Du willst rausfinden, wie wichtig zu für jemanden bist? Ein kleiner Whatsapp-Kniff verrät es dir. Dall-E @blue News

Du willst wissen, wie wichtig du jemandem tatsächlich bist? Eine Möglichkeit besteht darin, rauszufinden, ob die Person deine Nummer gespeichert hat. Whatsapp kann dir auf Umwegen dabei helfen.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über die Broadcast-Funktion können Nutzer unauffällig herausfinden, ob ihre Telefonnummer von einer anderen Person gespeichert wurde.

Mit einer kleinen Anleitung kannst du das ebenfalls für bestimmte Nummern testen. Mehr anzeigen

Whatsapp ist aus unserem Kommunikations-Alltag nicht mehr wegzudenken. Eine Funktion hat die Anwendung aber nicht im Programm: die Möglichkeit zu sehen, ob die eigene Telefonnummer in den Kontakten anderer gespeichert ist. Genau das lässt sich mit einem kleinen Umweg allerdings herausfinden – über die sogenannte Broadcast-Funktion.

Broadcasts sind eigentlich dafür gedacht, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Empfänger zu schicken, ohne sie in eine Gruppe einzuladen. Die Nachrichten kommen bei jedem Empfänger als Einzelchat an, und keiner sieht, wer noch auf der Liste steht. Aufgrund eines Sicherheitsschutzes kann dadurch aber auch erkannt werden, welche Teilnehmer einen nicht in den Kontakten gespeichert haben.

Du willst das selber testen? Versuch es.

So funktioniert der Test Öffne die Broadcast-Funktion in Whatsapp. Diese findest du, indem du in der Chat-Übersicht auf das Plus-Symbol oder die drei Punkte (⁝) klickst und «Neuer Broadcast» auswählst.

Füge zwei Kontakte hinzu: die Person, die du prüfen möchtest, sowie eine Person, von der du sicher weisst, dass sie deine Nummer gespeichert hat.

Verfasse eine unverfängliche Nachricht, die zu beiden Empfängern passt.

Sende die Nachricht ab und warte. Mehr anzeigen

Es folgt die aufschlussreiche Phase. Bleibt neben der Nachricht bei einem Empfänger nur ein grauer Haken sichtbar, wurde die Nachricht zwar gesendet, aber nicht zugestellt. Das bedeutet, dass deine Nummer nicht gespeichert ist. Tauchen hingegen zwei graue Haken (zugestellt) oder sogar blaue Haken (gelesen) auf, weisst du: deine Nummer steht in dessen Kontakten.

Auch wenn der Trick in der Regel funktioniert – zu sehr darauf verlassen sollte man sich nicht. Hat die Person etwa keine Internetverbindung, kann natürlich auch die Nachricht in dieser Zeit nicht zugestellt werden. Dasselbe gilt, wenn die Person Whatsapp schlicht nicht installiert hat.