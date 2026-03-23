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Notfall-Update Hacker nutzen Sicherheitslücke in Chrome – das musst du jetzt tun

Martin Abgottspon

23.3.2026

Ein Update für Chrome schliesst mehrere Sicherheitslücken.
Ein Update für Chrome schliesst mehrere Sicherheitslücken.
Gemini @blue News

Google hat für seinen Browser Chrome eine ausserplanmässige Aktualisierung veröffentlicht, um zwei kritische Sicherheitslücken zu schliessen. Da Kriminelle diese Schwachstellen bereits aktiv für Angriffe nutzen, wird allen Anwendern eine sofortige Installation empfohlen.

Martin Abgottspon

23.03.2026, 09:26

23.03.2026, 09:47

Wer mit Chrome im Internet unterwegs ist, ist seit einigen Tagen einem erhöhten Sicherheitsrisiko ausgesetzt. Denn nur wenige Tage nach einem regulären Sicherheits-Update musste Google kürzlich erneut eingreifen und eine Notfall-Aktualisierung nachreichen.

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Dieser Schritt ist ungewöhnlich und signalisiert eine akute Bedrohungslage. Die Fehler in der Software sind keine theoretischen Gefahren mehr, sondern werden von Hackern bereits gezielt ausgenutzt, um fremde Computer zu attackieren.

Angreifer nutzen manipulierte Webseiten

Die technischen Hintergründe der Sicherheitslücken betreffen zentrale Bausteine des Browsers. Eine Schwachstelle liegt in der Grafikbibliothek, die für die Darstellung von Bildern und Oberflächen zuständig ist. Über eine speziell manipulierte Internetseite können Angreifer aus der Ferne auf Speicherbereiche des Computers zugreifen, die eigentlich streng abgeschirmt sein sollten. Dort lassen sich dann unbemerkt schädliche Daten ablegen.

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Ein zweiter Fehler betrifft die Verarbeitung von Programmbefehlen im Hintergrund. Durch eine fehlerhafte Umsetzung in der sogenannten JavaScript-Engine können Kriminelle eigenen Schadcode auf dem Gerät ausführen. Da beide Angriffswege über den einfachen Aufruf einer präparierten Webseite funktionieren, bemerken Betroffene den Übergriff in der Regel nicht.

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Google hält sich mit detaillierten Informationen zum genauen Ablauf der Angriffe bewusst zurück. Diese Strategie dient dem Schutz der Allgemeinheit. Würde der Konzern jetzt schon eine genaue Anleitung zu den Fehlern veröffentlichen, könnten weitere Hacker die Schwachstellen kopieren, bevor alle Nutzer das rettende Update erhalten haben. Erst wenn ein Grossteil der Browser weltweit auf dem neuesten Stand ist, werden die technischen Details freigegeben.

So bist du weiter sicher unterwegs

Vorgehensweise am Computer (Windows, Mac, Linux)

  • Klicke oben rechts im Browserfenster auf das Drei-Punkte-Menü (neben deinem Profilbild).
  • Klicke im aufklappenden Menü ganz unten auf den Punkt «Hilfe».
  • Wähle im erscheinenden Untermenü den Eintrag «Über Google Chrome» aus.
  • Chrome öffnet einen neuen Tab und sucht automatisch nach dem verfügbaren Update.
  • Sobald der Download abgeschlossen ist, erscheint die Schaltfläche «Neu starten» – klicke darauf, um die Installation zu finalisieren.
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Vorgehensweise auf dem Smartphone oder Tablet

  • Öffne auf deinem Gerät den Google Play Store (Android) oder den App Store (iOS/iPhone).
  • Tippe in das Suchfeld das Wort «Chrome» ein und wähle die App aus den Ergebnissen aus.
  • Falls das Update für dein Gerät bereits freigeschaltet wurde, siehst du dort eine Schaltfläche mit der Aufschrift «Aktualisieren».
  • Tippe auf diese Schaltfläche und warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
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