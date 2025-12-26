Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Die SBB ermöglichen jetzt eine sitzplatzgenaue Reservierung via App. KEYSTONE/SBB

Endlich selbst den Sitzplatz auswählen: Die SBB haben ihre App aktualisiert und bieten in ersten Zügen eine grafische Sitzplatzreservation an. Vorerst ist die Neuerung allerdings nur auf ausgewählten Verbindungen verfügbar.

Die Funktion ist vorerst auf den Linien IC2 und IC21 sowie auf der TGV-Strecke Zürich–Paris verfügbar und soll bis 2026 schrittweise ausgebaut werden.

Unklar ist noch, ob sie auch bei Sonderfahrten gilt. Bislang verwiesen die SBB dort auf externe Buchungsplattformen mit Zusatzgebühren. Mehr anzeigen

Die SBB haben im Dezember ihre Handy-App aktualisiert und um neue Funktionen erweitert. Eine davon dürfte viele Pendlerinnen und Pendler freuen: In ausgewählten Zügen können Sitzplätze neu direkt in einer grafischen Ansicht des Wagens ausgewählt und reserviert werden.

Die sitzplatzgenaue Reservation ist derzeit auf den Linien IC2 und IC21 (Basel/Zürich–Lugano) verfügbar, die mit den modernen Giruno-Zügen verkehren. Zudem steht die Funktion auf den TGV-Verbindungen von Zürich nach Paris zur Verfügung. Die Sitzplatzreservierung ist auch für GA-Nutzer*innen möglich und kostet unabhängig vom Abo fünf Franken.

Weitere Verbindungen folgen 2026

In einem Beitrag im SBB-Forum ist von den ersten Zugstypen mit «grafischer Sitz- und Veloplatzreservation» die Rede. Geplant ist laut Forumseintrag, die grafische Platzreservation im Laufe des Jahres 2026 schrittweise auf weitere SBB-Züge, touristische Verbindungen sowie auf internationale Strecken nach Frankreich, Italien und Deutschland auszuweiten.

So sieht die Sitzplatz-Reservierung auf dem Desktop-Computer aus. Screenshot

Wie verlässlich diese Angaben sind, blieb zunächst offen. Auf eine schriftliche Anfrage von blue News teilten die SBB mit, dass das Medienteam für nicht dringliche Anfragen erst Anfang Januar wieder erreichbar sei. Sollte die Antwort früher verfügbar sein, wird blue News die Angaben an dieser Stelle ergänzen.

Bislang mussten Reisende für eine sitzplatzgenaue Reservation häufig auf ausländische Bahnen wie die Deutsche Bahn ausweichen – etwa bei ICE-Verbindungen, wenn Familien zusammen sitzen wollten.

Entfällt jetzt die Extragebühr bei Sonderfahrten?

Wer die neue Funktion testen möchte, sieht im Video unten, wie sich die grafische Ansicht aktivieren lässt. Für Testzwecke sollte allerdings nicht auf den roten Knopf «Billet kaufen» geklickt werden, da sonst der Kauf ausgelöst wird. Die Funktion ist auch beim Online-Kauf über die SBB-Website verfügbar. Bei den entsprechenden Verbindungen erscheint dort neu der Button «Sitzplatz wählen».

blue News wollte von der SBB-Medienstelle zudem wissen, ob die Funktion auch bei Sonderfahrten angeboten wird – etwa bei der aktuell beliebten Fonduefahrt im roten Doppelpfeil «Churchill».

Der «K-Tipp» hatte 2024 publik gemacht, dass diese Fahrt zwar 119 Franken kostet, zusätzlich aber eine «Auftragsgebühr» von 2.50 Franken verlangt wird. Diese wird erhoben, weil Kundinnen und Kunden für die Buchung auf die externe Plattform Ticketcorner verwiesen werden. Die SBB begründeten die Gebühr damals damit, dass sie selbst keine sitzplatzgenaue Online-Reservation anbieten könnten.