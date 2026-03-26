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Schluss mit Vertipper Das neue iPhone-Update ist da – gleich installieren oder warten?

Martin Abgottspon

26.3.2026

Das neuste iOS-Update schliesst auch einige Sicherheitslücken.
Das neuste iOS-Update schliesst auch einige Sicherheitslücken.
Apple

Apples neuestes Betriebssystem-Update behebt ein Problem, das Millionen von Nutzern seit Monaten in den Wahnsinn treibt. Dazu gibt es ein Paket an Sicherheitsmechanismen und ein paar neue Emojis..

Martin Abgottspon

26.03.2026, 09:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • iOS 26.4 verbessert die Autokorrektur und Tippgenauigkeit, wodurch das Schnellschreiben auf dem iPhone deutlich zuverlässiger wird.
  • Apple verschärft den Diebstahlschutz mit verpflichtender biometrischer Verifizierung für sensible Änderungen und schliesst zahlreiche Sicherheitslücken in Systemdiensten.
  • Neue KI-Playlist-Funktionen, Video-Podcasts, zusätzliche Emojis und optimierte Performance machen das Update funktional und stabil zugleich.
Mehr anzeigen

Wer in den vergangenen Wochen versuchte, eine hastige Nachricht auf seinem iPhone zu tippen, erlebte oft ein frustrierendes Ballett aus Fehlkorrekturen und leeren Anschlägen. Das System verschluckte Buchstaben oder interpretierte den Kontext der Eingabe so fehlerhaft, dass die Autokorrektur eher zur Autosabotage wurde.

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Mit der nun veröffentlichten Version iOS-Version 26.4 scheint Apple den Algorithmus hinter der Eingabemaske grundlegend kalibriert zu haben. Erste Tests unter Realbedingungen bestätigen, dass die Präzision beim Schnellschreiben spürbar zugenommen hat, was den Nutzwert des Updates höher ausfallen lässt als bei rein kosmetischen Sprüngen.

Besser gegen Diebstahl geschützt

Hinter den Kulissen verschärft Apple zudem die Gangart beim Diebstahlschutz, der nun tiefer in die Systemarchitektur eingreift. Bisher reichte oft der simple vier- oder sechsstellige Sperrcode aus, um tiefgreifende Änderungen an Apple-IDs oder sensiblen Einstellungen vorzunehmen. iOS 26.4 erzwingt nun für kritische Bereiche standardmässig eine biometrische Verifizierung via Face ID oder Touch ID. Damit entzieht der Konzern Gelegenheitsdieben die Grundlage, ein entwendetes Gerät durch eine schnelle Code-Änderung komplett zu übernehmen.

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Parallel dazu schliesst die Software diverse Flanken in den Bereichen WLAN, iCloud und Siri. Zwar betont das Unternehmen in den begleitenden Support-Dokumenten, dass bisher keine dieser Schwachstellen aktiv von Angreifern ausgenutzt wurde, doch die schiere Anzahl der Patches mahnt zur zeitnahen Installation.

Mehr Komfort im Musikbereich

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

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Für die Unterhaltungsebene nutzt Apple seine Marktmacht im Streaming-Sektor und integriert generative Elemente in die Musik-App. Playlists müssen künftig nicht mehr mühsam Song für Song zusammengestellt werden, sondern entstehen auf Basis einfacher Textbefehle. Wer eine Stimmung beschreibt, erhält binnen Sekunden eine algorithmisch kuratierte Liste, die zudem mit visuellen Informationen zu anstehenden Tourdaten der Künstler in der Umgebung angereichert wird. Auch die Podcast-Sparte wird modernisiert und öffnet sich endgültig dem Video-Streaming samt Live-Optionen.

Die visuelle Kommunikation erfährt durch die Integration von Unicode 17.0 eine Erweiterung, die zwischen praktischem Nutzen und kurioser Detailverliebtheit schwankt. Neben einer Posaune und einem Orca findet mit dem «Bigfoot» nun auch eine Gestalt aus der Kryptozoologie Einzug in die Emoji-Tastatur. Diversität bleibt dabei ein Kernthema der Design-Abteilung, was sich in neuen geschlechtsneutralen Varianten für bestehende Symbole wie den Balletttänzer widerspiegelt.

Diese Emojis halten mit iOS 26.4 Einzug auf den iPhones.
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Apple

Stabilität nach der Testphase

Die Performance-Einbussen, die in den frühen Beta-Phasen noch für Kritik sorgten, scheinen in der finalen Version vollständig ausgemerzt zu sein. Während die ersten Testläufe im Februar noch mit Rucklern und erhöhtem Akkuverbrauch kämpften, läuft das System auf Geräten ab dem iPhone 11 nun flüssig. Apple hat hier offensichtlich die Zeit genutzt, um die Hardware-Ressourcen effizienter anzusprechen. Ein unmittelbarer Umstieg ist daher für die meisten Anwender ohne die Sorge vor Kinderkrankheiten möglich.

Es bleibt die Beobachtung, dass Apple seine Software-Zyklen zunehmend nutzt, um kleine, nervige Alltagsfehler durch massive Hintergrund-Patches zu kaschieren. Während die neuen Emojis die Schlagzeilen dominieren, liegt der wahre Wert von iOS 26.4 in der unsichtbaren Arbeit an der Systemstabilität und der Zugriffssicherheit.

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