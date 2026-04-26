Riesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Russen hinter Angriff vermutet Riesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst

Martin Abgottspon

26.4.2026

Signal gilt als Privatsphäre-orientierter Messenger und wie etwa Threema als Alternative zu WhatsApp.
Signal gilt als Privatsphäre-orientierter Messenger und wie etwa Threema als Alternative zu WhatsApp.
Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Die deutsche Bundesregierung vermutet Russland hinter Angriffen auf den Messenger Signal. Was dahinter steckt und worauf du achten solltest.

,

DPA, Martin Abgottspon

26.04.2026, 18:15

26.04.2026, 18:20

E-Mail-Postfächer, Internet-Accounts, Messenger-Apps – all das kann gehackt werden, mit unangenehmen Folgen. Und es kann alle treffen, bis hin zu Spitzenpolitikern wie es dieses Wochenende bei Signal geschehen ist. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und zwei Merz-Ministerinnen sollen Opfer der Angriffe geworden sein.

Blauer Kreis plötzlich verschwunden. Was macht diese lila Blüte in WhatsApp?

Blauer Kreis plötzlich verschwundenWas macht diese lila Blüte in WhatsApp?

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Bundesverfassungsschutz warnen deshalb vor der aktiven Phishing-Kampagne und liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie sehen die Signal-Phishing-Nachrichten aus?

Die Angreifer versenden Nachrichten, die sich als offizielle Signal-Mitteilungen tarnen. Typische Muster:

Gefälschter Signal-Chatbot: Eine Nachricht behauptet, Ihr Konto sei gefährdet – und fordert Sie auf, Ihre PIN einzugeben oder sich neu zu registrieren.
QR-Codes: Ein Link oder QR-Code führt auf eine gefälschte Signal-Seite. Auf dem kleinen Handy-Display fällt die gefälschte URL womöglich nicht sofort auf.
Geklonte KI-Stimmen und Social Engineering: Angreifer nutzen auch gekaperte Konten, um das Vertrauen von Kollegen und Kontakten auszunutzen und diese gezielt anzugreifen.

Was sollten Nutzer unter keinen Umständen tun?

PIN, Registrierungscode oder persönliche Daten an jemanden weitergeben, der sich über Signal als Support, Sicherheitsdienst oder Behörde ausgibt. Signal fragt Sie niemals so nach Ihrer PIN.

Was tun, wenn ich betroffen bin?

Szenario 1: Ich habe die Nachricht erhalten, aber nicht reagiert

Richtig so. Dennoch: Nachricht löschen, Absender blockieren. Aktiviere anschliessend die Registrierungssperre oder Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA).

Szenario 2: Ich habe einen Code und/oder PIN eingegeben, aber weiterhin normalen Zugriff auf mein Signal-Konto und wurde nicht zur Neuanmeldung gezwungen

Dann ist Schritt 1: sofort die Signal-PIN über die Einstellungen der App ändern. Schritt 2: Löschen Sie Ihr Messengerkonto über die Einstellungen in der App (Vorsicht: nur das Konto, nicht die App löschen!). Schritt 3: Neues Messengerkonto mit neuer PIN anlegen.

Es sei davon auszugehen, dass den Angreifern nun möglicherweise die eigene Handynummer bekannt ist – wer das aus bestimmten Gründen heikel findet und sichergehen will, besorgt sich in Schritt 4 eine neue Mobilfunknummer und registriert ein neues Messengerkonto mit dieser Nummer.

Schritt 5: Registrierungssperre aktivieren, Mobilfunknummer verbergen und wo immer möglich selbstlöschende Nachrichten aktivieren. Der 6. Schritt: den angeblichen Signal-Support-Kontakt melden und blockieren.

Das steckt dahinter. Fertig gratis – jetzt bringt WhatsApp eine «Plus»-Version

Das steckt dahinterFertig gratis – jetzt bringt WhatsApp eine «Plus»-Version

Szenario 3: Ich habe einen SMS-Code und/oder eine PIN eingegeben und keinen Zugriff mehr auf mein Konto.

Der Worst Case – das Messengerkonto ist gehackt. Die Angreifer haben dann das komplette Konto übernommen, können alle Nachrichten und Kontakte einsehen und sich als Sie ausgeben.

Dann: über die App-Einstellungen eine neue und bislang nicht verwendete Signal-PIN vergeben. Kontakte informieren, dass ab dem Zeitpunkt des Angriffs alle Kommunikationen mitgelesen wurden – dafür einen anderen Kommunikationskanal (etwa Telefon, E-Mail) nutzen. Das übernommene Konto muss von Ihren Kontakten unbedingt blockiert werden.

Das gilt auch für Gruppen: Das BSI rät, alle Konten sowie mögliche «gelöschte Konten» aus allen Chat-Gruppen entfernen zu lassen und allen Gruppenmitgliedern mitzuteilen, das übernommene Konto zu blockieren. Es wird dringend empfohlen, die Chat-Gruppen zu löschen und neu zu erstellen; Einladungslinks müssen neu erstellt werden.

Auch hier gilt: Wer sichergehen will, legt Sie sich eine neue Mobilfunknummer zu und registriert damit ein neues Messenger-Konto; und: Registrierungssperre aktivieren, Mobilfunknummer verbergen und wo immer möglich selbstlöschende Nachrichten aktivieren.

Im Anschluss den echten Signal-Support kontaktieren, um das alte «verlorene» Konto löschen zu lassen.

Wie schützt man sich?

Die richtige Prävention

  • Registrierungssperre aktivieren: Einstellungen→ Konto→ Registrierungssperre. Verhindert die Übernahme des Kontos auf einem fremden Gerät.
  • Verknüpfte Geräte regelmässig prüfen: Einstellungen → Verknüpfte Geräte. Alles Unbekannte sofort entfernen. Selbstlöschende Nachrichten nutzen: Begrenzt den Schaden, falls Angreifer Zugriff erlangen. Niemals PIN oder Registrierungscode weitergeben – auch nicht anvermeintlichen Signal-Support.
  • Starke, einzigartige Passwörter für alle Konten nutzen: Das BSI hat dazu und zur Auswahl eines Passwortmanagers Tipps auf seiner Website.
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren: Das BSI empfiehlt die 2FA für alle Dienste, die das unterstützen.
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Riesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst
St.Gallen schlägt YB – Thuner Meisterparty erneut vertagt
Haie freuen sich über blutiges Buffet, Strände werden gesperrt
Erdbeben in der Ostschweiz erschüttert ganzes Land – ist jetzt ein Fels instabil?
Diese Szenen gehen abseits der Schüsse beim Gala-Dinner viral

Mehr von MyTech

Hit auf Instagram. Klosterschwester isst mit 92 ihren ersten Döner – und geht viral

Hit auf InstagramKlosterschwester isst mit 92 ihren ersten Döner – und geht viral

Quälende Ungewissheit. KI schluckt Jobs im Silicon Valley – Meta entlässt 8000 Personen

Quälende UngewissheitKI schluckt Jobs im Silicon Valley – Meta entlässt 8000 Personen

Gefährliche Kettenreaktion. Achtung! Das kann passieren, wenn du immer das gleiche Passwort benutzt

Gefährliche KettenreaktionAchtung! Das kann passieren, wenn du immer das gleiche Passwort benutzt

Nachfolger von Tim Cook. John Ternus baute das iPhone – jetzt baut er Apple um

Nachfolger von Tim CookJohn Ternus baute das iPhone – jetzt baut er Apple um

Nachfolger steht fest. Apple-Chef Tim Cook tritt ab

Nachfolger steht festApple-Chef Tim Cook tritt ab