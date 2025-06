Jetzt führt WhatsApp Werbung und bezahlte Abos ein

String Noch mehr unerwünschte Belästigung. Kontraproduktiv und eklig. Auf jeder Seite und jeder Ecke werden wir mit Werbung beschleudert. Klagbare Privatsphärenverletzung.

Sevele Wenn es sein muss, dann verzichte ich auf WhatsApp und hoffe es werden dies auch viele auch machen, damit der Schuss nach Hinten geht ! Werbung, Werbung, überall unerwünschte Werbung, im Fernsehen, immer wieder Unterbrechungen um x-Mal denselben Mist vorgesetzt zu bekommen, das hat mich so sehr genervt dass ich tatsächlich bestimmte Sender nicht mehr einschalte. Danke an die Sender, somit mache ich etwas anderes als Fersehnschauen !!!

Kululu Geschätzte Leser, glaubt mir wenn ich könnte würde ich mein Handy in die Kanalisation spülen.

Mein Gott was für eine Hirnwäsche in den letzten Jahren. Lasst euch nicht zur Verblödung zwingen.

Punkt.

MissMiggy Was nichts kostet, hat nichts wert. Oder weshalb nutzt jemand Whatsup und nicht einen anderen Message-Dienst? Weil es gratis ist. Ist legitim Geld verdienen zu wollen. Kunden sind wir freiwillig. Es gibt auch andere Message-Dienste. Tiraden wegen Werbung gerechtfertigt. Doch bleibt es so kostenlos für uns, weil Dritte bezahlen. Oder dachte jemand, ein solcher Message-Dienst sei für den "Hersteller" nicht mit Kosten verbunden? Wir sind hier im Business auf beiden Seiten. Free lunch gibt's nicht MEHR grenzenlos bei Whatsup. That's it.

Fraubi1 MissMiggy Da hast du schon recht. Ja, das ganze Werbesystem ist interessant eingefädelt. Ob es sich für die Firmen tatsächlich lohnt?

Ich aber benutze Whatsapp nicht, weil es gratis ist, sondern weil es mir am besten gefällt. Ich hatte bereits andere Dienste abonniert, aber sie sind nun mal nichts für mich. Ich würde für Whatsapp bezahlen.

String MissMiggy Wir haben diesen Message Dienst nicht bestellt. Er war einfach da.

Nun ist es bequem dieser Gewohnheit abzuzwacken.

Fraubi1 Mittlerweile bin ich sehr gut darin, Werbung, die ich nicht umgehen kann, mental auszublenden😀

Diese Werbeidiotie wird sich auch eines Tages totlaufen.

Trotzdem staune ich amüsiert, was Menschen anscheinend/angeblich zum Leben brauchen😂

oberdlik Da kann ich nur ganz kleinlaut als "Zaungast" dieser Debatte beiwohnen, da ich kein Smartphone oder Handy nutze und somit nicht nur auf die negativen, sondern auch auf die positiven Vorzüge dieses Angebots bewusst verzichte. Nicht immer ganz einfach in unserer digitalisierten Welt. Als "Handyloser" wird man schräg angeschaut, erntet 'Mitleid' oder teilweise für nicht zurechnungsfähig eingeordnet. Und für wirtschaftliche Verifizierungen jeglicher Art muss ich ebenfalls viele Hürden und Blockaden in Kauf nehmen.

Also gut überlegen, ob man wirklich diese Dienstleistung boykottieren will, ohne dass man zum "Exoten" mutiert ;-)

RoThue Ich werde Whats App verlassen, wenn die Werbung o. Kosten eingeführt werden. Dann wird mehr telefoniert o. Mails geschrieben.

Bobcat2324 RoThue Switch einfach auf Threema um und es funktioniert 👍Die App ist seinen einmaligen Fünfliber wert. Damit wird erst noch eine Schweizer KMU unterstützt

minipedo2244 Ich kaufe nicht teure Geräte TV , PC, Smartphon, Tablets .

Und werde immer wie mehr von Unerwünschten Werbungen unterbrochen.

Das ist keine Lösung und wird längerfristig auch da rückläufig werden und Kunden ,

"Surfer" verlieren.

Im weiteren wird zu wenig getan mit Spams gefälschten Nachrichten fishing und werbeanrufe.

Der Kunde wird sich zurückziehen, um sich zu schützen von all den terrorisent Nachrichten.-



Webung ok aber ist jetzt schon zuviel!

String minipedo2244 Wenn ich einen Film ansehe, höre ich seit neustem beim erstem Werbeblock auf.

Hilft weniger Fernzusehen und habe gescheitere Beschäfigungen.