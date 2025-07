Privatsphäre schützen: So spürst du versteckte Kameras im Airbnb auf Rauchmelder, Wanduhren oder Blumentöpfe: Sie alle gehören zum gängigen Inventar von Airbnbs. Was auf den ersten Blick nicht auffällt: In einigen sind Überwachungskameras eingebaut, dies trotz Verbot. 04.06.2024

Versteckte Überwachungskameras in Ferienwohnungen sind kein Einzelfall. Mit einfachen Methoden lassen sie sich jedoch aufspüren. Und im Ernstfall auch rechtlich belangen.

Es ist der Albtraum vieler Reisender. Man betritt die gebuchte Ferienunterkunft, freut sich auf Erholung und wird dabei möglicherweise gefilmt. Immer wieder berichten Urlauber von versteckten Kameras in Airbnb-Wohnungen oder Ferienhäusern, oft ohne vorherige Information oder Zustimmung. Obwohl Plattformen wie Airbnb seit April 2024 Kameras in Innenräumen offiziell verbieten, bleibt das Problem bestehen. Teils aus Ignoranz, teils aus Vorsatz.

Die Sorge ist begründet. Überwachungskameras werden immer kleiner, günstiger und diskreter. Was wie ein Rauchmelder, ein Wecker oder ein Buch aussieht, kann in Wahrheit ein präzises Spionagegerät sein. Doch es gibt Wege, sich davor zu schützen.

Auch kleinste Kameras kann man mit den richtigen MItteln und Vorgehen aufspühren. CCTV

Prüfender Blick – verdächtige Gegenstände erkennen

Die erste und wichtigste Massnahme ist eine genaue Sichtkontrolle beim Check-in. Achte auf ungewöhnliche Objekte oder Gegenstände, die nicht zur restlichen Einrichtung passen, etwa ein «Rauchmelder» an einer Wand, die sonst keine Funktion dafür hat, oder ein auffällig platzierter Bilderrahmen mit verdächtiger Aussparung. Beliebte Verstecke sind:

Uhren, Rauchmelder, Spiegel

Fernseher, Lautsprecher, Monitore

Lampen und Deckenventilatoren

Steckdosen, Ladegeräte

Bücher oder dekorative Alltagsobjekte

Lichtreflexionen aufspüren

Jede Kamera benötigt eine freie Linse und die reflektiert Licht. Nimm eine Taschenlampe oder das Smartphone-Licht, verdunkele den Raum und leuchte langsam jede Fläche ab. Besonders in dunklen Räumen sind Reflexionen gut sichtbar. Blitzlichtaufnahmen mit dem Handy können ebenfalls helfen, versteckte Objektive zu erkennen.

Infrarot erkennen mit dem Handy

Moderne Kameras verfügen über Nachtsichtfunktionen mittels Infrarot. Diese sind mit blossem Auge unsichtbar, aber auf dem Smartphone-Display als helle, weisslich-violette Punkte sichtbar. Schalte das Licht aus, aktiviere die Kamera und bewege das Gerät langsam durch den Raum. Verdächtige Lichtquellen sollten näher untersucht werden.

WLAN-Scan per App

Viele Überwachungskameras sind mit dem WLAN der Unterkunft verbunden, etwa um Livebilder an den Besitzer zu übertragen. Wer sich selbst ins WLAN einloggt, kann mit kostenlosen Netzwerkscanner-Apps wie «Fing», «Net Analyzer» oder «Who is on my WiFi» sämtliche angeschlossene Geräte identifizieren. Achte auf Namen wie «IPCam», «CamHD», «Wyze» oder auf verdächtige MAC-Adressen unbekannter Hersteller. Wenn du unsicher bist, kannst du die Bezeichnung googeln.

Spezialgeräte für Vielreisende

Für regelmässige Airbnb-Nutzer lohnt sich unter Umständen ein Detektor für Funkwellen und versteckte Kameras. Solche Geräte sind ab etwa 130 Franken erhältlich und erkennen aktive Signalübertragungen. Allerdings erfordern sie ein gewisses technisches Verständnis oder eine gute Anleitung. Alternativ bieten einige Netzwerkscanner-Apps gegen Aufpreis erweiterte Scan-Funktionen.

Was tun bei Fund?

Wird in einer Ferienunterkunft eine nicht angekündigte oder versteckt installierte Kamera entdeckt, ist entschlossenes Handeln gefragt. Der erste Schritt besteht darin, den Fund sorgfältig zu dokumentieren. Fotos, die die Kamera in ihrem räumlichen Kontext zeigen, sind ebenso wichtig wie die genaue Notierung von Datum, Uhrzeit und Ort der Entdeckung. Auch technische Hinweise sollten gesichert werden.

Im Anschluss ist die Buchungsplattform zu informieren. Anbieter wie Airbnb oder Booking.com haben klare Richtlinien zur Privatsphäre ihrer Kunden und sehen bei Verstössen entsprechende Sanktionen für Gastgeber vor. Parallel empfiehlt sich der Gang zur Polizei, insbesondere wenn der Verdacht besteht, dass mit der Kamera auch Ton aufgezeichnet wurde oder intime Lebensbereiche betroffen sind.