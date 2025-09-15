iOS 26 wird am Montagabend gegen 19 Uhr für alle Nutzer verfügbar sein. Apple

Ab Montagabend ist iOS 26 für alle Nutzer verfügbar. Nebst dem fundamentalen Designwechsel hält das Update auch sonst einige Neuerungen bereit. Ein Überblick zu den grössten Änderungen.

«Liquid Glass»: Transparenz als Leitmotiv

Das Herzstück von iOS 26 ist das neue Design. «Liquid Glass» setzt auf Transparenz, Tiefe und Bewegung. Ordner wirken plastisch, die Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm passt sich dynamisch dem Hintergrund an und Icons sind in hellen wie dunklen Varianten verfügbar. Selbst Safari profitiert – mit einer transparenten Adressleiste, die Websites bildschirmfüllend erscheinen lässt. So viele Anpassungsmöglichkeiten liess Apple noch nie zu. Wer lieber im herkömmlichen Stil bleiben möchte, lässt die Apps in Farbe und deaktiviert das Glas-Design.

Fotografie im Fokus: Die schlankere Kamera

Die Kamera-App wurde aufgeräumt. Nutzer sehen beim Start nur noch die Optionen «Foto» und «Video». Spezialmodi lassen sich über Gesten aufrufen. In der Fotos-App sorgt die neue 3D-Funktion dafür, dass Bilder beim Bewegen des Geräts lebendig wirken. Damit schliesst Apple an die immersive Darstellungsweise an, die bereits beim Sperrbildschirm sichtbar wird.

Apple Intelligence: KI zwischen Alltag und Spielerei

Apples lange erwartete KI-Offensive zeigt sich in mehreren Bereichen. Live-Übersetzungen in Nachrichten, Anrufen und FaceTime sollen nahezu in Echtzeit funktionieren. Hier dürfte Schweizerdeutsch allerdings eine derzeit noch unüberwindbare Hürde darstellen.

Visual Intelligence kann Inhalte auf dem Bildschirm erkennen, analysieren und in andere Kontexte übertragen – etwa eine Veranstaltung aus einem Plakat direkt in den Kalender eintragen. Hinzu kommen kreative Spielereien. Nutzer können mit «Genmojis» eigene Emojis kreieren oder via Image Playground Illustrationen generieren. Auch praktische Funktionen sind dabei. E-Mails lassen sich beispielsweise automatisch auf Versanddetails durchsuchen und Apple Music übersetzt Liedtexte samt Aussprache.

Übersetzungen in Nachrichten sollen nahezu in Echtzeit möglich sein. Apple

Telefon und Nachrichten: Komfort mit Nebenwirkungen

Telefon- und Nachrichten-App erhalten deutliche Aufwertungen. Ein vereinheitlichtes Layout bündelt Anruflisten, Favoriten und Voicemails. Der «Halte-Assistent» übernimmt Wartezeiten in Hotlines und gibt Bescheid, sobald ein Mitarbeiter erreichbar ist. In der Nachrichten-App lassen sich Chats künftig mit individuellen Hintergründen gestalten, Umfragen erstellen oder Spam automatisch ausblenden. Ein Feature, das die Balance zwischen Nützlichkeit und Überfrachtung neu ausloten dürfte.

So sieht die neue Telefon-App aus. Apple

CarPlay Ultra: Das iPhone erobert das Cockpit

Auch CarPlay wird modernisiert. Anrufe erscheinen in einer kompakten Ansicht, ohne die Navigation zu überdecken. Widgets und Live-Aktivitäten – etwa für Lieferstatus oder Sportergebnisse – bringen Informationen in Echtzeit ins Cockpit. Apple etabliert damit eine stärkere Verzahnung zwischen iPhone und Fahrzeug.

Games und Music: Apple bündelt Unterhaltung

Mit der neuen Games-App fasst Apple Spiele aus App Store und Apple Arcade an einem Ort zusammen. Nutzer können Updates einsehen, Events verfolgen und sich im «Play-Together»-Tab mit Freunden vernetzen. Apple Music erhält DJ-Funktionen, automatische Übergänge und personalisierte Favoriten-Pins. So wird das iPhone stärker zur Entertainment-Zentrale.

Die neue Apple-Games-App. Apple

Sicherheit und Schutz: Von Kindern bis zur Privatsphäre

iOS 26 erweitert die Kindersicherung. Eltern können die Nutzung von Apps differenzierter freigeben und sensible Inhalte automatisch unscharf darstellen lassen. Safari bietet verbesserten Schutz vor «Fingerprinting», einer Tracking-Methode, die Nutzer anhand individueller Gerätedaten identifiziert. Auch die Barrierefreiheit wird ausgebaut. Braille-Displays erhalten eine optimierte Oberfläche für blinde und sehbehinderte Menschen.

Kleine Details mit grosser Wirkung: AirPods und Wallet

AirPods Pro 2 und AirPods 4 unterstützen künftig Aufnahmen in Studioqualität und dienen als Fernbedienung für die iPhone-Kamera. Im Wallet werden Flugtickets interaktiv. Gates, Verspätungen und Karten von Flughäfen erscheinen als Live-Aktivitäten. In den USA kommt zudem die Möglichkeit hinzu, eine digitale ID als Reisepass zu nutzen.