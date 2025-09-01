Wenn du ein Gmail-Konto hast, solltest du aktuell zumindest dein Passwort ändern. Gemini @blue News

Angesichts einer Zunahme erfolgreicher Cyberangriffe auf Gmail-Konten fordert Google die Kontoinhaber auf, ihr Passwort zu ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Was hinter den Hackeraktivitäten steckt.

Google hat eine Warnung an alle Gmail-Nutzer herausgegeben, nachdem Hacker in eine unbekannte Anzahl von Konten eingedrungen sind.

Zur Risikominimierung empfiehlt Google dringend, das Passwort zu ändern, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren und die persönliche Kontoverwaltung zu überprüfen.

Kritisch wird die Nutzung des Google-Passwort-Managers bewertet, da Angreifer, die sich Zugang zum Gmail-Konto verschaffen, auch Zugriff auf sämtliche dort gespeicherten Passwörter erhalten. Mehr anzeigen

Google hat eine dringende Warnung an die Nutzer seines E-Mail-Dienstes Gmail ausgegeben. Berichten zufolge ist es Hackern gelungen, eine grosse Anzahl von Gmail-Konten zu kompromittieren. Angesichts der potenziellen Bedrohung für über 2,5 Milliarden aktive Konten fordert der Tech-Gigant alle Nutzer auf, umgehend ihre Sicherheitsmassnahmen zu überprüfen und zu verstärken.

Die Warnung, die ursprünglich von «Android Headlines» aufgegriffen wurde, unterstreicht die Schwere der Situation. Ein Gmail-Konto dient oft als zentraler Schlüssel zu zahlreichen anderen Online-Diensten, insbesondere für die vielen Android-Smartphone-Nutzer. Die erfolgreichen Angriffe könnten daher weitreichende Folgen haben. Google empfiehlt Nutzern, unverzüglich ihre Kontoverwaltung zu prüfen, um unbekannte Anmeldeversuche oder Passwortänderungen zu identifizieren. Dieser Bereich ist unkompliziert über das Profilbild in der Gmail-App zugänglich.

Passwortwechsel und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Als primäre Schutzmassnahme empfiehlt Google, das Passwort zu ändern und dabei auf eine hohe Komplexität zu achten. Idealerweise eine Mischung aus Gross- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Doch ein Passwort allein ist nicht mehr ausreichend. Google drängt Nutzer, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Diese zusätzliche Sicherheitsebene kann durch verschiedene Methoden realisiert werden:

Passkeys: Die sicherste Methode, die eine Identifizierung via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ermöglicht.

Bestätigungscodes: Ein Code wird per SMS an eine hinterlegte Telefonnummer gesendet.

Authentifizierungs-Apps: Nutzung einer separaten App zur Generierung einmaliger Codes.

Diese Sicherheits-Tools von Google kannst du nutzen Sicherheitscheck : Mit dem Sicherheitscheck kannst du auf einen Blick prüfen, ob du alle verfügbaren Sicherheitsfunktionen für dein Google-Konto aktiviert hast, zum Beispiel die 2-Faktor-Authentifizierung. Es werden zudem sicherheitsrelevante Aktivitäten wie neue Anmeldungen aufgelistet und welche Apps von Drittanbietern Zugriffsrechte auf dein Konto besitzen.

Passwortcheck : Mit diesem Tool kannst du die Sicherheit deiner Passwörter überprüfen, die in deinem Google-Account gespeichert sind. Es wird überprüft, ob du gehackt wurdest, wie sicher deine Passwörter sind und welche davon, du mehr als einmal verwendest. Erweitertes

Sicherheitsprogramm : Das Zusatzprogramm ist laut Google für Nutzer, «die aufgrund ihrer Medienpräsenz oder Bekanntheit einem erhöhten Risiko für Onlineangriffe ausgesetzt sind». Es kann sich aber jeder dafür anmelden. Das Programm schränkt den Zugriff von Drittanbieter-Apps auf das Google-Konto ein und schützt vor schädlichen Downloads. Jegliche Anmeldungen funktionieren dann nur noch per Passkey oder analogem Sicherheitsschlüssel.

Passkeys: Passkeys nutzen biometrische Daten wie Fingerabdruck und Gesichtserkennung oder die Bildschirmsperre zur Anmeldung. Sie gelten als bessere Absicherung im Vergleich zum klassischen Passwort. Du brauchst dein Handy, Laptop oder Tablet, um einen Passkey zu deinem Google-Konto hinzuzufügen. Mehr anzeigen

Kritik am Google-Passwort-Manager

Ein kritischer Punkt, der in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist die Nutzung des Google-Passwort-Managers. Obwohl dieser Dienst bequem ist, stellt er ein erhebliches Risiko dar. Wenn Angreifer ein Gmail-Konto knacken, erhalten sie gleichzeitig Zugriff auf alle dort gespeicherten Passwörter. Dies ermöglicht ihnen den Zugriff auf die gesamte digitale Identität des Nutzers. Sicherheitsexperten raten deshalb dazu, unabhängige Passwort-Manager zu verwenden, um die Passwörter getrennt vom Google-Konto zu sichern.

Abgesehen von den aktuellen Angriffen warnt Google vor einer generellen Zunahme von Phishing-Angriffen, bei denen Kriminelle versuchen, Zugangsdaten durch gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe zu ergaunern. Die Nutzer sind daher angehalten, auch im Alltag wachsam zu bleiben und verdächtige Nachrichten im Namen des Google-Supports zu ignorieren. Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass die Sicherheit im digitalen Raum ständige Aufmerksamkeit erfordert.