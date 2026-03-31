  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chatliste ja, Chatverlauf nein Jetzt kommt WhatsApp in einer abgespeckten Version ins Auto

Martin Abgottspon

31.3.2026

Dieses WhatsApp-Auto stammt aus einem Videospiel.
Dieses WhatsApp-Auto stammt aus einem Videospiel.
Microsoft

WhatsApp bekommt nun doch noch seine eigene CarPlay-App. Diese verfügt aus Sicherheitsgründen allerdings über einen deutlich eingeschränkten Funktionsumfang.

Martin Abgottspon

31.03.2026, 14:27

31.03.2026, 15:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • WhatsApp testet eine eigene CarPlay-App, die über die bisherige Siri-Integration hinausgeht und direkten Zugriff auf die Chatliste bietet.
  • Einzelne Gesprächsverläufe bleiben gesperrt – bewusst, um Ablenkung am Steuer zu minimieren.
  • Die App ist derzeit nur für Beta-Tester über TestFlight verfügbar, ein offizieller Release-Termin steht noch aus.
Mehr anzeigen

Bisher war WhatsApp im Auto für iPhone-User nur als Anhängsel von Siri präsent. Benachrichtigungen vorlesen lassen, per Sprache antworten, mehr nicht. Die eigene CarPlay-App geht nun einen Schritt weiter. Nutzer sehen ihre aktuellen Kontakte, können Anrufe verwalten und Nachrichten versenden, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Inkognito-Lüge. Warum Google und Co. genau wissen, welche Pornos du schaust

Inkognito-LügeWarum Google und Co. genau wissen, welche Pornos du schaust

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Der entscheidende Unterschied liegt in dem, was die App verweigert. Einzelne Unterhaltungen lassen sich zwar anwählen, nicht aber durchscrollen – das wäre schlicht zu viel visueller Aufwand hinter dem Lenkrad. Die Chatliste dient stattdessen als Sprungbrett. Schnell den richtigen Kontakt finden, dann per Sprachbefehl oder Tipp weiter. Das Prinzip erinnert an einen gut sortierten Schreibtisch, von dem man nur das Nötigste greifen kann.

WhatsApp folgt damit einem Designansatz, den Apple mit CarPlay grundsätzlich vorgegeben hat: reduzierte Oberflächen, minimale Eingaben, maximale Strassenaufmerksamkeit. Dass der Messenger dennoch lange ohne eigene App auskam, dürfte schlicht daran gelegen haben, dass Siri als Brücke funktionierte.

Noch im Teststadium

Das steckt dahinter. Jetzt können auch Fremde deinen WhatsApp-Status mitlesen

Das steckt dahinterJetzt können auch Fremde deinen WhatsApp-Status mitlesen

Verfügbar ist die neue App derzeit ausschliesslich für Beta-Tester, die über Apples TestFlight-Programm die aktuellsten Vorabversionen von WhatsApp für iOS installieren. Ein regulärer Rollout ist noch nicht angekündigt.

Die eigentliche Frage, die sich dahinter verbirgt, ist grundsätzlicher Natur: Wie viel Smartphone verträgt das Cockpit überhaupt? Apple und Google bauen ihre Fahrzeugschnittstellen kontinuierlich aus, Autohersteller integrieren immer grössere Displays und gleichzeitig steigt der Druck auf App-Entwickler, ihre Produkte fahruntauglich zu beschneiden. WhatsApp liefert mit dieser Beta eine Antwort. Vorläufig und mit angezogener Handbremse.

Meistgelesen

Trump wütet gegen Europäer +++ Hegseth: «Verhandeln in der Zwischenzeit mit Bomben»
Die Zeit des ältesten Uhrengeschäfts der Welt ist abgelaufen
Dichter Rauch über drei Solothurner Gemeinden – Kanton warnt Bevölkerung
Dieses Virus breitet sich gerade in italienischer Ferienregion rasant aus
So scheinheilig berufen sich jetzt auch die USA auf Gottes Willen

Mehr von MyTech

Online-Elternabend. Kids & KI – Chancen und Risiken

Online-ElternabendKids & KI – Chancen und Risiken

Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Bodyshaming. In den sozialen Medien gehen KI-Früchte viral – das steckt dahinter

Frauenfeindlichkeit, Rassismus, BodyshamingIn den sozialen Medien gehen KI-Früchte viral – das steckt dahinter

Neuer Gesetzesentwurf. Social-Media-Verbot in Italien – aber wie läuft es eigentlich in Australien?

Neuer GesetzesentwurfSocial-Media-Verbot in Italien – aber wie läuft es eigentlich in Australien?

«Crimson Desert» im Test. Noch nie hat mich ein Spiel so hin- und hergerissen

«Crimson Desert» im TestNoch nie hat mich ein Spiel so hin- und hergerissen

Steigende Öl-Preise. Mit diesen Apps tankst du auch jetzt günstig

Steigende Öl-PreiseMit diesen Apps tankst du auch jetzt günstig