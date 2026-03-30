Mit diesen Apps tankst du auch jetzt günstig

Wer ein bisschen recherchiert kann teilweise mehrere Franken pro Tankgang sparen. Harald Tittel/dpa

Umso länger der Krieg im Iran dauert, desto mehr klettern die Benzinpreise. Mit diesen Apps kannst du unter Umtänden aber trotzdem noch ein paar Franken sparen.

TCS Benzinpreis-Radar – gemeinsam clever tanken

Der TCS Benzinpreis-Radar bildet die meisten Tankstellen der Schweiz auf einer interaktiven Karte ab. Einfach die Seite aufrufen, Standort freigeben und schon siehst du auf einen Blick, wo in deiner Nähe am günstigsten getankt werden kann. Das praktische daran ist, dass du die Web-App auch direkt auf dem Startbildschirm deines Smartphones speichern kannst, um immer wieder schnell darauf zuzugreifen. Eine TCS-Mitgliedschaft braucht es nicht, die Plattform ist komplett kostenlos und öffentlich zugänglich.

Was den Radar besonders macht, ist das Community-Prinzip. Die Preise werden nicht automatisch abgerufen, sondern von Nutzerinnen und Nutzern selbst aktualisiert. Wer einen Preis einträgt oder korrigiert, sammelt dafür Punkte. Und wer sich fragt, ob sich der Umweg zur günstigeren Tankstelle überhaupt lohnt: Fünf Rappen Ersparnis pro Liter rentieren sich laut TCS nur bei einem Umweg von höchstens fünf Kilometern und einem Tankvolumen von mindestens 50 Litern.

Die TCS-App sammelt die Daten seiner Nutzer. TCS

Google Maps – schnell und unvollständig

Wer ohnehin mit Google Maps navigiert, braucht für die Tankstellensuche eigentlich keine zusätzliche App. Ein Tipp auf das Zapfsäulen-Icon genügt, um die aktuellen Preise in der Umgebung anzuzeigen. Der günstigste Anbieter ist hervorgehoben und sofort erkennbar. Mit einem weiteren Tipp startet die Navigation direkt zur gewünschten Tankstelle.

Der Haken: Wer mehr als eine Momentaufnahme will, stösst schnell an Grenzen. Preisverlauf, Statistiken oder Prognosen sucht man vergeblich und es sind auch nicht alle Tankstellen gelistet.

Nicht alle Tankstellen auf Google Maps zeigen den aktuellen Preis an. Google

Comparis Benzinpreise

Die Benzinpreis-Karte von Comparis ist eine weitere Alternative für Schweizer. Denn die meisten anderen Apps funktioniere nur fürs nahe Ausland. Die Webseite von Comparis bedient sich der gleichen Daten wie TCS, weil die beiden auch eine Partnerschaft eingegangen sind. Auch hier werden also die Community-Daten verwendet, um die Benzinpreise möglichst aktuell zu halten. Und wie bei TCS lässt sich auch diese Webseite einfach auf dem Smartphone für den Schnellzugriff abspeichern.