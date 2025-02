So befreist du dein Handy von WhatsApp-Speicherfressern

Bei Whatsapp sammeln sich über die Zeit viele Daten in Form von Bildern und Videos an. Dall-E @blue News

Wer gerne und oft Fotos oder Videos über WhatsApp teilt, hat früher oder später ein Problem mit dem Speicherplatz. Doch mit ein paar einfachen Schritten lässt sich schnell wieder Ordnung schaffen.

WhatsApp bietet ein praktisches Tool, um zu sehen, welche Chats und Dateien besonders viel Speicherplatz beanspruchen. Dafür geht man in der App auf Einstellungen und dann zu Speicher und Daten. Unter dem Punkt Speicher verwalten wird angezeigt, wie viel Speicher WhatsApp insgesamt belegt. Chats und Medien, die besonders viel Platz einnehmen, erscheinen ganz oben auf der Liste.

Wenn du auf einen bestimmten Chat klickst, gelangst du in den Ordner Medien, Links und Doks. Dort werden alle Dateien nach ihrer Grösse sortiert. Das gibt dir eine gute Übersicht darüber, welche Videos und Bilder du am ehesten löschen kannst.

So löschst du gezielt Medien Tippe und halte den Finger auf die gewünschte Datei, bis diese markiert ist.

Wähle weitere Dateien aus, falls du mehrere auf einmal löschen möchtest.

Drücke auf das Mülleimer-Symbol, um die ausgewählten Medien zu löschen. Mehr anzeigen

Wichtig: Die gelöschten Dateien sind anschliessend nicht mehr ohne Weiteres wiederherstellbar. Solltest du dennoch noch einmal auf die Daten zugreifen wollen, empfiehlt sich ein vorgängiges Backup. Für Android-Geräte eignet sich beispielsweise ein Google-Drive-Backup, während iPhone-Nutzer ihre Daten über die iCloud sichern können.

Es geht auch im grösseren Stil

Eine Alternative zum Löschen der Inhalte ist der Export ganzer Chats. Dabei werden die Textnachrichten und Medien in einer Datei zusammengefasst, die du ausserhalb der App speichern kannst. Dies bietet sich besonders bei wichtigen Unterhaltungen an, die du aus Platzgründen nicht länger auf deinem Gerät behalten möchtest.

Der Export ist einfach:

Chats exportieren und extern sichern Wähle im Chat-Fenster die Option Chat exportieren aus.

Entscheide, ob du die Medien einschliessen oder nur den Text exportieren möchtest.

Speichere die Datei an einem sicheren Ort, beispielsweise in einer Cloud oder auf deinem Computer. Mehr anzeigen

Alternative: Aufräumen im WhatsApp-Ordner der Fotogalerie

Für Nutzer, die direkt in ihrer Fotogalerie Ordnung schaffen möchten, gibt es eine weitere Möglichkeit zu den bisher vorgestellten Aufräum-Methoden. Im WhatsApp-Ordner der Galerie sind sämtliche empfangenen und gesendeten Medien gesammelt. Allerdings gestaltet sich das Durchsuchen dort oft weniger übersichtlich als in der App selbst. Zudem werden die Dateien je nach Betriebssystem nicht sofort vollständig gelöscht. Viele Geräte verschieben sie zunächst in einen temporären Papierkorb, bevor das System die Dateien nach einer bestimmten Zeitspanne endgültig entfernt.