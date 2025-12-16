  1. Privatkunden
iOS-Update 26.2 Diese neun Verbesserungen für dein iPhone musst du jetzt kennen

Martin Abgottspon

16.12.2025

Das iOS-Update 26.2 bringt viele nützliche Änderungen für den Alltag mit.
Das iOS-Update 26.2 bringt viele nützliche Änderungen für den Alltag mit.
Apple

Die Aktualisierung auf iOS 26.2 könnte für viele iPhone-Nutzer die substanziellste seit Monaten sein. Obwohl das Update keine fundamentalen Systemumbrüche liefert, implementiert Apple eine Reihe präziser, alltägliche Verbesserungen.

Martin Abgottspon

16.12.2025, 09:52

16.12.2025, 09:57

Im digitalen Zeitalter dominieren Schlagzeilen über bahnbrechende KI-Integrationen und revolutionäre Hardware. Doch oft sind es die unaufgeregten, aber gezielten Software-Verbesserungen, die den realen Mehrwert im Umgang mit dem Smartphone stiften. iOS 26.2 präsentiert sich genau als solches unaufgeregtes, aber mächtiges Update. Hier sind einige der wichtigsten Neuerungen.

Die neue Liquid-Glass-Kontrolle auf dem Sperrbildschirm

Mit iOS 26 führte Apple die Designsprache Liquid Glass ein, die zunächst auf geteilte Meinungen stiess, woraufhin eine Mattierungsoption in iOS 26.1 nachgeliefert wurde. iOS 26.2 führt diese Benutzerzentrierung fort, indem es einen Schieberegler zur Transparenzanpassung der Uhr auf dem Sperrbildschirm integriert. Nutzer können nun die Intensität des «flüssigen» Effekts der Uhr individuell dosieren. Diese feingranulare Steuerung erlaubt es, die Systemästhetik an persönliche Präferenzen anzupassen.

Liquid Glass für die Massband-App

Die systemweite Ausweitung der Liquid-Glass-Designsprache erreicht mit iOS 26.2 auch die Massband-App. Bedienelemente, Schaltflächen und Bedienfelder der App erhalten den durchscheinenden, fliessenden Look. Obwohl die Kernfunktionalität unverändert bleibt, modernisiert das Update eine seit Langem statische Benutzeroberfläche und trägt signifikant zur visuellen Konsistenz des gesamten iOS-Systems bei.

Auto-Kapitel in Apple Podcasts

Die manuelle Kapitelsetzung durch Podcast-Ersteller gehörte bislang zum Standard. iOS 26.2 nutzt nun KI zur Steigerung der Konsumeffizienz, indem die App automatisch Kapitel auf Basis der Transkription erstellt, sodass Hörer leicht zu einem bestimmten Teil einer Episode springen können. Als weiteren Mehrwert identifiziert die Anwendung Hinweise auf andere Podcasts innerhalb einer Episode und bietet dem Nutzer einen direkten Link zum Anhören dieser Folge an. Das verbessert die Navigation und fördert die Entdeckung neuer Inhalte auf der Plattform.

Der verfeinerte Schlafindex

Die mit iOS 26 eingeführte Funktion Sleep Score zur Bewertung der Schlafqualität wird in der aktuellen Version präzisiert. Apple liefert feinere Anpassungen an der Algorithmus-Basis, wodurch der Sleep Score für die Kategorien Schlafdauer, Schlafenszeit und Unterbrechungen akkuratere Bewertungen liefert. Die erhöhte Granularität ermöglicht eine genauere Analyse des Ruheprofils.

Der Schlaf soll mit dem neuen Update noch genauer getracked werden können.
Der Schlaf soll mit dem neuen Update noch genauer getracked werden können.
Apple

Erinnerungen als Vollbild-Alarme

Eine zentrale funktionale Ergänzung betrifft die Erinnerungen-App, die nun eine alarmähnliche Dringlichkeit simulieren kann. Nutzer können Erinnerungsbenachrichtigungen optional als Vollbild-Alarme konfigurieren. Anstelle eines dezenten Banners nimmt die Benachrichtigung den gesamten Bildschirm ein, begleitet von einem akustischen Signal, genau wie herkömmliche Alarme. Dies erhöht die Verbindlichkeit und das Prioritäts-Gefühl. Schlummer- und Stopp-Optionen sind per Schieberegler integriert, wobei die Nutzung der klassischen Benachrichtigungen weiterhin möglich ist.

Die AirDrop-PIN

Angesichts der anhaltenden Diskussionen um ungewollte AirDrop-Übertragungen adressiert Apple das Sicherheitsproblem mit einer neuen Verifizierungsstufe. Bei der Interaktion mit Kontakten ausserhalb der eigenen Kontaktliste wird eine PIN-Eingabe auf dem Empfängergerät erforderlich, analog zur Apple TV-Kopplung. Das Gerät wird nach erfolgreicher Eingabe für 30 Tage als bekannt markiert, was den wiederholten schnellen Austausch ohne erneute PIN ermöglicht. Dies stellt eine sinnvolle Balance zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit dar.

Schnellzugriffe für Apple News

Bei der Apple News App profitieren Nutzer von einer strukturellen Optimierung. Neue Shortcuts ermöglichen den schnellen Zugriff auf spezifische Ressorts der News-App, darunter Sport, Politik, Rätsel und Essen. Die Verknüpfungen werden sowohl auf dem Startbildschirm als auch auf der Registerkarte «Suche» angezeigt, was die themenbasierte Navigation effizienter gestaltet.

Tabellen in Freeform

Apples Whiteboard-App Freeform erhält in iOS 26.2 ein mächtiges, strukturiertes Werkzeug. Die neue Option zur Einfügung von Tabellen, die mit mehreren Zeilen und Spalten angepasst werden können, ergänzt die bestehenden Funktionen für Notizen und Formen. Freeform wandelt sich somit von einer primär visuellen Brainstorming-Plattform zu einem Werkzeug, das auch für die Organisation und Strukturierung komplexer, datenbasierter Informationen geeignet ist.

Airpods Live-Übersetzung in der EU

Eine der technologisch beeindruckendsten Funktionen von iOS 26, die Live-Übersetzung für Airpods, wird regional massiv ausgeweitet. Die Echtzeit-Übersetzung von Gesprächen über die Ohrstöpsel ist nun für alle Nutzer in der Europäischen Union aktiviert. Die Funktion ermöglicht es, mit Personen anderer Sprachen zu kommunizieren, wobei sie auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch verfügbar ist und die Nutzung die Modelle Airpods Pro 3, Airpods Pro 2 oder Airpods 4 voraussetzt. Die EU-weite Freischaltung unterstreicht die wachsende Relevanz von KI-gestützten, sprachübergreifenden Kommunikationstools in einem zunehmend vernetzten Kontinent.

