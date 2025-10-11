Wer selbst einen Anruf erhält, in dem die Polizei Bargeld verlangt, sollte gleich auflegen und den Notruf wählen. Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Luzerner Polizei erhielt in den letzten Tagen zahlreiche Meldungen wegen Telefonbetrug. In den allermeisten Fällen blieb es beim Versuch. In drei Fällen waren die Betrüger erfolgreich.

In den letzten Tagen gingen bei der Luzerner Polizei rund 40 Meldungen ein, dass mutmassliche Telefonbetrüger am Werk seien. Sie gaben sich dabei gemäss Polizeimitteilung unter anderem als Polizisten aus oder behaupteten, sie seien von der Staatsanwaltschaft oder Mitarbeitende einer Bank.

In drei Fällen waren die Betrüger im Kanton Luzern erfolgreich. Der Deliktsbetrag beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern – und hat Tipps veröffentlicht, um sich zu schützen:

So schützt du dich Sei misstrauisch, wenn du angerufen wirst. Beende das Gespräch unverzüglich und gib keine persönlichen Daten von dir preis.

Übergib niemals Bargeld oder Wertsachen an eine dir unbekannte Person.

Mach keine Angaben zu deinen Bankkarten oder sonstigen Finanzdaten.

Lass dich nicht unter Druck setzen – Auflegen ist dein gutes Recht.

Sprich mit deinem Umfeld über die Gefahr von Telefonbetrug.

Bist du unsicher, beende das Telefonat sofort und kontaktier selbst die Polizei direkt.