auch bei anderen Diensten verwendest, dann ändere es auch dort. Cyberkriminelle versuchen oft, erbeutete Zugangsdaten bei anderen Plattformen auszuprobieren. Ein Passwort-Manager hilft, den Überblick über sichere, individuelle Passwörter zu behalten.



Worauf du bei einem sicheren Passwort achten sollst, erfährst du hier.

Konto im Blick behalten

Werde zum Detektiv in eigener Sache. Überprüfe dein Brack.ch-Konto auf ungewöhnliche Bestellungen oder Änderungen an deinen persönlichen Daten. Wirf aber auch einen kritischen Blick auf deine Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen sowie die Aktivitäten in deinem E-Mail-Postfach. Melde jede verdächtige Transaktion oder ungewöhnliche Login-Versuche sofort dem Anbieter.

Vorsicht vor Phishing-Fallen

Nach Bekanntwerden solcher Vorfälle steigt die Gefahr von Phishing-Angriffen sprunghaft an. Sei misstrauisch bei E-Mails oder Nachrichten, die angeblich von Brack.ch stammen und dich zur Eingabe von Passwörtern, persönlichen Daten oder Zahlungsinformationen auffordern. Klicke nicht auf Links oder Anhänge in solchen Nachrichten. Brack.ch wird dich niemals per E-Mail nach deinem Passwort fragen. Im Zweifel kontaktiere den Kundendienst über die offizielle Website, nicht über die in der E-Mail angegebenen Kontaktdaten.

Leak-Checker nutzen

Websites wie «Have I Been Pwned?» sammeln Daten aus bekannten Sicherheitslücken. Du kannst dort deine E-Mail-Adresse eingeben und prüfen, ob sie bereits in früheren, bekannten Datenlecks aufgetaucht ist. Aber Achtung: Es dauert oft Wochen oder Monate, bis Daten aus einem aktuellen Vorfall – sofern Daten überhaupt öffentlich werden – in solchen Datenbanken landen. Ein negatives Ergebnis dort ist also kurz nach Bekanntwerden des Brack.ch-Vorfalls keine Entwarnung für dich in diesem spezifischen Fall.

Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung

Wo immer es möglich ist, solltest du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. In deinem Brack-Konto ist das ebenfalls möglich. Dabei benötigst du neben deinem Passwort einen zweiten Code (meist per App oder SMS), um dich einzuloggen. Das erhöht die Sicherheit erheblich, selbst wenn dein Passwort kompromittiert wurde.