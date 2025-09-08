WhatsApp vor grossem Umbruch – bald sieht alles radikal anders aus

Wie das neue mobile Betriebssystem von Apple wird auch Whatsapp in Glas eingetaucht. Imago

WhatsApp führt auf Apple-Geräten schrittweise ein neues «Liquid Glass Design» ein. Dahinter steckt mehr als nur Kosmetik. Es ist Teil einer grösseren Strategie, die sich eng an Apples künftigem Betriebssystem iOS 26 anlehnt.

Transparente Oberflächen, weich verlaufende Animationen und ein Spiel mit Licht und Schatten: Mit dem «Liquid Glass Design» zieht eine Ästhetik in Apples iOS ein, die mehr an Architektur erinnert als an klassische App-Gestaltung. WhatsApp gehört nun zu den ersten Anwendungen, die dieses Konzept aufgreifen. Erste Screenshots aus der Beta-Version 25.24.10.70 zeigen Navigationsleisten im Glas-Stil, weitere Interface-Bereiche sollen sukzessive folgen.

Damit reagiert WhatsApp nicht nur auf gestalterische Trends, sondern auch auf technische Vorgaben. Apple macht mit iOS 26 sein eigenes Glas-Design zum Standard und grosse Drittanbieter-Apps passen sich frühzeitig an, um reibungslose Integration zu gewährleisten.

Zwischen Funktion und Inszenierung

Doch wie viel Substanz steckt hinter der neuen Optik? Laut dem Portal WABetaInfo legt das WhatsApp-Entwicklungsteam besonderen Wert darauf, dass die Lesbarkeit und Barrierefreiheit trotz transparenter Ebenen nicht leiden. Parallel sollen flüssigere Animationen das Nutzererlebnis modernisieren.

Das birgt auch Herausforderungen. Glas-Elemente verlangen mehr Rechenleistung und nicht alle iPhone-Modelle verfügen über die gleichen grafischen Ressourcen. Ob das neue Design auf älteren Geräten die gleiche Performance bietet wie auf aktuellen iPhones, bleibt abzuwarten.

Ein schrittweiser Umbau

Die Umstellung erfolgt aber nicht abrupt, sondern in Phasen. Zunächst erscheinen zentrale Navigationselemente am unteren Bildschirmrand im neuen Look, später folgen weitere Bereiche. Offiziell nennt WhatsApp keinen Zeitplan, doch Beobachter gehen davon aus, dass bis zur Veröffentlichung von iOS 26 ein Grossteil der Oberfläche umgestellt sein wird.

Die Strategie ist eindeutig. WhatsApp will visuell eng an das System andocken, ohne die eigene Markenidentität aufzugeben. Nutzer sollen das Gefühl haben, dass App und Betriebssystem eine Einheit bilden.

Noch mehr in Planung

Parallel zum Glas-Look experimentiert WhatsApp mit neuen Funktionen, die unabhängig vom Design eingeführt werden. Erst kürzlich wurde ein Feature ausgerollt, das Nutzer manuell aktivieren müssen. Auch dies deutet darauf hin, dass die App stärker modular entwickelt wird.

Ob die transparente Ästhetik langfristig als Fortschritt empfunden wird oder eher als modischer Effekt, bleibt offen. Fest steht: Mit dem «Liquid Glass Design» rückt WhatsApp noch enger an Apples Ökosystem heran – und setzt damit ein Signal, dass visuelle Sprache zunehmend Teil der Markenstrategie wird.