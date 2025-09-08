WhatsApp vor grossem Umbruch – bald sieht alles radikal anders aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Es wird glasig WhatsApp vor grossem Umbruch – bald sieht alles radikal anders aus

Martin Abgottspon

8.9.2025

Wie das neue mobile Betriebssystem von Apple wird auch Whatsapp in Glas eingetaucht.
Wie das neue mobile Betriebssystem von Apple wird auch Whatsapp in Glas eingetaucht.
Imago

WhatsApp führt auf Apple-Geräten schrittweise ein neues «Liquid Glass Design» ein. Dahinter steckt mehr als nur Kosmetik. Es ist Teil einer grösseren Strategie, die sich eng an Apples künftigem Betriebssystem iOS 26 anlehnt.

Martin Abgottspon

08.09.2025, 11:04

08.09.2025, 17:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • WhatsApp führt auf iOS ein neues «Liquid Glass Design» ein, das sich an Apples künftigem iOS 26 orientiert und zunächst bei Navigationselementen sichtbar wird.
  • Die schrittweise Umstellung soll Transparenz, Animationen und visuelle Einheit mit dem Betriebssystem bringen, ohne Lesbarkeit oder Barrierefreiheit zu beeinträchtigen.
  • Das Update ist Teil einer breiteren Strategie: WhatsApp koppelt Design und Funktionalität enger an Apples Ökosystem.
Mehr anzeigen

Transparente Oberflächen, weich verlaufende Animationen und ein Spiel mit Licht und Schatten: Mit dem «Liquid Glass Design» zieht eine Ästhetik in Apples iOS ein, die mehr an Architektur erinnert als an klassische App-Gestaltung. WhatsApp gehört nun zu den ersten Anwendungen, die dieses Konzept aufgreifen. Erste Screenshots aus der Beta-Version 25.24.10.70 zeigen Navigationsleisten im Glas-Stil, weitere Interface-Bereiche sollen sukzessive folgen.

Damit reagiert WhatsApp nicht nur auf gestalterische Trends, sondern auch auf technische Vorgaben. Apple macht mit iOS 26 sein eigenes Glas-Design zum Standard und grosse Drittanbieter-Apps passen sich frühzeitig an, um reibungslose Integration zu gewährleisten.

So oder ähnlich könnte WhatsApp auf Apples iPhones künftig aussehen.
So oder ähnlich könnte WhatsApp auf Apples iPhones künftig aussehen.
WABetaInfo

Zwischen Funktion und Inszenierung

Doch wie viel Substanz steckt hinter der neuen Optik? Laut dem Portal WABetaInfo legt das WhatsApp-Entwicklungsteam besonderen Wert darauf, dass die Lesbarkeit und Barrierefreiheit trotz transparenter Ebenen nicht leiden. Parallel sollen flüssigere Animationen das Nutzererlebnis modernisieren.

Spionage-Angriffe möglich. Gefährliche WhatsApp-Lücke – jetzt müssen Nutzer sofort handeln

Spionage-Angriffe möglichGefährliche WhatsApp-Lücke – jetzt müssen Nutzer sofort handeln

Das birgt auch Herausforderungen. Glas-Elemente verlangen mehr Rechenleistung und nicht alle iPhone-Modelle verfügen über die gleichen grafischen Ressourcen. Ob das neue Design auf älteren Geräten die gleiche Performance bietet wie auf aktuellen iPhones, bleibt abzuwarten.

Ein schrittweiser Umbau

Die Umstellung erfolgt aber nicht abrupt, sondern in Phasen. Zunächst erscheinen zentrale Navigationselemente am unteren Bildschirmrand im neuen Look, später folgen weitere Bereiche. Offiziell nennt WhatsApp keinen Zeitplan, doch Beobachter gehen davon aus, dass bis zur Veröffentlichung von iOS 26 ein Grossteil der Oberfläche umgestellt sein wird.

Virale Angstverbreitung. «KI liest deine Chats mit» – wie ein WhatsApp-Kettenbrief Panik auslöst

Virale Angstverbreitung«KI liest deine Chats mit» – wie ein WhatsApp-Kettenbrief Panik auslöst

Die Strategie ist eindeutig. WhatsApp will visuell eng an das System andocken, ohne die eigene Markenidentität aufzugeben. Nutzer sollen das Gefühl haben, dass App und Betriebssystem eine Einheit bilden.

Noch mehr in Planung

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Parallel zum Glas-Look experimentiert WhatsApp mit neuen Funktionen, die unabhängig vom Design eingeführt werden. Erst kürzlich wurde ein Feature ausgerollt, das Nutzer manuell aktivieren müssen. Auch dies deutet darauf hin, dass die App stärker modular entwickelt wird.

Ob die transparente Ästhetik langfristig als Fortschritt empfunden wird oder eher als modischer Effekt, bleibt offen. Fest steht: Mit dem «Liquid Glass Design» rückt WhatsApp noch enger an Apples Ökosystem heran – und setzt damit ein Signal, dass visuelle Sprache zunehmend Teil der Markenstrategie wird. 

Meistgelesen

Endlich tiefere Mieten? Bundesrat kündigt neues Mietzinsmodell an
USA stellen neues «Weltuntergangsflugzeug» vor
WhatsApp vor grossem Umbruch – bald sieht alles radikal anders aus
Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet
Reuteler brillant ++ Xhemaili Matchwinnerin ++ Herzog hält die Null ++ Peng auf der Bank

Mehr von MyTech

«Als liesse man die Vorhänge offen». Tausende Kameras gehackt – intime Livestreams erschüttern Italien

«Als liesse man die Vorhänge offen»Tausende Kameras gehackt – intime Livestreams erschüttern Italien

Ende der SIM-Karte?. Die neuen iPhones kommen – was wir von der Präsentation erwarten können

Ende der SIM-Karte?Die neuen iPhones kommen – was wir von der Präsentation erwarten können

Trump bastelt sich eine neue Ausrede. Statt «Fake News» soll nun die KI schuld sein

Trump bastelt sich eine neue AusredeStatt «Fake News» soll nun die KI schuld sein

Geografisches Durcheinander. Zürich als Hauptort vom Tessin? Wie KI bei Datenbildern versagt

Geografisches DurcheinanderZürich als Hauptort vom Tessin? Wie KI bei Datenbildern versagt

Perfide Betrugsmasche. Fake-Astronaut betrügt Seniorin um tausende von Franken

Perfide BetrugsmascheFake-Astronaut betrügt Seniorin um tausende von Franken