Eine neue Funktion namens «Scam Alert» soll dich künftig direkt im Chat warnen, wenn eine Nachricht nach Betrug aussieht. Entdeckt wurde sie vom Branchendienst WABetaInfo in einer Testversion von WhatsApp für Android. Bekommst du eine verdächtige Nachricht von einer unbekannten Nummer, blendet die App einen Hinweis ein – sinngemäss «Das könnte ein Betrug sein». Danach entscheidest du selbst, ob du den Kontakt blockierst und meldest oder dem Chat vertraust.
So soll die Funktion arbeiten
Das Schlaue dabei ist, dass WhatsApp deine Nachrichten dafür nicht mitliest. Die Analyse passiert komplett auf deinem Smartphone, kein Text wird an die Server von Meta geschickt. Damit bleibt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhalten. Denselben Trick nutzt WhatsApp schon, wenn es Sprachnachrichten lokal in Text umwandelt.
Eingreifen wird die App nicht. Sie blockiert niemanden automatisch und löscht keine Nachrichten, sondern liefert nur einen Hinweis. Zusätzlich plant WhatsApp ein lokales Protokoll, das festhält, wann eine Warnung ausgelöst wurde. Diese wird ebenfalls nur auf deinem Gerät gespeichert.
Das kleine Cybersecurity 1×1 So schützt du dich im Internet
Es braucht nicht viel, um sich gegen Hacker zu wehren. Trainer Marcel erklärt dir in diesem Video die einfachsten Vorkehrungen, die du auch ganz einfach für dich umsetzt.
22.04.2026
Der Haken, den du kennen solltest
Bevor du nun in den Einstellungen danach suchst: Es gibt nichts zu finden. «Scam Alert» steckt mitten in der Entwicklung und lässt sich derzeit nicht einmal von Beta-Testern ausprobieren. Die Funktion taucht bisher nur im Programmcode der Android-Version auf. Einen Termin für die Veröffentlichung nennt WhatsApp nicht. Und die Aktivierung des Dienstes wird freiwillig sein. Standardmässig bleibt dieser ausgeschaltet.
MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans
blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.
Wichtig zu wissen ist aber auch, dass «Scam Alert» nur Nachrichten von unbekannten Nummern prüft. Die gefährlichste Masche, vor der das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) gerade warnt, kommt aber von Kontakten, die du kennst. Beim sogenannten Abstimmungs-Trick schreibt dir scheinbar ein Freund und bittet dich, für sein Kind bei einem Wettbewerb abzustimmen – dabei wurde sein Konto längst gekapert. Solche Nachrichten würde die neue Funktion vermutlich gar nicht erst anschauen.
Das schützt dich schon jetzt
Misstrauisch werden, sobald eine Nachricht Druck aufbaut, Geld verlangt oder zur Eile drängt – egal, von wem sie zu stammen scheint.
Den sechsstelligen WhatsApp-Code niemals weitergeben und auf keiner fremden Website eingeben. Wer das tut, verschenkt sein Konto.
Keine QR-Codes scannen, die dir jemand per Chat schickt – auch nicht unter «Verknüpfte Geräte».
Bei Abstimmungen und Wettbewerben skeptisch bleiben, selbst wenn der Link von einer guten Freundin kommt. Frag im Zweifel kurz per Anruf nach.
Einen Familiencode vereinbaren – ein Stichwort, das nur ihr kennt. So entlarvst du jeden falschen «Enkel», der dringend Geld braucht.
Zwei-Faktor-Schutz einschalten (Einstellungen → Konto → Verifizierung in zwei Schritten). Das macht eine Übernahme deines Kontos deutlich schwerer.