Twint-Bschiss an der Walliser Fasnacht – so werden Wirte um die Zeche geprellt

Die Täter nutzen den grünen Bestätigungsscreen, um Gastronomen hinters Licht zu führen. Keystone

In Naters erschleicht sich eine Gruppe Jugendlicher auf einfache Art und Weise einen kostenlosen Fasnachtsabend. Dabei nutzen sie eine Video-Masche, die als Twint-Nachweis dient.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Fasnacht in Naters erschlich sich eine Gruppe Jugendlicher kostenlose Getränke, indem sie Wirten statt einer echten Twint-Zahlung eine Videoaufnahme einer Bestätigung zeigte.

In der hektischen Festumgebung fiel der Unterschied zwischen echter Transaktion und abgespielter Aufnahme kaum auf.

Der Vorfall zeigt eine neue Form digitaler Kleinkriminalität und verdeutlicht den Bedarf an besserer Sensibilisierung und zusätzlicher Überprüfung von bargeldlosen Zahlungen.

Das grüne Display leuchtet auf, die Zahlung scheint bestätigt, der Handel abgeschlossen. In der Hektik eines Fasnachtsfests wie dem Natischer Drachenausbruch verlassen sich Personal und Helfer blind auf dieses visuelle Signal von Twint. Es bleibt ihnen auch nicht viel übrig, denn Immer weniger Besucher bezahlen mit Bargeld.

Doch genau diese Sorglosigkeit erwies sich am vergangenen Wochenende als Sicherheitslücke mit Folgen wie pomona.ch berichtet. Eine Gruppe Jugendlicher demonstrierte mit einer technologisch simplen Methode, wie leicht sich das Vertrauen in bargeldlose Bezahlsysteme missbrauchen lässt. Statt eine tatsächliche Transaktion über Twint auszulösen, präsentierten die Fasnächtler den Mitarbeitern hinter den Tresen lediglich ein Video einer bereits erfolgten Zahlung.

In der turbulenten Umgebung eines Festzelts ist der Unterschied zwischen einer Live-Bestätigung und einer abgespielten Aufnahme kaum auszumachen. Um den Betrug noch glaubwürdiger zu machen und zu verschleiern, bestellten die Gruppenmitglieder ihre Getränke einzeln.

Die Schwachstelle Mensch im digitalen System

Der Vorfall rückt die zentrale Problematik moderner Zahlungsmittel einmal mehr in den Fokus. Und zwar endet die Sicherheit eines Systems dort, wo die visuelle Kontrolle durch den Menschen beginnt. Während die Verschlüsselung im Hintergrund meist hohen Standards entspricht, bleibt die Schnittstelle am Verkaufspunkt anfällig für Manipulationen.

Veranstalter stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse nachzubessern. Experten raten dazu, nicht nur auf das Vorzeigen des Bildschirms zu vertrauen, sondern die Transaktionen auf eigenen Händler-Geräten oder durch den Abgleich von Quittungsbelegen in Echtzeit zu verifizieren. Doch genau dieser zusätzliche Schritt untergräbt den eigentlichen Vorteil des bargeldlosen Bezahlens – die Geschwindigkeit.

Nur stetige Sensibilisierung führt zum Ziel

Der Fall am Drachenausbruch ist kein Einzelfall, sondern symptomatisch für eine neue Form der Kleinkriminalität, die digitale Oberflächen imitiert. Während die Polizei und die Betreiber von Bezahlsystemen wie Twint versuchen, die Nutzer für solche Betrugsmuster zu sensibilisieren, stellt sich die Frage nach der Haftung und der Prävention bei Grossveranstaltungen.

Zugleich wächst das Innovationspotenzial für Betrüger. Neben dem beschriebenen Video-Trick warnen Strafverfolgungsbehörden auch regelmässig vor weiteren Maschen wie etwa gefälschten «Twint-PDFs», mit denen bei Kleinanzeigen Zugangsdaten abgefragt werden, um Konten zu plündern.