Von einem verlorenen Smartphone musst du dich nicht zwangsläufig für immer verabschieden. Dall-E @blue News

Du findest dein Handy nicht oder hast es im Zug liegen lassen? Ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Wir zeigen dir wie du am besten vorgehst, wenn das Smartphone weg ist.

M. Abgottspon Carlotta Henggeler und Dirk Jacquemien

Die Pendelzeit im Zug lässt sich hervorragend zum Arbeiten nutzen. Laptop auf die Knie, mit dem Handy kann man sich im Nu ins Firmennetzwerk einloggen und los geht's: E-Mails beantworten, Termine checken oder Pendenzen abarbeiten, bis die Endhaltestelle naht und man in der Hitze des Gefechts sein Smartphone in der Bahn liegen lässt.

Ein Szenario, das sich in Schweizer Zügen wahrscheinlich tagtäglich ereignet. Aber nicht nur da. Auch im Restaurant vergisst man das Handy schnell mal und manchmal sucht man es auch einfach vergeblich in der Wohnung, wo es sich in einer Sofaspalte gemütlich gemacht hat.

Aber kein Grund zur Sorge. Inzwischen lässt sich das Handy schnell wieder aufspüren und im Notfall auch für unbefugte Zugriffe sperren. Hier die wichtigsten Tipps, wenn du dein Handy mal nicht findest.

Ruf dich an, ping dich an

So naheliegend und trotzdem geht sogar das im Eifer des Gefechts oft vergessen. Selbst wenn dein Handy auf lautlos gestellt ist, findest du es durch das Vibrieren aber oft schnell wieder. Alternativ kannst du auch deine Smartwatch nutzen, um dein Handy anzupingen. Das funktioniert allerdings nur solange die Geräte nicht weiter als 100 Meter auseinander sind.

Google Maps kann helfen

Ein möglicherweise weniger bekannter Trick zum Auffinden eines verlorenen iPhones ist die Nutzung der Google Maps Timeline. Diese Funktion überwacht den Standortverlauf und die Ortungsdienste deines iPhones, sofern sie auf dem Gerät aktiviert ist.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, können Nutzer die Google Maps Timeline in einem Webbrowser aufrufen und sich in das Google-Konto einloggen, das sie auf ihrem Telefon verwenden.

Anschliessend zeigt die Timeline den Standortverlauf des iPhones an, so dass Nutzer schnell den aktuellen oder letzten bekannten Standort ihres Geräts einsehen können. Dies kann erheblich dazu beitragen, das iPhone wieder in den eigenen Besitz zu bringen.

iCloud

Bleiben diese Versuche erfolglos, kannst du versuchen, dein Iphone mittels iCloud zu orten. Vor dem Verlust solltest du in den iOS-Einstellungen dazu unter «Apple-ID» --> «Wo ist?» aktiviert haben. Um das iPhone dann wiederzufinden, nutzt du entweder die «Wo ist?»-App auf einem anderen iOS-Gerät in deinem Besitz oder besuchst www.icloud.com/find mit einem Browser. Auf beiden Plattformen lassen sich mit deinem Apple-Account verbundene Geräte lokalisieren.

Ist das verlorene iPhone noch angeschaltet und hat eine Internet-Verbindung, wird hier dessen aktueller Standort angezeigt. Ist das nicht der Fall, wird der letzte bekannte Standort gezeigt. Nun hast du die Möglichkeit, das Gerät als «verloren» zu markieren. Dadurch wird das iPhone gesperrt und sensible Funktionen wie etwa Apple Pay werden deaktiviert. Hier lässt sich dann auch eine Telefonnummer und eine Nachricht (etwa das Angebot eines Finderlohns) festlegen, die gut sichtbar auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.

In der «Wo ist?»-App lässt sich eine Nachricht für ein verlorenes iPhone festlegen. dj

Und was macht man mit Android-Handys?

Auch als Besitzer*in eines Android-Handys kannst du dein verlorenes Smartphone auf sehr ähnliche Art und Weise wiederfinden. Hier besuchst du die Website www.android.com/find, auf der analog zur Apple-Version die mit deinem Google-Account verbundenen Geräte lokalisiert werden können.

Hier musst du bei deinem abhanden gekommenen Smartphone «Gerät sperren» auswählen. Und auch hier kannst du dann wieder eine Telefonnummer und Nachricht zur Anzeige auf dem Sperrbildschirm hinterlegen.