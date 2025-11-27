  1. Privatkunden
Stille Blockade WhatsApp sperrt Nutzer im grossen Stil aus – so trifft es dich nicht

Martin Abgottspon

27.11.2025

Einige WhatsApp-Nutzer werden derzeit als Spamer identifiziert.
Einige WhatsApp-Nutzer werden derzeit als Spamer identifiziert.
Gemini @blue News

Die jüngste Initiative von WhatsApp zur Spam-Bekämpfung führt zu einer Welle unerwarteter Kontosperrungen. Die mangelnde Transparenz der Prüfkriterien stellen die Zuverlässigkeit des grössten Messengers infrage.

Martin Abgottspon

27.11.2025, 08:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • WhatsApp testet ein Nachrichtenlimit zur Spam-Bekämpfung, das vermehrt auch legitime Nutzerkonten ohne Vorwarnung sperrt.
  • Die fehlende Transparenz über Sperrkriterien und Warnmechanismen sorgt für Kritik und verunsichert viele Anwender.
  • Obwohl der Test den Schutz erhöhen soll, gefährdet er durch übergriffige Sperren das Vertrauen in die Plattform.
Mehr anzeigen

WhatsApp testet derzeit ein neues Nachrichtenlimit. Eigentlich soll es verhindern, dass massenhaft Spam oder automatisierte Bots Chats überfluten. Doch die neue Schutzfunktion scheint über das Ziel hinauszuschiessen. Immer mehr Nutzer melden, dass ihr Konto ohne ersichtlichen Grund gesperrt wurde. Oftmals nachdem sie Nachrichten an unbekannte Kontakte gesendet hatten.

Auch Schweizer*innen betroffen. Whatsapp-Lücke erlaubt Zugriff auf Milliarden Nutzerprofile – das solltest du jetzt tun

Auch Schweizer*innen betroffenWhatsapp-Lücke erlaubt Zugriff auf Milliarden Nutzerprofile – das solltest du jetzt tun

Meta, der Mutterkonzern von WhatsApp, bestätigt auf Anfrage lediglich, man teste «neue Wege, durch die Menschen weniger Nachrichten erhalten». Dazu gehöre ein Limit für Nachrichten an unbekannte Nummern oder an Kontakte, die nicht antworten. Wie hoch diese Grenze ist, ab wann eine Sperre droht oder ob es vorher eine Warnung gibt, bleibt jedoch unklar.

Keine Vorwarnung, keine Transparenz

Besonders irritierend: Viele Betroffene berichten, sie hätten keinerlei Hinweis auf eine bevorstehende Sperre erhalten. Stattdessen tauche die Blockierung beim nächsten Öffnen der App auf, ohne Möglichkeit, sofort Abhilfe zu schaffen. Zwar bietet WhatsApp die Option, über den Sperrbildschirm eine Überprüfung des Kontos zu beantragen, doch die Wiederfreischaltung kann mehrere Stunden dauern. In dieser Zeit sind Chats, berufliche Kontakte oder Gruppen unerreichbar.

Wettrennen eröffnet. Schluss mit Nummern bei WhatsApp – so sicherst du dir deinen Wunsch-Nicknamen

Wettrennen eröffnetSchluss mit Nummern bei WhatsApp – so sicherst du dir deinen Wunsch-Nicknamen

«Bereits eine geringe Zahl an Nachrichten an unbekannte Nummern kann offenbar ausreichen, um das System zu alarmieren», warnt die deutsche Verbraucherzentrale. Selbst legitime Anfragen an Dienstleister, Kunden oder neue Kontakte könnten als verdächtig gelten.

Der Balanceakt zwischen Sicherheit und Kontrolle

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Dass WhatsApp gegen Spam vorgeht, ist grundsätzlich sinnvoll. Der Messenger zählt über zwei Milliarden aktive Nutzer und ist längst ein bevorzugtes Ziel für Phishing-Versuche, Betrugsmaschen und automatisierte Werbekampagnen. Doch die aktuelle Sperrwelle wirft Fragen auf. Wie differenziert erkennt das System tatsächlich den Unterschied zwischen unerwünschtem Spam und alltäglicher Kommunikation?

Ein transparenterer Ansatz könnte helfen, Vertrauen zurückzugewinnen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass künftig Warnmeldungen erscheinen sollen, wenn ein Nutzer dem Nachrichtenlimit zu nahekommt. Diese Anzeige soll zeigen, wie viele Nachrichten noch gesendet werden können, bevor eine Sperre droht. Doch bislang fehlt diese Funktion. Mit gravierenden Folgen für die Betroffenen.

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Trainer Marcel gibt dir in diesem Video 10 nützliche Tipps wie du noch sicherer im Internet unterwegs sein kannst.

16.09.2025

