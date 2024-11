Google arbeitet an einer neuen Funktion namens «Shielded Email», die Nutzern mehr Privatsphäre im digitalen Alltag bietet. Allerdings ist es gut denkbar, dass die Funktion nicht kostenlos ist.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Google arbeitet an einer Funktion, die zufällige Einmal-Adressen generiert, um die Haupt-E-Mail-Adresse bei Registrierungen anonym zu halten.

Die Funktion wird zuerst für Pixel-Geräte ab dem Pixel 6 als Teil der Google One Beta in den USA ausgerollt.

«Shielded Email» soll nicht nur Spam reduzieren, sondern auch vor Online-Tracking und Datenlecks schützen Mehr anzeigen

Spam-Mails und unerwünschtes Online-Tracking sind ein wachsendes Problem, insbesondere in einer Zeit, in der immer mehr Apps und Dienste eine Registrierung erfordern. Apple hat bereits vorgemacht, wie man diesem Problem begegnen kann: Mit «E-Mail-Adresse verbergen» können iCloud-Nutzer zufällig generierte Einmal-Adressen erstellen, die an ihre Hauptadresse weitergeleitet werden. So bleibt die eigentliche E-Mail-Adresse anonym.

Ein kürzlich entdeckter Hinweis im Code der neuesten Google Play Services-Version zeigt, dass Google an einer ähnlichen Funktion arbeitet. Mit «Shielded Email» sollen Android-Nutzer einmalige E-Mail-Adressen generieren können, um sich bei Apps oder Webseiten anzumelden. E-Mails an diese Adressen werden automatisch an das Hauptkonto weitergeleitet, ohne dass die persönliche Adresse preisgegeben wird.

Datenschutz im Fokus

Die Funktion soll nicht nur vor Spam schützen, sondern auch vor potenziellen Datenlecks und Online-Tracking. Das könnte besonders für sicherheitsbewusste Nutzer ein entscheidender Vorteil sein. Wie genau Google «Shielded Email» implementieren wird, bleibt bislang unklar. Es ist jedoch denkbar, dass der Dienst – ähnlich wie bei Apple – mit einem kostenpflichtigen Abo-Modell verknüpft sein könnte, etwa über Google One.

Laut bisherigen Informationen plant Google, «Shielded Email» zunächst für Pixel-Geräte einzuführen. Die Funktion soll im Rahmen der Google One Beta in den USA getestet werden, bevor sie auf weitere Gerätehersteller ausgedehnt wird. Ein genauer Zeitplan für eine breitere Verfügbarkeit ist noch nicht bekannt.