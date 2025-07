Bei den aktuellen Temperaturen schalten sich Handys schnell mal selber ab. Imago

Es ist heiss, die Sonne brennt und das Handy glüht in den Händen. Das kann permanente Schäden am Smartphone verursachen. So schützt du dein Gerät am besten vor der Hitze.

Ein paar Fotos am Strand in der prallen Sonne, schon fühlt sich das Handy an, als könnte man Eier darauf braten. Das ist nicht nur lästig und unangenehm an den Händen, es schadet auch dem Gerät. Deshalb sollte man sein Smartphone vor Hitze schützen, damit es nicht zu dauerhaften Schäden kommt. «Am besten nicht direkt in die Sonne legen», rät Steffen Herget vom IT-Fachmagazin «c't». «Und auch auf gar keinen Fall einfach im Auto liegen lassen.»

Bis zur Selbstabschaltung sollte man es nicht kommen lassen

«Moderne Smartphones schalten sich auch gerade bei Hitze öfter mal ab oder warnen», sagt Herget. Blind verlassen sollte man sich auf etwaige Schutzfunktionen aber nicht, sondern besser im Blick behalten, dass es oberhalb von 30 oder 35 Grad langsam kritisch wird.

«Die Bauteile, die am ehesten durch zu hohe Temperaturen kaputtgehen können, sind das Display und der Akku. Und die Schäden sind dann oft auch permanent.» Das kann sich dann so äussern, dass Teile des Displays vielleicht nicht mehr funktionieren oder andere Farben anzeigen. Und ist der Akku einmal richtig überhitzt worden, verliere er dauerhaft an Kapazität.

Fünf Tipps im Überblick, um ein Aufheizen des Smartphones, aber auch um Schäden am Gerät zu verhindern: