Mit einem relativ einfachen Kniff findest du schnell raus, wie viele Nachrichten du via WhatsApp schon versendet und bekommen hast. Hier erfährst du wie.

Tagtäglich schickt man Freunden und Bekannten dutzende von Textnachrichten. Nicht selten sind es auch mal einzelne Emojis, so dass sich über Monate oder Jahre einige Nachrichten ansammeln.

Dennoch wissen nur wenige, dass die App eine detaillierte Statistik über die Nutzung führt. Versteckt in den Einstellungen zeigt WhatsApp unter anderem die Anzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten.

So findest du die Statistiken Gehe in WhatsApp zunächst auf die «Einstellungen».

Öffne dann «Speicher und Daten».

Mit einem Klick auf «Netzwerknutzung» gelangst du in die Statistik-Übersicht. Mehr anzeigen

Noch mehr Einblicke mit der Bildschirmzeit

Neben Textnachrichten zeigt WhatsApp auch Statistiken zu Anrufen, einschliesslich der insgesamt verbrachten Gesprächszeit. Diese Werte können genutzt werden, um das eigene Nutzungsverhalten besser zu verstehen oder es mit Freunden und Familie zu vergleichen.

Wer seine Nutzungsstatistik zurücksetzen möchte, kann dies jederzeit tun. Dafür gibt es in der Netzwerknutzung eine entsprechende Option, die alle Zahlen auf null setzt.

Und wer einen noch detaillierteren Einblick in sein Smartphone-Nutzungsverhalten erhalten will, kann auf iPhones die Funktion Bildschirmzeit aktivieren, beziehungsweise «Digital Wellbeing» & Jugendschutzeinstellungen auf Android-Geräten. Diese Übersichten zeigen nicht nur die täglich genutzte Zeit an, sondern listen auch auf, welche Apps am häufigsten verwendet werden.