So dreist zocken Ticket-Betrüger gerade Fans und Familien ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Fieber wird zur Falle So dreist zocken Ticket-Betrüger gerade Fans und Familien ab

Martin Abgottspon

20.5.2026

Derzeit muss man besonders aufpassen, wenn man Tickets im Internet erwirbt.
Derzeit muss man besonders aufpassen, wenn man Tickets im Internet erwirbt.
Gemini @ blue News

WM-Tickets, Zoo-Rabatte oder Schoggi-Museum: Immer mehr gefälschte Webseiten locken mit vermeintlichen Schnäppchen und setzen Käufer unter Druck. Wer nicht genau hinschaut, verliert schnell Geld und Kreditkartendaten.

Martin Abgottspon

20.05.2026, 09:01

20.05.2026, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Betrüger nutzen Grossanlässe gezielt aus und erstellen gefälschte Ticket-Webseiten, die offiziellen Verkaufsstellen täuschend ähnlich sehen.
  • Käufer zahlen oft für Tickets, die nie geliefert werden oder ungültig sind.
  • Fake-Angebote setzen Nutzer mit angeblichen Rabatten und Countdowns unter Druck, etwa bei gefälschten Zoo-Zürich- oder Lindt-Museum-Webseiten.
Mehr anzeigen

Die Eishockey-Weltmeisterschaft hat gerade begonnen, und auch die Fussball-Weltmeisterschaft steht schon in den Startlöchern. Doch nicht nur die Fans fiebern solchen Grossereignissen entgegen, auch Betrüger sehen darin eine Gelegenheit, Profit zu machen und Anhänger zu täuschen. So erhielt das BACS in der vergangenen Woche mehrere Meldungen zu Webseiten rund um die Fussball-WM, die die offiziellen Ticketverkaufsstellen kopieren. Aber auch unabhängig von Grossveranstaltungen nutzen Kriminelle jede Chance, um Personen auf der Suche nach Tickets hereinzulegen.

Wichtiges Update. Sicherheitslücken bei WhatsApp – was du jetzt tun solltest

Wichtiges UpdateSicherheitslücken bei WhatsApp – was du jetzt tun solltest

Dazu werden beispielsweise gefälschte Ticket- oder Fanartikel-Webseiten erstellt. Häufig wirken die Angebote so verlockend günstig, dass man kaum widerstehen kann. Oder es werden Tickets angeboten, die auf dem regulären Markt nicht mehr oder nur noch in sehr begrenzter Anzahl erhältlich sind. In der Erwartung einer schnellen Lieferung wird der geforderte Preis bezahlt. Die Enttäuschung folgt jedoch rasch, denn die bestellten Tickets treffen nie ein oder sind ungültig.

Beispiel einer täuschend echt aussehenden gefälschten FIFA-Webseite. Auf der Webseite können angeblich auch Tickets für die Fussball-WM-2026 gekauft werden.
Beispiel einer täuschend echt aussehenden gefälschten FIFA-Webseite. Auf der Webseite können angeblich auch Tickets für die Fussball-WM-2026 gekauft werden.
BACS

Betrug im Zoo-Zürich-Look

Doch auch andere Anlässe und Ausflugsziele bleiben vor gefälschten Ticketwebseiten nicht verschont. Ein Beispiel, das dem BACS immer wieder gemeldet wird, sind gefälschte Webseiten des Zoo Zürich. Besonders heimtückisch ist, dass die Käufer bewusst unter Entscheidungsdruck gesetzt werden. Ihnen wird ein scheinbar grosszügiger Rabatt von 40% versprochen, allerdings nur, wenn sie sich innerhalb weniger Minuten festlegen. Um diesen Zeitdruck zu verstärken, wird eine Uhr eingeblendet, die unerbittlich herunterzählt. Den Nutzern wird so ständig vor Augen geführt, wie wenig Zeit ihnen angeblich noch bleibt, um vom Rabatt zu profitieren.

Dreckiger als ein WC. Fast jeder nutzt es – doch kaum einer reinigt dieses Bakterien-Paradies

Dreckiger als ein WCFast jeder nutzt es – doch kaum einer reinigt dieses Bakterien-Paradies

Der Eindruck einer einmaligen Gelegenheit soll gezielt Angst erzeugen, etwas zu verpassen. Hier nutzen die Betrüger das bekannte Phänomen «Fear of Missing Out» (FoMO) oder auf Deutsch die «Angst, etwas zu verpassen». Nach Ablauf der Zeit bleibt der Timer übrigens nicht bei null stehen, sondern springt auf 15 Minuten zurück und beginnt erneut zu zählen. Wer die Tickets kaufen möchte, muss seine Kreditkartendaten eingeben und wird so Opfer eines Phishing-Angriffs.

Gefälschte Ticketverkaufsseite des Zoo Zürich. 40% Rabatt werden in Aussicht gestellt, wenn man innerhalb von 15 Minuten bestellt.
Gefälschte Ticketverkaufsseite des Zoo Zürich. 40% Rabatt werden in Aussicht gestellt, wenn man innerhalb von 15 Minuten bestellt.
BACS

Süsse Versuchung, bittere Falle beim Lindt-Museum

Auch Schokoladenliebhaber sind im Visier von Ticketbetrügern. In einem aktuellen Fall haben die Betrüger die Webseite des Schokoladenmuseums von Lindt kopiert. Bereits zweimal wurde dem BACS eine entsprechende betrügerische Website gemeldet. Das Besondere an diesen Fällen ist, dass sich die Täter gezielt die Tippfehler der Nutzer zunutze machen. So wurde in einem Fall anstelle von «chocolate» die fehlerhafte Schreibweise «chochlate», also ohne «e», im Domainnamen verwendet.

