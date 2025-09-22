Die gläserne Optik kommt bei vielen iPhone-Besitzern nicht gut an. Apple

Mit der Einführung von iOS 26 versprach Apple ein neues, zukunftsweisendes Design-Erlebnis. Doch was als futuristische Ästhetik gedacht war, entwickelt sich für eine wachsende Zahl von Nutzern zum digitalen Albtraum inklusive Schwindel, Übelkeit und Desorientierung.

Das neue Apple-Update auf iOS 26 führt das Design-Feature «Liquid Glass» ein, das bei einigen Nutzern Schwindelgefühle und Desorientierung auslöst.

In Foren und sozialen Netzwerken häufen sich Beschwerden über den «Tilt-Effekt», bei dem dynamische Lichtreflexionen die App-Icons verzerrt erscheinen lassen.

Obwohl Apple sich bisher nicht zu den Beschwerden geäussert hat, zeigt die steigende Suche nach «iOS 26 downgrade» die wachsende Unzufriedenheit der Nutzer. Mehr anzeigen

In sozialen Netzwerken und Online-Foren häufen sich seit dem Wochenende die Beschwerden von iPhone-Nutzern. Grund ist das neue Betriebssystem iOS 26, dessen Design nicht allen wohl bekommt.

Das Problem liegt in den dynamischen Lichtreflexionen, die um die App-Symbole erzeugt werden. Sie vermitteln den Eindruck, die Icons seien schief oder verzerrt. Dieser sogenannte «Tilt-Effekt» ist insbesondere im Dunkelmodus oder vor dunklen Hintergründen stark ausgeprägt und führt bei sensiblen Personen zu erheblichen Nebenwirkungen. Ein Reddit-Nutzer fasst seine Erfahrung folgendermassen zusammen: «Das Update macht, dass ich mich wie betrunken fühle.» Andere Nutzer berichten, dass ihnen beim Blick auf die neuen Icons regelmässig «ein wenig schwindelig» werde.

Während ein Teil der Apple-Community das Design als innovativ und bahnbrechend feiert, beschreiben Kritiker das Feature als «optischen Albtraum» und fordern eine Rückkehr zur alten, stabileren Optik.

Wachsende Kritik und Apples Schweigen

Die Unzufriedenheit spiegelt sich auch in den Online-Suchen wider. Bei Google verzeichnet der Begriff «iOS 26 downgrade» einen deutlichen Anstieg, was die Frustration der Nutzer untermauert. Viele suchen nach Wegen, das umstrittene Update rückgängig zu machen.

Apple selbst hat sich bislang nicht offiziell zu den Beschwerden geäussert. Die Kritik an dem Design ist jedoch nicht neu. Bereits in der Testphase von iOS 26 hatten Beta-Tester die optische Gestaltung bemängelt. Obwohl der Konzern damals kleinere Anpassungen vornahm, wurde das «Liquid Glass»-Feature nicht grundlegend überarbeitet – eine Entscheidung, die nun weitreichende Konsequenzen für das Nutzererlebnis zu haben scheint.