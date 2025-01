Ich kann nicht verstehen,warum soviele Käufer..Innen so "dumm" sind,und 44.- für eine Vignette bezahlen? Die Vignette erhält man offiziell doch für 40.- und an einigen Stellen,sogar noch billiger.

Dumeufle9 Die 4.- ist es mir Wert das ich nicht an meine Vignette denken muss.

Leuyiompiff37