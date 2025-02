Google hat eine Sicherheits-Update auf Android-Geräten eingeführt, das möglicherweise mehr über das Verhalten der Nutzer verrät, als vielen lieb ist. Doch was hat es genau mit diesem auf sich?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Oktober 2024 durchsucht Google Android-Geräte nach Nacktbildern, die über Google Messages empfangen werden und macht diese unkenntlich.

Obwohl Google versichert, dass die Bildanalyse lokal auf dem Gerät erfolgt, bleiben Fragen zur Verarbeitung und möglichen Kommunikation mit externen Servern offen.

Nutzer können die «SafetyCore»-Funktion deaktivieren, jedoch berichten einige, dass sie nach kurzer Zeit automatisch wieder aktiviert wird. Mehr anzeigen

In den Chats von Smartphone-Nutzern finden sich häufig Fotos, die nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören – darunter auch intime Bilder. Genau diese hat Google im Stillen ins Visier genommen. Wie ZDNet berichtet, kann das Sicherheitsupdate «SafetyCore» auf Android-Handys Nacktbilder erkennen, unkenntlich machen und den Empfänger darauf hinweisen, dass er das Bild nur nach expliziter Zustimmung ansehen kann. Der Konzern verspricht, dass dies die Nutzer vor den Risiken des unbedachten Versendens von Nacktbildern schützt.

Doch die Realität ist komplexer: Obwohl die Funktion den Anschein erweckt, ausschliesslich der Aufklärung der Nutzer zu dienen, werden dabei auch sensible Daten verarbeitet und analysiert. Google nutzt eine Künstliche Intelligenz, die Bilder auf dem Gerät des Nutzers analysiert, um Nacktbilder zu erkennen und gegebenenfalls zu blockieren. Google selber verweist auf Anfrage von blue News auf folgende Stellungsnahme: «SafetyCore ist die Technologie hinter der bald verfügbaren Option «Sensible Inhalte melden» in Google Messages und hilft Benutzern, sich vor unerwünschten Inhalten zu schützen.»

Es fehlt an Transparenz

Obwohl Google versichert, dass die Bilder lokal auf dem Gerät bleiben und «keine Daten an externe Server geschickt» werden, gibt es dennoch Zweifel an der Wahrung der Privatsphäre. Die KI ist in der Lage, nicht nur den Inhalt, sondern auch die beteiligten Personen auf den Bildern zu analysieren – ein Prozess, der in Kombination mit anderen Google-Diensten Fragen zu den gesammelten Daten aufwirft.

«SafetyCore» wurde in einer Entwickler-Nachricht lediglich als «datenschutzfreundliche, geräteinterne Schutzinfrastruktur» beschrieben. Ein weiterer Grund, warum einige Android-Nutzer die Einführung des Features fast schon als übergriffig empfinden. Zumal die Funktion auch automatisch installiert wird, ohne dass man dieser explizit zustimmen muss. Zwar lässt sich der Dienst deaktivieren, aber Berichten zufolge wird er in manchen Fällen nach einiger Zeit wieder automatisch aktiviert.

Wie du SafetyCore deaktivierst

Wer sich dennoch dazu entschliesst, SafetyCore zu deaktivieren, geht folgendermassen vor:

So kannst du SafetyCore deaktivieren Gehe zur Einstellungen-App deines Geräts

Tippe auf «Apps» oder «Apps & Benachrichtigungen»

Wähle «Alle Apps anzeigen» und tippe dann oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü, um «Systemprozesse anzeigen» auszuwählen

Suche in der Liste nach «SafetyCore»

Tippe auf «Android System SafetyCore» und dann auf «Deinstallieren», falls verfügbar.

Falls die Deinstallationsoption ausgegraut ist, kannst du es möglicherweise nur deaktivieren Falls du den Dienst nicht deinstallierst, kannst du ausserdem versuchen, dessen Berechtigungen – insbesondere den Internetzugriff – zu entziehen Mehr anzeigen