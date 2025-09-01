  1. Privatkunden
Spionage-Angriffe möglich Gefährliche WhatsApp-Lücke – jetzt müssen Nutzer sofort handeln

Sven Ziegler

1.9.2025

Wer WhatsApp nutzt, muss jetzt reagieren. (Symbolbild)
Wer WhatsApp nutzt, muss jetzt reagieren. (Symbolbild=
Zacharie Scheurer/dpa

Sicherheitsforscher warnen vor einer gefährlichen Schwachstelle in WhatsApp auf Apple-Geräten. Angreifer können ohne Zutun der Nutzer Daten abgreifen. Meta rät dringend zum Update.

Sven Ziegler

01.09.2025, 11:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Schwachstelle in WhatsApp für iOS und macOS erlaubt sogenannte Zero-Click-Angriffe.
  • Hacker können manipulierte Bilddateien nutzen, um Zugang zu vertraulichen Daten zu erhalten.
  • Betroffene sollen ihre Geräte sofort auf die neueste Version aktualisieren.
Mehr anzeigen

WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer auf Apple-Geräten sind aktuell von einer schweren Sicherheitslücke betroffen. Wie das Entwickler-Team von WhatsApp schreibt, können Angreifer durch einen Fehler in der App-Version vor v2.25.21.73 auf iPhones, iPads und Macs zugreifen – ohne dass die Opfer selbst etwas anklicken oder öffnen.

Die Schwachstelle, die unter dem Kürzel CVE-2025-55177 bekannt ist, ermöglicht sogenannte Zero-Click-Exploits. Dabei reicht es, wenn eine manipulierte Datei über die Nachrichten-Synchronisation verarbeitet wird.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

In Kombination mit einer weiteren Apple-Schwachstelle steigt das Risiko erheblich. Betroffen ist unter anderem die Bibliothek «Image I/O», die beim Verarbeiten von Bilddateien missbraucht werden kann.

Alle Geräte sofort updaten

Laut Meta könnten die Lücken bereits aktiv ausgenutzt worden sein. Hacker wären dadurch in der Lage, persönliche Chats, Fotos oder andere vertrauliche Informationen von betroffenen Geräten abzugreifen.

Besonders gefährdet sind ältere App-Versionen. Nutzerinnen und Nutzer sollen ihre Geräte deshalb umgehend auf den neuesten Stand bringen – sowohl WhatsApp als auch iOS, iPadOS und macOS. «Nur mit einem vollständigen Update lässt sich die Schwachstelle schliessen», warnen die Sicherheitsexperten.