Im zweiten Fall wurde dem Wort «chocolate» ein «s» angehängt. Die Betrüger spekulieren darauf, dass sich die Opfer vertippen und so unbemerkt auf einer täuschend echt wirkenden Betrugsseite landen. Auch in diesen Fällen mussten für die Ticketbestellung die Kreditkartendaten angegeben werden. Um die Täuschung perfekt zu machen, werden die Opfer nach dem Kauf auf eine separate Seite eines Zahlungsdienstleisters geleitet, wie es auch bei seriösen Shops der Fall ist.

Die Gefälschte Seite des Lindt-Schokoladenmuseums verspricht verfügbare Tickets.
Die Gefälschte Seite des Lindt-Schokoladenmuseums verspricht verfügbare Tickets.
BACS

Ticketbetrug via Dating-Plattform

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Dem BACS werden aber auch regelmässig Ticketbetrugsseiten im Zusammenhang mit sogenannten Romance-Scams gemeldet. Dabei nutzen Betrüger Dating-Plattformen, um an ihre Opfer zu gelangen. Die Betrüger geben sich als sympathische und attraktive Personen aus und bauen schnell eine emotionale Verbindung zu ihren Opfern auf. Innerhalb kurzer Zeit schlagen sie ein Treffen bei einem Konzert oder im Theater vor und senden dazu einen Link zu einem vermeintlichen Ticketshop für Konzerte oder Theatervorstellungen in der Schweiz. Die Webseite, zu der der Link führt, wirkt auf den ersten Blick seriös und professionell gestaltet. Ein Blick auf die offizielle Seite der jeweiligen Kultureinrichtung zeigt jedoch schnell, dass die aufgeführte Vorstellung derzeit gar nicht im Programm ist. Auch hier werden die Opfer dazu verleitet, ihre Kreditkartendaten anzugeben.

Gefälschte Webseite des Theaters Basel für eine angebliche Vorstellung von «Moulin Rouge».
Gefälschte Webseite des Theaters Basel für eine angebliche Vorstellung von «Moulin Rouge».
BACS

Empfehlungen

  • Nutze nur offizielle Kanäle: Kaufe deine Tickets ausschliesslich über offizielle oder vertrauenswürdige Kanäle. Verwende am besten immer die von der Veranstaltung zugelassenen Ticketverkaufsstellen (offizielle Websites, anerkannte Verkaufsstellen oder offizielle Ticketbörsen). Mach am besten einen grossen Bogen um Graumarktplattformen.
  • Bleibe misstrauisch: Sei vorsichtig bei Angeboten, die zu gut oder zu dringend klingen. Wenn Tickets in letzter Minute zum Selbstkostenpreis (oder sogar viel zu günstig) für ein längst ausverkauftes Event angeboten werden, sollten bei dir die Alarmglocken schrillen. Das Gleiche gilt, wenn dich ein Verkäufer oder Käufer drängt, den Deal sofort abzuschliessen.
  • Im Zweifel abbrechen: Wenn du den Verdacht hast, dass es sich um einen Betrug handelt, brich den Kontakt mit der Person sofort ab.
  • Melde Betrugsversuche: Wenn du eine verdächtige Anzeige entdeckst oder sogar selbst Opfer eines Betrugs geworden bist, melde das unbedingt den Betreibern der jeweiligen Plattform oder Website (egal ob Kleinanzeigenportal, Facebook-Gruppe oder Social-Media-Kanal).
Mehr anzeigen
Das kleine Cybersecurity 1×1 So schützt du dich im Internet

Das kleine Cybersecurity 1×1 So schützt du dich im Internet

Es braucht nicht viel, um sich gegen Hacker zu wehren. Trainer Marcel erklärt dir in diesem Video die einfachsten Vorkehrungen, die du auch ganz einfach für dich umsetzt.

22.04.2026

Meistgelesen

Trumps Vergleich mit sich selbst
Thailand streicht 60-Tage-Visafreiheit für Touristen
«Wollen uns nicht auf die Schlachtbank führen lassen wie die Deutschen»
So dreist zocken Ticket-Betrüger gerade Fans und Familien ab
10-Millionen-Initiative: Diese Medien mischen jetzt im Abstimmungskampf mit

Mehr von MyTech

«Forza 6» im Test. Das beste Japan, das ich je nicht besucht habe

«Forza 6» im TestDas beste Japan, das ich je nicht besucht habe

Entwicklerkonferenz. Mit Google kaufst du künftig immer am günstigsten ein

EntwicklerkonferenzMit Google kaufst du künftig immer am günstigsten ein

Zu lange gewartet. Elon Musk scheitert mit 150-Milliarden-Klage gegen OpenAI und Sam Altman

Zu lange gewartetElon Musk scheitert mit 150-Milliarden-Klage gegen OpenAI und Sam Altman

Phishing-Attacke. Mit dieser neuen Paypal-Masche wollen Betrüger dein Geld

Phishing-AttackeMit dieser neuen Paypal-Masche wollen Betrüger dein Geld

So funktioniert Search Live. Google hat sogar für deine streitenden Kinder die Lösung

So funktioniert Search LiveGoogle hat sogar für deine streitenden Kinder die Lösung