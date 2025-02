Die Aubergine sollte man im Chat mit Arbeitskollegen besser nicht verwenden. Imago

Ob lachende Gesichter, Daumen nach oben oder ein Herz – Emojis gehören längst zum festen Bestandteil der digitalen Kommunikation. Doch wie sieht es im beruflichen Umfeld aus? Eine Umfrage zeigt, dass bei dieser Frage die Meinungen auseinandergehen.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer Umfrage von «WordList Finder» halten vor allem ältere Personen die Verwendung von Emojis am Arbeitsplatz für unprofessionell.

Während Emojis im Austausch mit gleichgestellten Kollegen weitgehend akzeptiert sind, ist bei der Kommunikation mit Vorgesetzten oder Kunden mehr Fingerspitzengefühl gefragt.

Positive Symbole sind meist unproblematisch, während anstössige Emojis besser vermieden werden. Mehr anzeigen

Emojis sind aus unserer Alltags-Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Kaum eine Whatsapp-Nachricht kommt komplett ohne irgendwelche Smilies oder Herzen aus. Aber wie sieht das im Büro-Alltag aus? Welche Symbole sind da angebracht und wo ist mehr Zurückhaltung vielleicht angebracht?

Die Online-Plattform «WordList Finder» befragte Ende letzten Jahres 1'028 Berufstätige zu diesem Thema. Dabei empfanden 44 Prozent der Teilnehmenden Emojis am Arbeitsplatz als unprofessionell. Insbesondere ältere Befragte beurteilen die kleinen Symbole kritisch. In der Altersgruppe über 59 Jahre lehnten sogar 56 Prozent die Nutzung ab.

Es gibt kaum noch emotionale Zustände, die nicht.mit einem Emoji dargestellt werden können. Meta

Eindeutig besser nicht zweideutig

Entscheidend bei der Verwendung von Emojis bei der Arbeit ist aber in erster Linie, mit wem man kommuniziert. Unter gleichgestellten Kollegen sind Emojis in der Regel keim Problem und werden auch von den meisten Befragen völlig akzeptiert. Etwas anders sieht es im Diaglog mit Klienten oder Vorgesetzten aus: Nur 20 Prozent halten die Nutzung von Emojis in diesem Kontext für vertretbar.

Es ist also immer auch etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Als kleine Hilfestellung an dieser Stelle aber einige Symbole, auf die man besser verzichten sollte und einige, die in der Regel problemlos verwendet werden können.

Vorsicht bei die diesen Emojis Das Bierglas-Emoji (🍺)

Die Aubergine (🍆), die oft als Anspielung auf das männliche Geschlechtsteil interpretiert wird

Der Kussmund (💋)

Der Mittelfinger (🖕)

Der Pfirsich (🍑), ein Symbol, das auch für das Gesäss steht Mehr anzeigen

Gern gesehene Emojis Das lachende Gesicht mit freundlichen Augen (😊)

Der Daumen nach oben (👍)

Das Sonnenbrillen-Emoji (😎)

Das OK-Handzeichen (👌)

Das Tränen lachende Gesicht (😂) Mehr anzeigen

Und wie sieht es bei den Reaktionen aus?

Auch Reaktionen mit Emojis beispielsweise im Teams-Chat sollten sorgfältig überlegt werden. Besonders das Herz-Symbol (❤️) ist nicht in jeder Situation angebracht. Während es in einer Nachricht zur Anerkennung einer besonderen Leistung oder bei Gratulationen als herzlich und positiv empfunden werden kann, wirkt es in formellen oder konfliktbeladenen Gesprächen schnell deplatziert.

Ein Daumen hoch oder ein neutrales, freundliches Lächeln sind in solchen Fällen oft die bessere Wahl. Entscheidend bleibt, die Kommunikationskultur des jeweiligen Unternehmens zu berücksichtigen und bei Unsicherheiten auf Zurückhaltung zu setzen oder an den Vorgesetzten zu wenden. So lassen sich Missverständnisse oder peinliche Situationen von vornherein vermeiden.