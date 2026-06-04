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Neue Funktion in der Beta So erkennst du Betrüger auf WhatsApp künftig noch einfacher

Martin Abgottspon

4.6.2026

WhatsApp integriert selber eine Funktion, welche die Chats noch sicherer macht.
WhatsApp integriert selber eine Funktion, welche die Chats noch sicherer macht.
Gemini @blueNews

WhatsApp entwickelt eine Funktion, die verdächtige Nachrichten automatisch erkennt. Bis diese kommt, bleibst du selber allerdings die wichtigste Schutzmauer. Und wahrscheinlich auch danach.

Martin Abgottspon

04.06.2026, 09:03

04.06.2026, 10:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • WhatsApp entwickelt mit «Scam Alert» eine Funktion, die verdächtige Nachrichten von unbekannten Nummern direkt im Chat als möglichen Betrug markiert.
  • Die Funktion ist noch reine Zukunftsmusik. Sie steckt im Programmcode der Android-Beta, ist für niemanden nutzbar und hat keinen Veröffentlichungstermin.
  • Schützen musst du dich jetzt schon selbst, denn die aktuell gefährlichste Schweizer Masche kommt von gehackten Kontakten aus deiner eigenen Liste.
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Eine neue Funktion namens «Scam Alert» soll dich künftig direkt im Chat warnen, wenn eine Nachricht nach Betrug aussieht. Entdeckt wurde sie vom Branchendienst WABetaInfo in einer Testversion von WhatsApp für Android. Bekommst du eine verdächtige Nachricht von einer unbekannten Nummer, blendet die App einen Hinweis ein – sinngemäss «Das könnte ein Betrug sein». Danach entscheidest du selbst, ob du den Kontakt blockierst und meldest oder dem Chat vertraust.

So soll die Funktion arbeiten

Das Schlaue dabei ist, dass WhatsApp deine Nachrichten dafür nicht mitliest. Die Analyse passiert komplett auf deinem Smartphone, kein Text wird an die Server von Meta geschickt. Damit bleibt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhalten. Denselben Trick nutzt WhatsApp schon, wenn es Sprachnachrichten lokal in Text umwandelt.

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Eingreifen wird die App nicht. Sie blockiert niemanden automatisch und löscht keine Nachrichten, sondern liefert nur einen Hinweis. Zusätzlich plant WhatsApp ein lokales Protokoll, das festhält, wann eine Warnung ausgelöst wurde. Diese wird ebenfalls nur auf deinem Gerät gespeichert.

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22.04.2026

Der Haken, den du kennen solltest

Bevor du nun in den Einstellungen danach suchst: Es gibt nichts zu finden. «Scam Alert» steckt mitten in der Entwicklung und lässt sich derzeit nicht einmal von Beta-Testern ausprobieren. Die Funktion taucht bisher nur im Programmcode der Android-Version auf. Einen Termin für die Veröffentlichung nennt WhatsApp nicht. Und die Aktivierung des Dienstes wird freiwillig sein. Standardmässig bleibt dieser ausgeschaltet.

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Wichtig zu wissen ist aber auch, dass «Scam Alert» nur Nachrichten von unbekannten Nummern prüft. Die gefährlichste Masche, vor der das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) gerade warnt, kommt aber von Kontakten, die du kennst. Beim sogenannten Abstimmungs-Trick schreibt dir scheinbar ein Freund und bittet dich, für sein Kind bei einem Wettbewerb abzustimmen – dabei wurde sein Konto längst gekapert. Solche Nachrichten würde die neue Funktion vermutlich gar nicht erst anschauen.

Das schützt dich schon jetzt

  • Misstrauisch werden, sobald eine Nachricht Druck aufbaut, Geld verlangt oder zur Eile drängt – egal, von wem sie zu stammen scheint.
  • Den sechsstelligen WhatsApp-Code niemals weitergeben und auf keiner fremden Website eingeben. Wer das tut, verschenkt sein Konto.
  • Keine QR-Codes scannen, die dir jemand per Chat schickt – auch nicht unter «Verknüpfte Geräte».
  • Bei Abstimmungen und Wettbewerben skeptisch bleiben, selbst wenn der Link von einer guten Freundin kommt. Frag im Zweifel kurz per Anruf nach.
  • Einen Familiencode vereinbaren – ein Stichwort, das nur ihr kennt. So entlarvst du jeden falschen «Enkel», der dringend Geld braucht.
  • Zwei-Faktor-Schutz einschalten (Einstellungen → Konto → Verifizierung in zwei Schritten). Das macht eine Übernahme deines Kontos deutlich schwerer.
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