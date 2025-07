Facebooks Marktplatz wird für ein Schweizer KMU zum Albtraum. Maxcommunications

Über Facebook verkaufen Online-Betrüger Baustellen-Container, die es gar nicht gibt. Darunter leiden aber nicht nur die gutgläubigen Käufer, sondern auch ein Schweizer KMU aus Stans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kriminelle nutzen Online-Marktplätze, um nicht existierende Baustellen-Container zu verkaufen und missbrauchen dafür die Adresse eines unbeteiligten Schweizer KMU.

Die betroffene Firma muss sich mit Anfragen geprellter Käufer auseinandersetzen und hat Mühe, die Betrugsmasche zu unterbinden.

Die Polizei rät Betroffenen, schnell Anzeige zu erstatten, um die Chance auf Geldrückgewinnung zu erhöhen. Mehr anzeigen

Die Masche ist so einfach wie perfide. Auf Online-Marktplätzen wie Facebook locken Betrüger mit vermeintlichen Schnäppchenpreisen für Dinge, die in Tat und Wahrheit nie ausgeliefert werden. In diesem Fall für Baustellen-Container.

Von Bürocontainern über Unterkünfte bis hin zu Lager- und Sanitärlösungen wird alles mögliche angeboten und beworben. Doch sobald Interessenten eine Rechnung erhalten und die Zahlung tätigen, löst sich das Verkäuferprofil in Luft auf.

Dumm für die gutgläubigen Käufer. In diesem Fall aber auch für ein ahnungsloses Schweizer KMU. Denn die Rechnungen tragen die Adresse und den Namen einer Baufirma von Markus und Karin Meier in Stans.

Schon mehrfach haben sich geprellte Käufer bei Markus Meier inzwischen gemeldet, wie SRF über den Fall berichtet. «Sie wollten wissen, wann die Container kämen», berichtet Meier frustriert. Die ungewollte Verwicklung in die Betrugsmasche belaste den Ruf seines Handwerksbetriebs erheblich. Um weiteren Schaden abzuwenden, hat er nicht nur eine Warnung auf der Webseite seines Unternehmens platziert, sondern auch umgehend rechtliche Schritte eingeleitet.

Mit diesem Hinweis auf ihrer Homepage versuchen Karin und Markus Meier Kunden vor dem Online-Betrug zu warnen. meiermeier.ch

Polizei warnt vor überstürzten Zahlungen

Die Reaktion der Meiers war konsequent. Sie erstatteten bei der Nidwaldner Kantonspolizei Anzeige wegen Identitätsdiebstahls und meldeten das betrügerische Profil sowie einen damit verbundenen angeblichen Mitarbeiter einer Landmaschinen-Firma direkt bei Meta, dem Konzern hinter Facebook. Auch die Migrosbank, über die anscheinend Zahlungen abgewickelt wurden, wurde informiert.

Senad Sakic, Chef der Nidwaldner Kriminalpolizei, gibt sich zu laufenden Verfahren bedeckt. Er betont jedoch die Wichtigkeit eines schnellen Gangs zur Polizei, insbesondere wenn bereits Geld geflossen ist. «Je schneller wir die Information haben, desto schneller können wir die Ermittlungen starten und die potenziellen Betrugskonten sperren, bevor die Gelder weiter transferiert werden – allenfalls ins Ausland», so Sakic. Nur so bestehe eine geringe Chance, dass Betroffene ihr Geld zurückerhalten könnten.

Frustrierende Reaktionen von Meta und Banken

Die Bemühungen der Meiers stossen jedoch auf gemischte Resonanz. Meta teilte dem Bauunternehmer mit, das beanstandete Profil sei nicht entfernt worden, da es nicht gegen die Richtlinien verstosse. Eine Anfrage von SRF liess der Social-Media-Riese unbeantwortet. Auch die Migrosbank lehnte eine Stellungnahme «aus verfahrenstechnischen Gründen» ab und konnte Markus Meier nach eigenen Angaben nicht weiterhelfen. Die fehlende Kooperationsbereitschaft der Plattformbetreiber und Finanzinstitute erschwert die Situation für die betroffenen KMU erheblich.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Einen hundertprozentigen Schutz davor, selbst Opfer von Identitätsdiebstahl durch Betrüger zu werden, gibt es kaum. Umso wichtiger ist es für potenzielle Käufer wie in diesem Fall von Baustellen-Containern, auf Online-Marktplätzen höchste Vorsicht walten zu lassen. Besonders bei vermeintlich unschlagbaren Schnäppchenangeboten sollten die Alarmglocken läuten. Experten raten dazu, das Profil des Verkäufers genau zu prüfen und, wenn möglich, die Ware persönlich abzuholen. Im Zweifelsfall sollte man von einem Kauf absehen, um nicht selbst in die Falle der gewieften Online-Betrüger zu tappen.