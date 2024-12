Die Sender von SRF werden schon ab 1. Januar nicht mehr mit UKW übertragen. Imago

Ab dem 1. Januar empfängst du mit einem älteren Autoradio keine Sender von SRF mehr. So gelingt dir mit oder ohne DAB-Gerät der Umstieg.

Ab 1. Januar 2025 stellt die SRG ihre Radiosender auf digitale Übertragungen um.

DAB+-Nachrüstungen sind derzeit nur schwer erhältlich oder teuer.

Aus diesem Grund werfen wir einen detaillierteren Blick auf Internet-Lösungen, um auch im neuen Jahr im Auto Radio zu hören. Mehr anzeigen

Am 1. Januar 2025 endet in der Schweiz eine Ära: Die SRG stellt die UKW-Ausstrahlung ihrer Radiosender ein und überträgt ihre Programme nur noch digital – via DAB+ oder Internet. Weitere Privat-Sender werden bis spätestens Ende 2026 ebenfalls wegfallen.

Von dieser Umstellung betroffen sind in erster Linie Autofahrerinnen und Autofahrer, deren Fahrzeuge nicht mit einem DAB+-Empfänger ausgestattet sind. Nachrüsten ist gar nicht so einfach. Bei vielen Händlern sind die DAB-Empfänger derzeit schwer erhältlich. Wer sich trotzdem einen ergattert, erfährt in diesem Video, wie er diesen selber einbauen kann.

Wer bei seiner Garage gleich nach einer neuen Komplettlösung sucht, muss in der Regel tief in die Tasche greifen. Mit Preisen um die 1'000 Franken muss in der Regel gerechnet werden.

Digitale Lösungen im Vergleich

Aber zum Glück gibt es auch noch digitale Lösungen, die in der Regel einiges günstiger und auch einfach einzurichten sind. Die Basis dafür bildet dein Handy. Dieses verbindest du über Bluetooth, USB oder Klinken-Stecker mit dem Autoradio. Falls dies nicht möglich ist, verwendest du einen tragbaren Lautsprecher (Boombox). Dieser muss an einem geeigneten Ort verstaut werden, damit er bei einem Aufprall nicht durch die Luft fliegt und die Insassen verletzen könnte.

Einmal verbunden, brauchst du nur noch die richtige Anwendung, um auf die Radiosender zuzugreifen. Diese Möglichkeiten hast du für die Programme von SRF.

TuneIn

TuneIn ist eine der bekanntesten Internet-Radio-Apps und gewährt Zugriff auf tausende von Radiostationen weltweit. Ausserdem findet man bei TuneIn auch Podcasts, Nachrichten und verschiedene Sportübertragungen. Für Schweizer Nutzer ist TuneIn eine attraktive Option, da auch lokale und nationale Sender wie SRF oder private Radiostationen verfügbar sind. Die App steht sowohl in einer kostenlosen Basisversion als auch in einer werbefreien Premiumvariante mit zusätzlichen Features zur Verfügung. Bei der ersten Anmeldung muss man darauf achten, dass man nicht direkt ein Abo abschliesst.

In TuneIn behältst du auch während der Autofahrt dank grosser Knöpfe den Überblick über deine Radiosender. TuneIn

Internet-Radio Schweiz

Das Internet-Radio Schweiz ist sowohl als App wie auch direkt über die Internetseite verfügbar. Hier findet man die wichtigsten Schweizer Radiostationen und Podcasts, aber auch internationale Stationen. Wahlweise kann man sich einzelne Songs aus den Charts auch direkt anzeigen lassen und auf Youtube reinhören. Internet-Radio Schweiz ist kostenlos, für eine einmalige Zahlung von aktuell vergünstigten 14 Franken kann man Werbung ausblenden lassen und erhält auch noch einen Equalizer für bessere Audioqualität.

Internet-Radio Schweiz gibt es als App, aber auch in der Web-Ansicht. Internet-Radio Schweiz

Radiosonline.ch

Weniger penetrant ist die Werbung auf radiosonline.ch. Allerdings ist das Angebot nur in der Web-Version verfügbar und verfügt über weniger Radiosender wie die anderen Angebote. Hilfreich ist hingegen die Funktion, gewisse Sender unter seinen Favoriten zu speichern.

Radiosonline.ch ist vom Funktionsumfang her etwas limitierter. radiosonline.ch

SRF

Wer primär an den Sendern von SRF interessiert ist, für den ist die App oder Webseite von SRF wahrscheinlich die eleganteste und einfachste Lösung. Hier findet man alle Sender übersichtlich geordnet und muss sich auch nicht über irgendwelche möglichen Zusatzkosten Gedanken machen. Ausserdem kann man auch verpasste Lieblingssendungen auch ganz einfach auf Knopfdruck nachhören.