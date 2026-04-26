Riesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst

Signal gilt als Privatsphäre-orientierter Messenger und wie etwa Threema als Alternative zu WhatsApp. Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Die deutsche Bundesregierung vermutet Russland hinter Angriffen auf den Messenger Signal. Was dahinter steckt und worauf du achten solltest.

E-Mail-Postfächer, Internet-Accounts, Messenger-Apps – all das kann gehackt werden, mit unangenehmen Folgen. Und es kann alle treffen, bis hin zu Spitzenpolitikern wie es dieses Wochenende bei Signal geschehen ist. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und zwei Merz-Ministerinnen sollen Opfer der Angriffe geworden sein.

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Bundesverfassungsschutz warnen deshalb vor der aktiven Phishing-Kampagne und liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie sehen die Signal-Phishing-Nachrichten aus?

Die Angreifer versenden Nachrichten, die sich als offizielle Signal-Mitteilungen tarnen. Typische Muster:

• Gefälschter Signal-Chatbot: Eine Nachricht behauptet, Ihr Konto sei gefährdet – und fordert Sie auf, Ihre PIN einzugeben oder sich neu zu registrieren.

• QR-Codes: Ein Link oder QR-Code führt auf eine gefälschte Signal-Seite. Auf dem kleinen Handy-Display fällt die gefälschte URL womöglich nicht sofort auf.

• Geklonte KI-Stimmen und Social Engineering: Angreifer nutzen auch gekaperte Konten, um das Vertrauen von Kollegen und Kontakten auszunutzen und diese gezielt anzugreifen.

Was sollten Nutzer unter keinen Umständen tun?

PIN, Registrierungscode oder persönliche Daten an jemanden weitergeben, der sich über Signal als Support, Sicherheitsdienst oder Behörde ausgibt. Signal fragt Sie niemals so nach Ihrer PIN.

Was tun, wenn ich betroffen bin?

Szenario 1: Ich habe die Nachricht erhalten, aber nicht reagiert

Richtig so. Dennoch: Nachricht löschen, Absender blockieren. Aktiviere anschliessend die Registrierungssperre oder Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA).

Szenario 2: Ich habe einen Code und/oder PIN eingegeben, aber weiterhin normalen Zugriff auf mein Signal-Konto und wurde nicht zur Neuanmeldung gezwungen

Dann ist Schritt 1: sofort die Signal-PIN über die Einstellungen der App ändern. Schritt 2: Löschen Sie Ihr Messengerkonto über die Einstellungen in der App (Vorsicht: nur das Konto, nicht die App löschen!). Schritt 3: Neues Messengerkonto mit neuer PIN anlegen.

Es sei davon auszugehen, dass den Angreifern nun möglicherweise die eigene Handynummer bekannt ist – wer das aus bestimmten Gründen heikel findet und sichergehen will, besorgt sich in Schritt 4 eine neue Mobilfunknummer und registriert ein neues Messengerkonto mit dieser Nummer.

Schritt 5: Registrierungssperre aktivieren, Mobilfunknummer verbergen und wo immer möglich selbstlöschende Nachrichten aktivieren. Der 6. Schritt: den angeblichen Signal-Support-Kontakt melden und blockieren.

Szenario 3: Ich habe einen SMS-Code und/oder eine PIN eingegeben und keinen Zugriff mehr auf mein Konto.

Der Worst Case – das Messengerkonto ist gehackt. Die Angreifer haben dann das komplette Konto übernommen, können alle Nachrichten und Kontakte einsehen und sich als Sie ausgeben.

Dann: über die App-Einstellungen eine neue und bislang nicht verwendete Signal-PIN vergeben. Kontakte informieren, dass ab dem Zeitpunkt des Angriffs alle Kommunikationen mitgelesen wurden – dafür einen anderen Kommunikationskanal (etwa Telefon, E-Mail) nutzen. Das übernommene Konto muss von Ihren Kontakten unbedingt blockiert werden.

Das gilt auch für Gruppen: Das BSI rät, alle Konten sowie mögliche «gelöschte Konten» aus allen Chat-Gruppen entfernen zu lassen und allen Gruppenmitgliedern mitzuteilen, das übernommene Konto zu blockieren. Es wird dringend empfohlen, die Chat-Gruppen zu löschen und neu zu erstellen; Einladungslinks müssen neu erstellt werden.

Auch hier gilt: Wer sichergehen will, legt Sie sich eine neue Mobilfunknummer zu und registriert damit ein neues Messenger-Konto; und: Registrierungssperre aktivieren, Mobilfunknummer verbergen und wo immer möglich selbstlöschende Nachrichten aktivieren.

Im Anschluss den echten Signal-Support kontaktieren, um das alte «verlorene» Konto löschen zu lassen.

Wie schützt man sich?