WhatsApp bringt jetzt neue praktische Funktion

Mit der neuen Entwurfsfunktion wird man öfter an die eigene Rückmeldung erinnert. Imago

Ein simples Update erleichtert den Überblick über die eigenen Whatsapp-Chats. Dass sich die Liebsten über offene Antworten beklagen, sollte in Zukunft weniger vorkommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen WhatsApp markiert nicht verschickte Nachrichten neu mit einem grünen «Entwurf»-Label.

Vergessene Nachrichten sollen damit einfacher erkennbar sein.

Für mehr Ordnung sorgen auch Listen, mit denen man seine eigenen Gruppen wie Familie, Freunde oder Arbeit erstellen kann. Mehr anzeigen

Ein alltägliches Szenario: Man tippt eilig eine Nachricht, wird abgelenkt – und stellt Stunden später fest, dass die Nachricht nie verschickt wurde. Genau diesem Problem nimmt sich WhatsApp mit einer neuen Funktion an. Der Messenger-Dienst hat eine Entwurf-Option eingeführt, die nicht versendete Nachrichten sichtbar markiert. Das Update steht mittlerweile allen Nutzern von iOS und Android zur Verfügung.

Wird die Nachricht schliesslich verschickt, verschwindet die Markierung und die Nachricht wird wie gewohnt angezeigt.

Das Feature soll vor allem Vielchatter und Menschen, die beim Tippen häufig unterbrochen werden, unterstützen. Bislang mussten Nutzer ihre Chats mühsam durchforsten, um vergessene Nachrichten zu finden. Mit der neuen Funktion reicht ein schneller Blick auf die Chatliste.

Mit diesem grünen Hinweis soll man aktiver an nicht versendete Nachrichten erinnert werden. WABetaInfo

Auch Listen sorgen für noch mehr Ordnung

Ebenfalls für mehr Ordnung sorgt die überarbeitete Listen-Funktion. Die Idee hierzu basiert auf dem Chat-Filter, den WhatsApp bereits Anfang des Jahres eingeführt hatte. Mit dem Chat-Filter war es möglich, gezielt nach Nachrichten zu suchen und Chats schneller zu finden. Nun hat WhatsApp das Konzept weiterentwickelt, sodass Nutzer ihre Chats in selbst erstellte Kategorien einteilen können.

Mit Listen können Chats individuell sortiert werden, etwa in Kategorien wie «Familie», «Arbeit» oder «Freunde». Dadurch bleiben wichtige Gespräche stets übersichtlich und schnell erreichbar. Um eine Liste zu erstellen, genügt ein Tipp auf das +-Symbol in der Filterleiste des Chats-Tabs. Bestehende Listen lassen sich durch langes Drücken bearbeiten oder löschen. Sowohl Einzel- als auch Gruppenchats können hinzugefügt werden, wobei die Kategorien klar in der Filterleiste angezeigt und jederzeit abrufbar sind.