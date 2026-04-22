Der blaue Kreis ist weg, dafür sind in WhatsApp nun lila Punkte aufgetaucht. Martin Abgottspon

WhatsApp tauscht den blauen Kreis gegen purpurne Punkte. Aber was steckt dahinter und wofür kann man diese nutzen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meta ersetzt den blauen Kreis in WhatsApp durch purpurne Punkte.

Hinter dem neuen Logo steckt Muse Spark, das neue KI-Modell aus dem Meta Superintelligence Labs.

Muse Spark versteht Text und Bilder, ist laut Benchmarks konkurrenzfähig mit OpenAI und Google, aber kein klarer Marktführer. Mehr anzeigen

Wer WhatsApp in den letzten Tagen geöffnet hat, dürfte etwas bemerkt haben: Der blaue Kreis, der seit 2025 Millionen von Nutzerinnen und Nutzern ungefragt begrüsste und regelmässig für Verwirrung und Unmut sorgte, ist weg. An seiner Stelle leuchten nun purpurne Punkte in Blütenform. Es ist das neue Gesicht von Meta AI. Was nach einem kosmetischen Refresh aussieht, ist in Wirklichkeit der sichtbarste Ausdruck einer grossen strategischen Neuausrichtung bei Zuckerbergs Konzern.

Neues Model und ein neues Gesicht

Hinter dem neuen Logo steckt Muse Spark, das bislang leistungsfähigste KI-Modell von Meta und das erste aus dem neu gegründeten Meta Superintelligence Labs. Das Modell soll nicht nur Text verarbeiten, sondern auch Bilder verstehen und wird schrittweise in sämtliche Meta-Produkte eingebettet werden. Dazu gehören WhatsApp, Instagram, Facebook & Co.

Das Lab selbst entstand, weil Mark Zuckerberg mit dem Fortschritt der bisherigen Llama-Modelle unzufrieden war und das Gefühl hatte, gegenüber OpenAI und Anthropic ins Hintertreffen geraten zu sein. Um das zu ändern, holte er sich Verstärkung von aussen: Alexandr Wang, Mitgründer des Daten-Unternehmens Scale AI, leitet die Meta Superintelligence Labs – und Meta investierte 14,3 Milliarden Dollar für einen 49-Prozent-Anteil an Scale AI.

Grosse Ambitionen, aber auch viele Fragen

Laut veröffentlichten Benchmark-Tests ist Muse Spark konkurrenzfähig mit führenden Modellen von OpenAI, Anthropic und Google, übertrifft sie aber nicht in der Breite. Und es gibt einen weiteren Haken. Anders als Metas frühere Llama-Modelle, die als Open-Weight-Modelle frei herunterladbar waren, ist Muse Spark vorerst vor allem ein hauseigenes Werkzeug.

Ein spezieller «Shopping Mode» zeigt, wie Meta sich von der Konkurrenz abheben will. Das Modell kombiniert Sprachverarbeitung mit Daten über Nutzerinteressen und -verhalten und soll künftig Empfehlungen aus Instagram, Facebook und Threads direkt in Antworten einbauen. Das klingt praktisch. Es wirft aber auch die Frage auf, wo die KI-Funktion aufhört und die Werbeplattform anfängt.

Meta AI lässt sich weiterhin nicht abschalten

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Was sich trotz des neuen Looks nicht verändert hat, ist die Tatsache, dass Meta AI in WhatsApp zwingend eingebettet bleibt. Zu beachten ist dabei, dass private Chats durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind, nicht aber solche an Meta AI. Diese landen direkt auf Metas Servern. Wer das verhindern will, kann in einzelnen Chats die Funktion «Erweiterter Chat-Datenschutz» aktivieren. Damit lässt sich Meta AI aus einem bestimmten Gespräch ausschliessen.