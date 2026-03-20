Collien Fernandes wurde Opfer von Identitätdiebstal und Deep-Fakes. ZDF / Dirk Bartling

Fake-Profile, Deepfake-Pornos und Identitätsmissbrauch: Was im Fall Fernandes diskutiert wird, betrifft auch die Schweiz. Eine Juristin erklärt, welche Straftatbestände greifen – und wo das Gesetz an Grenzen stösst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderatorin Collien Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor, über Jahre hinweg Fake-Profile, Deepfake-Pornos und Identitätsmissbrauch betrieben zu haben, und hat Strafanzeige eingereicht.

In der Schweiz sind solche Taten teils strafbar, jedoch fehlt bislang ein spezifischer Straftatbestand für nicht-einvernehmliche Deepfake-Pornos bei Erwachsenen.

Cyber-Sexualdelikte sind weit verbreitet, wobei Rechtsanwältin Sarah Schläppi zu Prävention, Beweissicherung und rascher Anzeige innerhalb der Fristen rät. Mehr anzeigen

Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Die Moderatorin sagt, sie sei über Jahre hinweg Opfer von Fake-Profilen, Deepfake-Pornos und Identitätsmissbrauch im Internet geworden. Ulmen soll hinter einem Teil dieser Aktivitäten stecken. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum von mehreren Jahren und wurden als erstes durch den «Spiegel» öffentlich. Fernandes erhebt Strafanzeige gegen ihren Ex.

Drei mögliche Tatbestände bei Ulmen

Wie ist die rechtliche Situation in der Schweiz? blue News hat bei Sarah Schläppi, Geschäftsführerin der Anwaltskanzlei Bracher und Partner, die auf Cyberkriminalität spezialisiert ist, nachgefragt. Schläppi sagt zum Fall Ulmen, wie er sich bis jetzt darstellt: «Der Sachverhalt beschreibt ein über Jahre angelegtes, systematisches Vorgehen: Fake-Profile, sexuelle Kontaktaufnahmen im Namen einer anderen Person, pornografische Deepfakes mit Hunderten von Aufrufen.»

Schläppi sagt, hier kämen «prima vista drei Tatbestände kumulativ» in Frage:

1. Das Anlegen von Fake-Profilen erfüllt den Identitätsmissbrauch nach Art 179decies StGB.

2. Die pornografischen Darstellungen könnten als Ehrverletzung qualifiziert werden, wenn sie den Ruf der betroffenen Person in der Öffentlichkeit beschädigen.

3. Je nach Inhalt der Deepfake-Videos sei zudem Art. 197 StGB (Pornografie) einschlägig.

In der Schweiz gelten diese Strafgesetze

Weiter erklärt Schläppi: «Der seit September 2023 geltende Art. 179decies StGB stellt Identitätsmissbrauch – also das Vortäuschen einer fremden Identität mit Schädigungsabsicht – explizit unter Strafe.» Einen eigenständigen Tatbestand für nicht-einvernehmliche pornografische Deepfakes bei Erwachsenen kenne das Schweizer Recht hingegen nicht.

Zudem erklärt Schläppi: «Bestehende Normen wie Ehrverletzung oder Pornografie erfassen das Phänomen nur teilweise.» Deutschland habe mit § 201b StGB («Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch digitale Fälschung»), der dem Bundestag am 27. August 2025 vorgelegt wurde, einen spezifischen Tatbestand geschaffen. Eine vergleichbare Regelung existiere in der Schweiz bislang nicht.

Bis zu fünf Jahre Haft

Über das Strafmass bei den genannten Delikten sagt Schläppi: «Das ist sehr unterschiedlich. Bei Identitätsmissbrauch droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, bei Verleumdung sowie Pornographie droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.» Bei Erpressung mittels Deepfakes könnten eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren drohen oder eine Geldstrafe.

«Zu beachten ist zudem, dass Identitätsmissbrauch sowie Verleumdung Antragsdelikte sind – die Strafantragsfrist beträgt drei Monate ab Kenntnis der Täterschaft», sagt Schläppi.

So schützt du dich

Wer sich vor solchen Missbräuchen schützen will, sollte vor allem präventiv handeln: «Social-Media-Profile sollte man am besten auf privat stellen und die eigene Bildpräsenz bewusst steuern. Zudem hilft eine regelmässige Bildersuche, zum Beispiel mit Google Reverse Image Search, um missbräuchliche Verwendungen frühzeitig zu erkennen.»

Weiter sagt Schläppi: «Bei Betroffenheit: In einem solchen Fall sollte man sofort Beweise sichern – Screenshots, URLs, Zeitstempel – bevor Inhalte gemeldet werden. Auch sei es ratsam, eine Strafanzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu erstatten, auch gegen Unbekannt. Zentral sei zudem, dass man die Antragsfrist von 3 Monaten im Auge behält. «Lässt man diese verstreichen, kann kein Strafantrag mehr gestellt werden» so die Expertin.