Immer wieder werden Menschen Opfer von Kriminellen am Telefon. Symbolbild: Roland Weihrauch/dpa

Immer häufiger geben sich Telefonbetrüger als Bank- oder Gesundheitspersonal aus. Mit Erfolg: Im Kanton Waadt beläuft sich der finanzielle Schaden allein in der letzten Woche auf 73'000 Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Waadt verzeichnete einen Anstieg von Betrugsanrufen.

Täter geben sich zunehmend als Bankangestellte oder Gesundheitspersonal aus.

Diese Schutzmassnahmen empfiehlt die Polizei.

In der vergangenen Woche hat die Kantonspolizei Waadt 24 Betrugsanrufe registriert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Bei der Hälfte der Fälle sei es beim Versuch geblieben. Dennoch beläuft sich der Gesamtschaden auf 73'000 Franken, wobei ein Opfer aus Lausanne um 43'000 Franken betrogen wurde.

Nach einer ruhigeren Phase bis Ende 2025 sei die Zahl der Betrügereien mit falscher Identität in den letzten Wochen wieder angestiegen. Auch die anderen Kantone beobachten gemäss Waadtländer Polizei einen ähnlichen Anstieg.

Zudem scheinen die Täter ihren Modus Operandi angepasst zu haben: Sie geben sich demnach nicht mehr vor allem als Polizisten aus, sondern zunehmend auch als Bankmitarbeitende oder als Gesundheitspersonal. Als potenzielle Opfer suchen sich die Betrüger meist ältere Menschen aus.

Die Gesamtzahl der bei der Waadtländer Polizei gemeldeten Fälle von Telefonbetrug im Jahr 2025 beträgt 925 – in 257 Fällen waren die Täter erfolgreich. Noch im Jahr 2024 war die Gesamtzahl mit 369 noch deutlich tiefer (140 erfolgreiche Taten).